13:33 Kończymy relację

Papież Franciszek zmarł 21 kwietnia, w wieku 88 lat. Jego pontyfikat trwał 12 lat. Był pierwszym papieżem z Ameryki Południowej.

Świat pożegnał papieża Franciszka Foto: REUTERS/Yara Nardi

13:29 Grób papieża Franciszka można będzie odwiedzać od niedzieli rano

Zakończyła się ceremonia pochówku, która nie była transmitowana i miała charakter prywatny. Trumna papieża Franciszka została złożona do grobu.

Jak zapowiedział Watykan, grób Franciszka można będzie odwiedzać od niedzieli rano.

13:20 Kończą się uroczystości pogrzebowe

W mszy pogrzebowej, która odbyła się na placu świętego Piotra w Watykanie, udział wzięło 160 delegacji i kilkudziesięciu światowych przywódców, a także 40 delegacji ekumenicznych i innych religii. W uroczystościach uczestniczyło około 250 tysięcy wiernych – szacuje Watykan.

Uroczystej liturgii przewodniczył kardynał Giovanni Battista Re, dziekan Kolegium Kardynałów. Dołączyło do niego około 250 kardynałów, patriarchów, arcybiskupów, biskupów, księży, osób konsekrowanych i świeckich.

Na trasie przejazdu konduktu żałobnego z trumną z ciałem papieża Franciszka między Watykanem a rzymską bazyliką Matki Bożej Większej stało około 150 tys. osób – podało watykańskie biuro prasowe.

13:15 Franciszek zawsze chciał żyć wśród ludzi, nie w osamotnieniu

Czy Franciszek spotykał się z oporem Kurii Rzymskiej? - Oczywiście! Kiedy postanowił żyć na stałe w Domu Świętej Marty, w niewielkim mieszkanku, wielu mu tego nie darowało. Ale on się uparł. Zawsze chciał żyć wśród ludzi, nie w osamotnieniu. Ale najbardziej nie podobała się reforma Kurii, zmiany finansowe. Bo wiadomo: gdzie są pieniądze, tam jest i władza. Wprowadził do Rady Gospodarczej sześciu świeckich, i to kobiety: po dwie Hiszpanki, dwie Angielki i dwie Francuzki. A tam do tej pory byli sami kardynałowie. Ale to było logiczne: bo niby dlaczego kardynałowie mają się znać na ekonomii? Franciszek szukał ekspertów, którzy naprawdę znali się na danej dziedzinie - mówi bliska Franciszkowi siostra Maria Luisa Berzosa ze Zgromadzenia Córek Jezusa.

13:12 Gdzie sięgają korzenie rodu papieża Franciszka?

Papież Franciszek urodził się 17 grudnia 1936 r. we Flores, ubogiej dzielnicy Buenos Aires, jako Jorge Mario Bergoglio – najstarsze z pięciorga dzieci księgowego Mario José Bergoglio i Reginy María Sívori.

13:08 Moment złożenia trumny nie będzie transmitowany

Papież spocznie w skromnym grobie – nie będzie on zdobiony. Zgodnie z wolą Franciszka umieszczony na nim zostanie jedynie napis „Franciscus”.

Moment złożenia trumny w Santa Maria Maggiore nie będzie transmitowany.

13:01 Gdzie zostanie pochowany papież Franciszek?

„Proszę, aby mój grób został przygotowany w niszy w nawie bocznej między Kaplicą Paulińską (Kaplicą Salus Populi Romani) i Kaplicą Sforza tejże papieskiej bazyliki” - napisał papież Franciszek w testamencie.

Foto: REUTERS/Claudia Greco

13:00 Trumna została wniesiona do Bazyliki Matki Bożej Większej

Bazylika Matki Bożej Większej (Santa Maria Maggiore) jest jedną z czterech papieskich bazylik Rzymu i najstarszym sanktuarium maryjnym w Europie Zachodniej. Została zbudowana w IV wieku. W kaplicy Borghese znajduje się ikona Salus Populi Romani – „Ocalenie Ludu Rzymskiego” – przed którą papież Franciszek modlił się przed i po niemal każdej podróży apostolskiej.

Franciszek wybrał Santa Maria Maggiore na miejsce swojego pochówku, co czyni go pierwszym od ponad stu lat papieżem pochowanym poza Watykanem. W swojej autobiografii „Nadzieja” wyjaśnił, że Watykan był miejscem jego służby, ale nie chce tam spocząć. Bazylika Matki Bożej Większej to miejsce, które Franciszek traktował wyjątkowo przez cały pontyfikat.

