Dobre wyniki Grzegorza Brauna korzystne dla KO? Prof. Wojciech Rafałowski: Donald Tusk się cieszy

Wizja uczestnictwa we władzy bardzo zbliża polityków, więc może być tak, że Konfederacja wejdzie do koalicji z PiS-em i utworzy rząd, natomiast myślę, że byłaby to krótka kadencja, wyglądająca bardzo podobnie do tej z czasów współpracy PiS-u, Samoobrony i Ligi Polskich Rodzin - mówił w programie „Rzecz w tym” prof. Wojciech Rafałowski, socjolog polityki z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Publikacja: 29.10.2025 17:00

Artur Bartkiewicz

Prof. Rafałowski był pytany o nagłośnioną przez Wirtualną Polskę sprawę sprzedaży w ostatnich tygodniach rządów PIS 160-hektarowej działki, przez którą przebiegać ma połączenie kolejowe między CPK a Warszawą. Działka należała do podległej Ministerstwu Rolnictwa agencji KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa), która wyraziła zgodę na sprzedaż jej osobie prywatnej, wiceprezesowi spółki Dawtona. Działka została sprzedana za niespełna 23 mln zł - dziś ma być warta nawet 400 mln zł. W związku z ujawnieniem sprawy, którą zajęła się też prokuratura, w prawach członków PiS zawieszeni zostali były minister rolnictwa Robert Telus i były wiceminister Rafał Romanowski,   

Prof. Wojciech Rafałowski: Sprawa działki uderza w wiarygodność PiS w zakresie determinacji do budowania CPK

- Badania pokazują, że żywot skandali politycznych jest dosyć krótki. To znaczy wystarczy kilka cykli medialnych i prawa odchodzi, ponieważ jest przykrywana przez różne inne tematy. Więc ja wróżę, że będziemy o tym mówili pewnie przez najbliższy tydzień. Sprawa wróci, gdy zostaną postawione jakieś zarzuty – ocenił gość podcastu „Rzecz w tym”.

Premier RP, przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk
Michał Szułdrzyński: Trzy wnioski dla Koalicji Obywatelskiej i Donalda Tuska z najnowszego sondażu

Jednocześnie prof. Rafałowski przyznał, że sprawa „uderza w wiarygodność Prawa i Sprawiedliwości w zakresie determinacji do budowania Centralnego Portu Komunikacyjnego”.  - Dla PiS-u to był program, projekt absolutnie sztandarowy, godnościowy, pokazujący, że Polskę stać na to, żeby mieć tego rodzaju wielki projekt. Natomiast ta sytuacja pokazuje, że priorytetem dla – nie wiemy czy urzędników, czy ministra – było wzbogacanie się na obrocie ziemią w związku z tą budową - stwierdził. - I to bardzo uderza w wiarygodność tej partii, jeśli chodzi o oddanie temu projektowi. A z drugiej strony wspiera narrację Koalicji Obywatelskiej, która od bardzo dawna mówi, że my CPK budujemy i zbudujemy, podczas gdy PiS udawał, że buduje po to, żeby robić tam jakieś ciemne interesy. Więc to się bardzo ładnie wpisuje w narrację obecnego rządu, że ten rząd robi, a poprzedni mówił, że robi – dodał. 

Robert Telus i Jarosław Kaczyński
Michał Szułdrzyński: Dlaczego afera z CPK jest śmiertelnie niebezpieczna dla PiS? Cztery powody
Na uwagę, że narrację Donalda Tuska wspierają też inne działania prokuratury czy służb – takie jak wniosek o uchylenie immunitetu i areszt byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, czy zatrzymanie przez CBA byłego wiceministra spraw wewnętrznych i administracji oraz byłego wiceministra cyfryzacji w rządzie PiS, Pawła M., prof. Rafałowski odparł, że „nie wie, czy mamy do czynienia z synchronizacją i sterowaniem”. - Ja mam takie poczucie, że tego rodzaju mniejsze lub większe aferki związane z PiS em są ujawniane dosyć regularnie. Przynajmniej raz w miesiącu słyszymy coś takiego – dodał. 

Prof. Wojciech Rafałowski: Jarosław Kaczyński sytuacja na prawicy wymknęła się spod kontroli

Pytany kto w weekend lepiej wypadł w czasie konwencji zjednoczeniowej KO i kongresu programowego PiS, prof. Rafałowski odparł, że „mieliśmy do czynienia z pewną równowagą”. - Moim zdaniem to jest remis, jeżeli mamy to oceniać w takich sportowych kategoriach. Co więcej, każde z tych ugrupowań, które się pokazywało, miały troszeczkę inne cele. Bo Koalicja Obywatelska starała się skonsolidować wewnętrznie, natomiast Prawo i Sprawiedliwość miało tutaj bardziej skomplikowane cele, ponieważ Jarosławowi Kaczyńskiemu sytuacja na prawicy się wymknęła się spod kontroli. Nie jest on już jedynym poważnym graczem na prawicy jest od jakiegoś czasu – mówił. Jak dodał powodem jest wzrost poparcia dla Konfederacji, a także utrzymywanie się powyżej progu wyborczego Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. 

Idealna sytuacja Donalda Tuska to obecność Grzegorza Brauna w polityce i ostatecznie jego zaskakujący wynik na poziomie 4,99 proc.

Prof. Wojciech Rafałowski, socjolog polityki, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

W ocenie prof. Rafałowskiego Grzegorz Braun jest dla PiS jeszcze bardziej kłopotliwy niż Konfederacja, ponieważ w porównaniu z PiS-em „ma dużą większą wiarygodność, jeżeli chodzi o głoszenie najbardziej radykalnie prawicowych postulatów, szczególnie tych antyimigracyjnych i antyukraińskich, a także antyizraelskich”. - Te wszystkie sentymenty, które PiS czasem wykorzystywał, ale czasem tonował, w zależności jak to było potrzebne w tym momencie, w przypadku Brauna wylęgają się z pełną siłą i bez żadnych hamulców – stwierdził gość podcastu. Dlatego, jego zdaniem, na kongresie PiS słyszeliśmy wiele ostrych wystąpień, które „były nastawione na uporządkowanie sytuacji na prawicy”. - A kiedy to zostanie załatwione, to wtedy znowu będziemy mieli łagodny PiS, który będzie starał się wejść do środka – dodał. 

- Idealna sytuacja Donalda Tuska to obecność Grzegorza Brauna w polityce i ostatecznie jego zaskakujący wynik na poziomie 4,99 proc. To jest idealna sytuacja, bo psuje dyskurs i wymusza radykalizację po stronie PiS-u i Konfederacji, ale ostatecznie do Sejmu jego partia nie wchodzi więc premia z tytułu tych głosów, tak zwanych zmarnowanych, idzie dla największych partii, czyli dla Koalicji Obywatelskiej właśnie. Z tego punktu widzenia na pewno Donald Tusk się cieszy, widząc, że w tej chwili Jarosław Kaczyński musi być zajęty przede wszystkim utarczkami ze Sławomirem Mentzenem i podkopywaniem Grzegorza Brauna – ocenił. 

