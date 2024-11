Czytaj więcej Rynek pracy Badanie NBP: imigranci z Ukrainy bardzo aktywni na polskim rynku pracy Udział osób pracujących lub poszukujących pracy jest wśród imigrantów z Ukrainy wyższy niż wśród Polaków – wynika z raportu NBP. Wśród Białorusinów główną przyczyną przyjazdu do Polski jest sytuacja polityczna w ojczyźnie, a nie względy ekonomiczne.

Jednym z zarzutów wobec strategii jest to, że nie uwzględnia ona problemów kadrowych firm. Strategia zakłada, że będziemy ściągać wykwalifikowanych imigrantów – specjalistów, fachowców – podczas gdy firmy potrzebują głównie pracowników fizycznych. Także tych bez żadnych kwalifikacji. I chciałyby ściągać ich jeszcze więcej…

Jest to bardzo ryzykowne, bo ludzie bez kwalifikacji, po skończeniu danej pracy, nie mają możliwości przekwalifikowania się. Wchodzą często w szarą strefę, są sfrustrowani i radykalizują się. Chcemy tego uniknąć, bo to jest kwestia spójności społecznej. Natomiast strategia przewiduje wyłączenie dotyczące pracowników sezonowych np. w rolnictwie. Jednak róbmy to mądrze. Jeżeli ściągamy ludzi do pracy sezonowej, to oni po tym sezonie muszą wyjechać. A dotychczas nie mieliśmy instrumentu, który sprawiał, by wyjeżdżali. System był dziurawy, więc stawali się nielegalnie zatrudnionymi pracownikami, których musieliśmy legalizować. Po pewnym czasie kraj musi przeprowadzać abolicję. Proszę też zwrócić uwagę, że zostawiamy możliwość uzupełniania niedoborów na rynku pracy, czyli oświadczenia pracodawców o zamiarze powierzenia zatrudnienia dla obywateli pięciu państw. Jedni mówią mi, że strategia jest niekonsekwentna, bo ograniczając migrację, zostawiamy oświadczenia, a inni i tak twierdzą, że za chwilę będą gigantyczne niedobory na rynku pracy. Według mnie strategia jest kompleksowa i odpowiedzialna. Mówimy w niej, że państwo musi być tu bardziej aktywne, bo potrzebujemy określonych pracowników, ale łatwe uzupełnianie niedoborów na rynku pracy imigrantami nie jest dobrym pomysłem, bo ma określone konsekwencje. Natomiast te instrumenty, które pozwalają pracodawcom odpowiedzialnie uzupełniać niedobory, zostały. Nie będziemy więc likwidować oświadczeń. Przejrzymy ten system do końca roku 2025 i może trzeba będzie go ograniczyć, a może uzupełnić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Podobnie jest z systemem punktowym. Nie chcemy wprowadzać go jutro. Może wprowadzimy go w 2028 roku, może w 2029, a może w ogóle z niego zrezygnujemy, bo zmieni się sytuacja. Na pewno jednak chcemy na jego temat poważnie dyskutować.

Dla wielu firm problemem jest spadek liczby pracujących u nas ukraińskich mężczyzn, którzy albo idą do wojska, albo jadą dalej, na Zachód. W rozwiązaniu tego problemu nie pomoże procedura oświadczeń...

W danych dotyczących zatrudnienia cudzoziemców, w tym w statystykach ZUS, nie widzę tego problemu. Proszę też pamiętać, że część Ukraińców, którzy przyjechali już dawno i spełnili wymagania, otrzymała polskie obywatelstwo, więc ci ludzie nie są już w statystykach ZUS traktowani jako cudzoziemcy. Musimy zobaczyć całość rynku. Jak widzimy w statystykach, w Polsce nadal mieszka około 1,8 mln Ukraińców, z czego zdecydowana większość w wieku aktywności ekonomicznej jest zatrudniona. Tyle widzimy, a nie wiemy, ile jeszcze pracuje w szarej strefie. Praca Ukraińca jest jak kiedyś praca Polaka za granicą – to nie jest jeden, lecz półtora pracownika, bo oni po pracy na etacie dorabiają w różnych miejscach. Jeżdżą na Uberze czy pracują w szarej strefie. Taka jest realna sytuacja.

