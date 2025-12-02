Kolejny dobry sondaż dla Karola Nawrockiego. Spora jest grupa niezdecydowanych

Aktualizacja: 02.12.2025 08:29 Publikacja: 02.12.2025 07:50
Prezydent Karol Nawrocki
Foto: PAP/Radek Pietruszka
21,8 proc. badanych oceniło pracę Karola Nawrockiego „bardzo dobrze”, odpowiedź „raczej dobrze” wybrało 25 proc. uczestników badania. W sumie więc pozytywną ocenę wystawiło prezydentowi 46,8 proc. ankietowanych.
Odpowiedzi negatywne wybrał z kolei mniej niż co trzeci badany – 30,1 proc. uczestników badania, przy czym 15,2 proc. z nich „bardzo źle” oceniło pracę Karola Nawrockiego, odpowiedź „raczej źle” wybrało 14,9 proc.
23,1 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”. To – jak zauważa w opisie badania portal Onet – blisko jedna czwarta uczestników badania.
Onet przypomina, że w poprzednim badaniu UCE Research, pod koniec listopada 2025 r. pytano o to, jak zdaniem badanych prezydent Karol Nawrocki reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej. Pozytywną ocenę wystawiło wówczas prezydentowi 55,5 proc. badanych (26,1 proc. „zdecydowanie”, 29,4 „raczej”). Negatywnie oceniło prezydenta w tym względzie 32,3 proc. uczestników (19,9 proc. „zdecydowanie”, 12,4 „raczej”). Odpowiedź „trudno powiedzieć” wystawiło prezydentowi 12,2 proc. ankietowanych.
Prezydent Karol Nawrocki dobrze wypadł też w listopadowym rankingu zaufania do polityków Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS), wykonanym w dniach 21-22 listopada 2025 r. W badaniu tym znalazł się na pierwszym miejscu z wynikiem 51,8 proc. Z kolei brak zaufania do prezydenta Karola Nawrockiego deklarowało wówczas 41,9 proc. uczestników sondażu.
Badanie pracowni UCE Research na zlecenie Onetu zostało przeprowadzone w dniach 25-26 listopada 2025 r. metodą wywiadów internetowych (CAWI – Computer-Assisted Web Interview) na próbie 1021 dorosłych Polaków w wieku od 18 do 80 lat.
Zaufanie do polityków, CBOS, 6-11 listopada 2025 r.
Foto: Infografika PAP