Santa Maria Maggiore była już miejscem pochówku kilku papieży, w tym Klemensa IX i Sykstusa V.

12:58 Papieża żegnają najbliżsi jego wartościom

Na ostatnim odcinku swojej drogi papież Franciszek jest żegnany przez osoby bezdomne, ubogie i wykluczone – tych, którzy byli najbliżsi wartościom, jakie wyznaczały jego pontyfikat.

Przed bazyliką trumnę papieża powitała grupa ubogich i bezdomnych. Foto: REUTERS/Alkis Konstantinidis

12:55 Trumna z ciałem papieża dotarła do Bazyliki Matki Bożej Większej

Samochód z trumną papieża przyjechał na plac przed Bazylikę Santa Maria Maggiore (Matki Bożej Większej).

Foto: REUTERS/Claudia Greco

12:47 Pojazd z trumną Franciszka minął Koloseum. To tam w Rzymie odbywa się Droga Krzyżowa

Trasa przejazdu pojazdu, który przewozi trumnę z ciałem Franciszka do Santa Maria Maggiore, liczy około sześciu kilometrów. Wiedzie ona przez centrum Rzymu. Papamobile minęło między innymi Koloseum, gdzie co roku – w Wielki Piątek – odbywa się Droga Krzyżowa.

12:46 Zdjęcia z uroczystości pogrzebowych papieża. Na Placu św. Piotra zebrały się tysiące wiernych

Foto: REUTERS/Dylan Martinez

Foto: REUTERS/Susana Vera

Foto: REUTERS/Remo Casilli

12:42 Trumnę przewozi specjalnie przygotowany pojazd, będący dawnym papamobile

Papamobile, który przewozi ciało papieża Franciszka, to specjalnie przystosowany pojazd, będący dawnym papamobile. Został on odpowiednio przygotowany do transportu trumny.

W Niedzielę Wielkanocną – dzień przed swoją śmiercią – papież Franciszek odbył ostatni przejazd papamobile po Placu św. Piotra, pozdrawiając zgromadzonych wiernych.

Foto: REUTERS/Hannah McKay

12:36 Franciszek rozumiał problemy migrantów

Papież Bergoglio doskonale rozumiał problemy migrantów – pochodził bowiem z rodziny, która w poszukiwaniu lepszego życia wyjechała w latach 20. XX w. z Włoch do Argentyny. W czasie swojego 12-letniego pontyfikatu nieraz wzywał do solidarności z migrantami. Na włoskiej Lampedusie modlił się za tych, którzy zginęli w drodze do „lepszego świata”, wielokrotnie nawiedzał obozy dla uchodźców – np. ten na greckiej wyspie Lesbos, skąd zabrał do Watykanu kilka rodzin i stworzył im warunki do rozpoczęcia nowego życia. Do Watykanu zabrano też grupę migrantów z Cypru. Z jego inicjatywy na placu św. Piotra stanął pomnik poświęcony migrantom i uchodźcom.

12:30 Tłumy żegnają papieża Franciszka

Wierni oddają papieżowi Franciszkowi ostatni hołd, zanim jego ciało spocznie w rzymskiej bazylice Santa Maria Maggiore (Matki Bożej Większej).

12:27 Trumna z ciałem papieża wyruszyła do Bazyliki Matki Bożej Większej

Ciało Franciszka przewożone jest do Santa Maria Maggiore specjalnie przerobionym papamobile, pojazdem, którym zwykle papież porusza się podczas oficjalnych wizyt i uroczystości. Rozwiązanie to ma umożliwić zgromadzonym zobaczenie trumny przejeżdżającej ulicami Rzymu.

Foto: REUTERS/Kevin Coombs

12:24 Prezes fundacji Wiara i Tęcza: To, że papież Franciszek był otwarty na spotkanie i rozmowę, nie miało wpływu na doktrynę

- W ocenie pontyfikatu papieża Franciszka towarzyszy mi więc dysonans. Wykonał wiele istotnych gestów i był niewątpliwie ciepłym człowiekiem, który w ogóle dostrzegł osoby wykluczone. Ale nie udało mu się narzucić tych standardów kościołowi. Wielu z nas sympatyzowało z Franciszkiem, ale marzenia o byciu uznanym za równoprawną część kościoła pozostają niespełnione - mówi Tomasz Nadolny, prezes fundacji Wiara i Tęcza, która tworzy wspólnotę wierzących osób LGBT+.

12:19 W Watykanie wybrzmiały dzwony

W Watykanie po raz kolejny wybrzmiały dzwony. Kondukt żałobny z trumną zmarłego papieża wyjdzie z Porta del Perugino.

