Anatolij Torkunow (lat 75) to jeden z najbliższych dworaków rosyjskiego dyktatora. Czterokrotnie był mężem zaufania Władimira Putina podczas wyborów prezydenckich. Od 33 lat jest rektorem MGIMO, uczelni, do której najtrudniej się w Rosji dostać, a która jeszcze w sowieckich czasach była uważana za szkołę szpiegów i trampolinę do państwowych karier.

Rektor, który fałszuje historię i popiera rosyjskie zbrodnie na Ukrainie

W Rosji zrobiło się o Torkunowie głośno, kiedy wraz z doradcą z Kremla Władimirem Miedinskim napisał propagandowy podręcznik historii dla uczniów klas 11. Obaj bardzo się postarali, by całkowicie zafałszować wydarzenia ostatnich 50 lat. Skala kłamstw jest tam tak duża, że wprawiła w osłupienie nawet przyzwyczajonych do propagandy sowieckiej rosyjskich historyków.

Torkunow ma na swoim sumieniu również podpisanie apelu Związku Rektorów Rosyjskich w sprawie poparcia agresji i zbrodni Rosji na Ukrainie. 16 sierpnia Putin odznaczył Torkunowa Orderem Zasługi dla Ojczyzny I stopnia za jego „wybitny wkład” w rozwój oświaty i wieloletnią działalność naukową i dydaktyczną.

Ten „wybitny wkład” odsłonił Fundusz Walki z Korupcją (FBK) Aleksieja Nawalnego. W tym tygodniu opublikował wyniki dochodzenia, dotyczącego ogromnego majątku „zasłużonego” rektora. Trudno sobie nawet wyobrazić, ile trzeba przyjąć kopert, by zgromadzić nieruchomości warte dziś 2,7 mld rubli (120 mln zł). A na tyle FBK ocenił majątek rektora i jego krewnych. Rodzina Torkunowa jest właścicielem kilku rezydencji i apartamentów w obwodzie moskiewskim, a także w „nieprzyjaznej” Rosji Hiszpanii. I nie są to zwykłe wille.