Gdy rozmawiam z pracodawcami, mówią mi, że potrzebują konkretu, bo muszą coś zaplanować na te pięć lat. Dostali więc konkretną zapowiedź, że nie będzie takiego uzupełniania taniej siły roboczej jak dotychczas

Firmy apelowały, by rozszerzyć procedurę oświadczeń na więcej państw, np. na Filipiny czy Indie, skoro z obecnych pięciu wypadła Rosja, a o Ukraińców i Białorusinów jest dużo trudniej niż przed wybuchem wojny w Ukrainie. Czy jest szansa na takie zmiany?

Nie mogę tego wykluczyć, ale zobaczymy, jakie będzie zapotrzebowanie. Proszę zwrócić uwagę, że byliśmy bardzo mocno naciskani w kwestii prawa jazdy dla kierowców taksówek. Przepisy zostały zmienione, ale czy naprawdę coś się stało z dostępnością lub cenami taksówek? Zmieniło się tylko to, że również Polakom zaczęło się opłacać pracować w tych miejscach. Ta bardzo prosta decyzja poprawiła opłacalność tej działalności. Musimy więc patrzeć trochę szerzej na procesy migracyjne. Gdy rozmawiam z pracodawcami, mówią mi, że potrzebują konkretu, bo muszą coś zaplanować na te pięć lat. Dostali więc konkretną zapowiedź, że nie będzie takiego uzupełniania taniej siły roboczej jak dotychczas, musicie więc to przemyśleć w swoich strategiach. Zostawiamy jeszcze na jakiś czas różne rozwiązania, w tym oświadczenia, i zobaczymy, co będzie w przyszłości. Strategia musi być odpowiedzialna, bo co roku będzie inna sytuacja. Nie możemy więc zaprosić 100 tys. ludzi z Filipin, po to, by teraz uzupełnić niedobory na rynku pracy, a za rok powiedzieć im, że pracy już nie ma, wracajcie na Filipiny. Bo w żadnym państwie to się nie wydarzyło. Ci pracownicy zostają w szarej strefie czy jadą do innego kraju. Tam są zatrzymywani za nielegalną pracę i wracają do nas. Musimy naprawdę bardzo odpowiedzialnie do tego podejść. Sygnał jest następujący: migranci będą uzupełniać niedobory na rynku pracy, ale na pewno nie tak jak do tej pory, lecz tam, gdzie te niedobory rzeczywiście występują i nie wpływa to na wynagrodzenia Polaków.

Co pana zdaniem powinno być największą zmianą wynikającą z tej strategii? Czy sprawi, że w Polsce będzie mniej imigrantów?

Myślę, że polityka migracyjna będzie dużo bardziej odpowiedzialna i dużo bardziej szczelna, co spowoduje, że napływ migrantów będzie mniejszy niż do tej pory. Utrzymanie dotychczasowej dynamiki zagrażało utrzymaniu spójności społecznej. Dla mnie największe znaczenie mają trzy kwestie. Pierwsza to odzyskanie kontroli na granicy polsko-białoruskiej, bo tam niestety sytuacja nadal nie jest dobra. Drugą kwestią są procesy integracyjne – chodzi o to, byśmy uczyli się na błędach innych państw i pozwolili cudzoziemcom, którzy z nami zostają, zintegrować się z polskim społeczeństwem poprzez bardzo świadomą politykę integracyjną. Trzecią kluczową kwestią jest inna polityka wobec Polaków, którzy wyjechali po 2004 roku, w tym szczególnie wobec dzieci, które urodziły się za granicą, a które dzisiaj zaczynają studia czy pracę. Musimy o nich zawalczyć, żeby część z nich wróciła do Polski. To też będzie w pewnym sensie imigracja, ale zupełnie inna niż ta w przypadku pracowników z Bangladeszu, Pakistanu czy innych miejsc. Bo pierwsze pokolenie dzieci polskich emigrantów rozmawia po polsku, ogląda polską telewizję i cały czas żyje trochę Polską, pomimo że mieszka za granicą. Teraz mamy ten niesamowity moment historyczny, w którym możemy o nich zawalczyć. Wcześniej byli za mali, za dziesięć lat będzie za późno.