12:14 Kiedy pojawi się więcej informacji na temat rozmowy Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim?

Prezydenci „spotkali się dziś prywatnie i przeprowadzili bardzo produktywną rozmowę”, poinformował Steven Cheung, dyrektor ds. komunikacji Białego Domu. Ale o szczegółach mówić nie chciał. Powiedział tylko, że zostaną one podane „później”. Nie wiadomo też, jak długo trwało spotkanie.

12:11 „Żegnaj ojcze, nauczycielu i poeto”

Na placu świętego Piotra pojawili się członkowie Scholas – projektu edukacyjnego założonego przez papieża Franciszka w 2001 roku. „Żegnaj ojcze, nauczycielu i poeto”- trzymali oni baner z takim napisem.

12:09 Trumna z ciałem papieża jest wnoszona do Bazyliki Watykańskiej

Po mszy świętej trumna została wniesiona do bazyliki Świętego Piotra. Niebawem wyruszy w kondukcie do bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie pochowany zostanie papież Franciszek.

Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach

12:00 Trump spotkał się w Watykanie z Zełenskim

Jak poinformował przedstawiciel Białego Domu, cytowany przez agencję Reutera, prezydent USA Donald Trump spotkał się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Wołodymyrem Zełenskim i przeprowadził z nim bardzo produktywną rozmowę.

11:58 Bliska Franciszkowi siostra Maria Luisa Berzosa: Reguły, zwyczaje, normy nie miały dla niego większego znaczenia

- Papież postawił w centrum Jezusa i Ewangelię. Reguły, zwyczaje, normy nie miały dla niego większego znaczenia. Był człowiekiem Boga, dla którego liczyło się tylko to, aby Ewangelia stawała się rzeczywistością. Jego zdaniem, skoro Jezus jest w środku naszej wiary, to i każda osoba musi być w jej centrum. Nikt nie może być wykluczony. Inaczej jego zdaniem wiara byłaby fałszywa. Dlatego nie akceptował dyskryminacji z żadnego powodu: orientacji seksualnej, religii, niczego. Uważał, że wszyscy powinni być otoczeni opieką. Stąd wspólnota LGBT, która pozostawała pod moją opieką, mogła choćby wziąć udział w mszy w kościele Jezuitów w Rzymie - mówi „Rzeczpospolitej” bliska Franciszkowi siostra Maria Luisa Berzosa ze Zgromadzenia Córek Jezusa.

11:51 Modlitwa Kościołów wschodnich

Trwa msza Kościołów Wschodnich – liturgia sprawowana według tradycji wschodniochrześcijańskich, m.in. bizantyjskiej, ormiańskiej, koptyjskiej czy syryjskiej. Nie ma jednak przedstawicieli prawosławia.

Liturgia wschodnia odprawiana jest jako gest jedności Kościołów katolickich wschodnich z Kościołem rzymskim.

11:47 Ostatnie pożegnanie przy papieskiej trumnie

„Najdrożsi bracia i siostry, zawierzmy czułemu miłosierdziu Boga duszę naszego papieża Franciszka, biskupa Kościoła katolickiego, który utwierdził braci w wierze w zmartwychwstanie” – takie słowa padły podczas obrzędu ostatniego pożegnania przy papieskiej trumnie.

Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach

11:42 Litania do Wszystkich Świętych

Kończy się msza święta. Trwa odśpiewanie litanii do Wszystkich Świętych – modlitwa błagalna, w której wierni proszą świętych o wstawiennictwo za zmarłego.

11:38 Andrzej Duda na uroczystościach pogrzebowych papieża Franciszka

Andrzej Duda podczas uroczystości pogrzebowych papieża Franciszka zajął miejsce w drugim rzędzie, tuż za prezydentem USA Donaldem Trumpem. Jak informowała włoska agencja ANSA, organizatorzy ceremonii niemal w ostatniej chwili zmienili układ miejsc dla gości.

11:34 Kondukt żałobny nie przejdzie przez plac św. Piotra

Kondukt żałobny, który przejedzie na zakończenie pogrzebu z Bazyliki Watykańskiej do Bazyliki Santa Maria Maggiore, nie przejdzie przez plac św. Piotra. Procesja wyjdzie z Porta del Perugino, a następnie będzie podążać trasą wskazaną przez policję.

