Anatolij Torkunow (lat 75) to jeden z najbliższych dworaków rosyjskiego dyktatora. Czterokrotnie był mężem zaufania Władimira Putina podczas wyborów prezydenckich. Od 33 lat jest rektorem MGIMO, uczelni, do której najtrudniej się w Rosji dostać, a która jeszcze w sowieckich czasach była uważana za szkołę szpiegów i trampolinę do państwowych karier.
W Rosji zrobiło się o Torkunowie głośno, kiedy wraz z doradcą z Kremla Władimirem Miedinskim napisał propagandowy podręcznik historii dla uczniów klas 11. Obaj bardzo się postarali, by całkowicie zafałszować wydarzenia ostatnich 50 lat. Skala kłamstw jest tam tak duża, że wprawiła w osłupienie nawet przyzwyczajonych do propagandy sowieckiej rosyjskich historyków.
Torkunow ma na swoim sumieniu również podpisanie apelu Związku Rektorów Rosyjskich w sprawie poparcia agresji i zbrodni Rosji na Ukrainie. 16 sierpnia Putin odznaczył Torkunowa Orderem Zasługi dla Ojczyzny I stopnia za jego „wybitny wkład” w rozwój oświaty i wieloletnią działalność naukową i dydaktyczną.
Ten „wybitny wkład” odsłonił Fundusz Walki z Korupcją (FBK) Aleksieja Nawalnego. W tym tygodniu opublikował wyniki dochodzenia, dotyczącego ogromnego majątku „zasłużonego” rektora. Trudno sobie nawet wyobrazić, ile trzeba przyjąć kopert, by zgromadzić nieruchomości warte dziś 2,7 mld rubli (120 mln zł). A na tyle FBK ocenił majątek rektora i jego krewnych. Rodzina Torkunowa jest właścicielem kilku rezydencji i apartamentów w obwodzie moskiewskim, a także w „nieprzyjaznej” Rosji Hiszpanii. I nie są to zwykłe wille.
W Hiszpanii Torkunow jest właścicielem penthouse'u o powierzchni 300 m kw. z prywatnym basenem oraz 140-metrowego apartamentu w porcie miliarderów – Marbelli. Wartość tych obiektów szacowana jest odpowiednio na 10 mln euro i 5 mln euro. Formalnie pierwsza nieruchomość, położona nad brzegiem morza w pięciogwiazdkowym kurorcie Puente Romano, jest zarejestrowana na córkę rektora, Jekatierinę Torkunową, która zarejestrowała penthouse na firmę Portobello Art.
Mieszkańcy mają dostęp do klubu tenisowego, centrum spa i luksusowych butików. W latach 2015-2022 Torkunowowie regularnie latali do swoich hiszpańskich posiadłości na wakacje prywatnym odrzutowcem, którego wynajem w obie strony kosztował 3,6 mln rubli (dziś to 162 tys. zł).
Według FBK, Jekatieriny Torkunowej nie stać na tak drogie nieruchomości. Ale po co jest nepotyzm. Córka rektora pracuje na uczelni ojca, podobnie jak zięć rektora i jeszcze kilku pociotków. Córka jest adiunktem w Katedrze Prawa Integracyjnego i Praw Człowieka (!). Ponadto, w latach 2017-2019, Torkunowa prowadziła program telewizyjny „Test na ojcostwo”, wcielając się w rolę sędziego. Jej mąż, Siergiej Kriwoszczapow, pełni funkcję zastępcy kierownika oddziału MGIMO w podmoskiewskim Odincowie.
Oprócz hiszpańskiej posiadłości, Torkunowowie posiadają dom w Barchwichie przy drodze Rublewo-Uspienskoje. Typowo nowobogacka rezydencja – dwór, stylizowany na zamek, ma powierzchnię prawie 1000 m kw. i znajduje się na półhektarowej działce. Jego wartość szacuje się na 800 mln rubli (36,1 mln zł).
Kolejny dom Torkunowów znajduje się 100 metrów od rezydencji rosyjskiego dyktatora w Nowo-Ogariewie. Dwór ma powierzchnię 440 m kw i znajduje się na działce o powierzchni 1500 m kw. Jest własnością żony rektora. Jego przybliżona wartość wynosi 200 mln rubli (9,02 mln zł). Na tym nie koniec. W moskiewskiej dzielnicy Chamowniki, przy Prospekcie Komsomolskim, Torkunowowie posiadają apartament o powierzchni 230 m kw. Jego cena rynkowa wynosi 200 mln rubli.
Ile zasłużony rektor zgromadził na kontach bankowych za granicą, tego można się tylko domyślać.
