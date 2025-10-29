Na uwagę, że narrację Donalda Tuska wspierają też inne działania prokuratury czy służb – takie jak wniosek o uchylenie immunitetu i areszt byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, czy zatrzymanie przez CBA byłego wiceministra spraw wewnętrznych i administracji oraz byłego wiceministra cyfryzacji w rządzie PiS, Pawła M., prof. Rafałowski odparł, że „nie wie, czy mamy do czynienia z synchronizacją i sterowaniem”. - Ja mam takie poczucie, że tego rodzaju mniejsze lub większe aferki związane z PiS em są ujawniane dosyć regularnie. Przynajmniej raz w miesiącu słyszymy coś takiego – dodał.

Prof. Wojciech Rafałowski: Jarosław Kaczyński sytuacja na prawicy wymknęła się spod kontroli

Pytany kto w weekend lepiej wypadł w czasie konwencji zjednoczeniowej KO i kongresu programowego PiS, prof. Rafałowski odparł, że „mieliśmy do czynienia z pewną równowagą”. - Moim zdaniem to jest remis, jeżeli mamy to oceniać w takich sportowych kategoriach. Co więcej, każde z tych ugrupowań, które się pokazywało, miały troszeczkę inne cele. Bo Koalicja Obywatelska starała się skonsolidować wewnętrznie, natomiast Prawo i Sprawiedliwość miało tutaj bardziej skomplikowane cele, ponieważ Jarosławowi Kaczyńskiemu sytuacja na prawicy się wymknęła się spod kontroli. Nie jest on już jedynym poważnym graczem na prawicy jest od jakiegoś czasu – mówił. Jak dodał powodem jest wzrost poparcia dla Konfederacji, a także utrzymywanie się powyżej progu wyborczego Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

Idealna sytuacja Donalda Tuska to obecność Grzegorza Brauna w polityce i ostatecznie jego zaskakujący wynik na poziomie 4,99 proc. Prof. Wojciech Rafałowski, socjolog polityki, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

W ocenie prof. Rafałowskiego Grzegorz Braun jest dla PiS jeszcze bardziej kłopotliwy niż Konfederacja, ponieważ w porównaniu z PiS-em „ma dużą większą wiarygodność, jeżeli chodzi o głoszenie najbardziej radykalnie prawicowych postulatów, szczególnie tych antyimigracyjnych i antyukraińskich, a także antyizraelskich”. - Te wszystkie sentymenty, które PiS czasem wykorzystywał, ale czasem tonował, w zależności jak to było potrzebne w tym momencie, w przypadku Brauna wylęgają się z pełną siłą i bez żadnych hamulców – stwierdził gość podcastu. Dlatego, jego zdaniem, na kongresie PiS słyszeliśmy wiele ostrych wystąpień, które „były nastawione na uporządkowanie sytuacji na prawicy”. - A kiedy to zostanie załatwione, to wtedy znowu będziemy mieli łagodny PiS, który będzie starał się wejść do środka – dodał.

- Idealna sytuacja Donalda Tuska to obecność Grzegorza Brauna w polityce i ostatecznie jego zaskakujący wynik na poziomie 4,99 proc. To jest idealna sytuacja, bo psuje dyskurs i wymusza radykalizację po stronie PiS-u i Konfederacji, ale ostatecznie do Sejmu jego partia nie wchodzi więc premia z tytułu tych głosów, tak zwanych zmarnowanych, idzie dla największych partii, czyli dla Koalicji Obywatelskiej właśnie. Z tego punktu widzenia na pewno Donald Tusk się cieszy, widząc, że w tej chwili Jarosław Kaczyński musi być zajęty przede wszystkim utarczkami ze Sławomirem Mentzenem i podkopywaniem Grzegorza Brauna – ocenił.