11:29 Ks. prof. Andrzej Kobyliński: Franciszek zostanie zapamiętany jako rewolucjonista

- Papież Franciszek zostanie zapamiętany jako rewolucjonista, nie jako reformator. Podam dwa przykłady. Pierwszy, symboliczny, to zamieszkanie w Domu Świętej Marty, a oficjalna siedziba papieży Pałac Apostolski stał pusty. W ten sposób papież Franciszek chciał pokazać, że jest konieczna desakralizacja papiestwa – papiestwo powinno być bardziej religijne, mniej polityczne. Drugi przykład rewolucji to zmiany doktrynalne. Chyba żaden papież w dziejach Kościoła katolickiego tak szybko, radykalnie i samodzielnie nie wprowadzał głębokich zmian doktrynalnych. To np. katolickie nauczanie na temat kary śmierci, błogosławienie związków jednopłciowych czy przyjmowanie komunii świętej przez osoby rozwiedzione i żyjące w nowych związkach – mówi „Rzeczpospolitej” ks. prof. Andrzej Kobyliński, filozof, etyk, kierownik Katedry Etyki UKSW w Warszawie.

11:23 Tysiące osób przystąpiły do komunii

Podczas mszy pogrzebowej papieża Franciszka do komunii przystąpiły tysiące wiernych. Komunii udzielało kilkuset kapłanów z całego świata.

Foto: REUTERS/Benoit Tessier

11:18 Wierni przekazali sobie znak pokoju

Znak pokoju podczas mszy świętej to gest, który ma symbolizować jedność i pokój wśród wiernych. Najczęściej przyjmuje formę ukłonu w stronę sąsiadów lub podania ręki.

Foto: REUTERS/Remo Casilli

11:13 Liturgia Eucharystyczna

Rozpoczęła się Liturgia Eucharystyczna, która rozpoczyna się śpiewem na ofiarowanie, towarzyszącemu procesji z darami – chlebem i winem – składanymi na ołtarzu. To najważniejsza część każdej mszy świętej w Kościele katolickim.

Kardynał Giovanni Battista Re, w ramach Modlitwy Eucharystycznej, łamał chleb na oczach wiernych, co symbolizuje ucztę Ostatniej Wieczerzy. Uniósł następnie kielich z winem.

11:11 Franciszek wcale nie zabiegał o to, by wszyscy go lubili

„Papież Franciszek wcale nie zabiegał o to, by go wszyscy lubili. Wiedział, że to nie jest jego rola. Czasem zbyt wiele od wiernych wymagał, gdy rzucał coś do dziennikarzy w samolocie, co było luźnym przemyśleniem. Między innymi wracając z Manili do Rzymu, rzucił, że katolicy nie są jak króliki i wcale nie muszą się tak licznie rozmnażać, podkreślając, że rodzice powinni przede wszystkim być odpowiedzialni. Innym razem mówił, że uważa, że nie ma prawa osądzać osób homoseksualnych, które poszukują Boga. I właśnie takim chciałbym go zapamiętać” – pisze Michał Szułdrzyński.

11:06 Modlitwa w języku polskim

Podczas uroczystości pogrzebowych jedną z modlitw można było usłyszeć w języku polskim. „Módlmy się za zmarłych papieży i za tych wszystkich, którzy w Kościele głosili ewangelię oraz pełnili posługę kapłańską. Niech dostąpią udziału w liturgii niebieskiej” – czytał Krzysztof Bronk z polskiej redakcji Vatican News.

11:02 Giovanni Battista Re zakończył homilię

- Zwracam się do Ciebie, drogi papieżu Franciszku. Prosimy, abyś to ty modlił się za nami. I prosimy, abyś z nieba pobłogosławił Kościół, Rzym i cały świat, jak zeszłej niedzieli uczyniłeś to z balkonu tej bazyliki. W ostatnim uścisku z całym Ludem Bożym, lecz w zamyśle też z całą ludzkością, która szczerym sercem poszukuje prawdy i podsyca płomień nadziei – tak dziekan Kolegium Kardynalskiego, kardynał Giovanni Battista Re, zakończył swoją homilię.

11:00 "Franciszek miał serce otwarte dla wszystkich"

- Franciszek był papieżem pośród ludzi – miał serce otwarte dla wszystkich. Był również papieżem, który dostrzegał nowe zjawiska w społeczeństwie i to, co Duch Święty wzbudzał w Kościele. Swoim charakterystycznym słownictwem oraz językiem bogatym w obrazy i metafory, papież zawsze starał się oświecać problemy naszych czasów mądrością Ewangelii – mówił podczas kazania kardynał Giovanni Battista Re.

Giovanni Battista Re Foto: REUTERS/Yara Nardi

10:58 Watykan szacuje, że w ceremonii pogrzebowej papieża Franciszka uczestniczy około 200 tysięcy osób

Foto: REUTERS/Nathan Howard

10:54 "Franciszek zachował swój temperament i styl pasterskiego przewodzenia"

Jak powiedział podczas uroczystości pogrzebowej kardynał Giovanni Battista Re, „decyzja o przyjęciu imienia Franciszek od razu okazała się wyborem programu i stylu, który chciał nadać swemu pontyfikatowi” kardynał Bergoglio, starając się czerpać inspirację z ducha św. Franciszka z Asyżu. - Zachował swój temperament i styl pasterskiego przewodzenia, a także od razu nadał zarządzaniu Kościołem wyraźne rysy swojej silnej osobowości. Nawiązywał bezpośredni kontakt z poszczególnymi osobami i społeczeństwami pragnąc być blisko wszystkich - podkreślił dziekan Kolegium Kardynalskiego.

10:50 Kardynał Giovanni Battista Re o drodze duchowej Franciszka

- Ogrom oddania i zjednoczenia, które widzieliśmy w tych dniach po jego przejściu z tej ziemi do wieczności, świadczą o tym, jak bardzo bogaty pontyfikat papieża Franciszka dotykał umysłów i serc - mówił w Watykanie kardynał Giovanni Battista Re. - Papież Franciszek wybrał drogę całkowitego oddania się aż do ostatniego dnia swojego ziemskiego życia – dodał.

Jak powiedział kardynał „ostatni obraz, który pozostanie przed naszymi oczami i w naszych sercach, to ten z ostatniej niedzieli, Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, kiedy papież Franciszek – pomimo poważnych problemów zdrowotnych – pragnął udzielić błogosławieństwa z balkonu bazyliki Świętego Piotra”. - Potem pojawił się na placu, aby pozdrowić z otwartego papamobile licznie zgromadzonych na Mszy św. Wielkanocnej - podkreślił duchowny.

10:43 Giovanni Battista Re rozpoczął wygłaszanie homilii

W imieniu kolegium kardynałów pozdrawiam i dziękuję wszystkim obecnym za przybycie – powiedział kardynał Giovanni Battista Re, dziekan Kolegium Kardynalskiego, rozpoczynając wygłaszanie homilii.

- Za zmarłego papieża Franciszka, aby Najwyższy Pasterz, który żyje na wieki, wstawiając się za nami, przyjął go do swojego królestwa światła i pokoju – mówił kardynał podczas homilii, która pełni rolę komentarza do odczytanego fragmentu Pisma Świętego.

Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach

10:38 Drugie czytanie w języku hiszpańskim

Edgar Pineda – członek wspólnoty wiernych z Ameryki Łacińskiej – odczytuje drugie czytanie w języku hiszpańskim. Pochodzi ono z Listu św. Pawła do Filipian. „Bracia i siostry, nasza ojczyzna jest w niebie, skąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone, na podobne do swego chwalebnego ciała mocą, którą może też wszystko sobie podporządkować” – brzmi czytamy fragment.

10:35 Trumna z ciałem papieża Franciszka jest na placu św. Piotra

Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach

10:33 Giovanni Battista Re odmówił modlitwę aktu pokuty

Dziekan Kolegium Kardynalskiego – 91-letni kardynał Giovanni Battista Re – odmówił krótką modlitwę aktu pokuty, w której uznał grzeszność ludzi i poprosił Boga o przebaczenie oraz odpuszczenie win. - Bracia, uznajmy nasze grzechy, abyśmy mogli godnie celebrować święte tajemnice – mówił.

Giovanni Battista Re Foto: REUTERS/Yara Nardi

10:29 Trwa Liturgia Słowa

Trwa Liturgia Słowa – jeden z najważniejszych momentów mszy świętej w Kościele katolickim. Wierni słuchają podczas niej fragmentów Pisma Świętego – zarówno ze Starego, jak i Nowego Testamentu.

Podczas uroczystości pogrzebowej papieża Franciszka pierwsze czytanie pochodzi z Dziejów Apostolskich.

10:23 Tomasz Terlikowski: Te słowa Franciszka muszą być w centrum nauczania i myślenia Kościoła

„Papież z Argentyny zaznaczał, że ideologiczni chrześcijanie zapadli na ciężką chorobę, bo są surowymi moralistami, głosicielami etyki, ale są pozbawieni dobroci. Te słowa muszą być w centrum nauczania i myślenia Kościoła” – pisze w nowym „Plusie Minusie” Tomasz Terlikowski.

10:14 Chór Kaplicy Sykstyńskiej zaintonował Psalm 64

Pogrzeb papieża Franciszka rozpoczął się od antyfony – krótkiego śpiewu liturgicznego – oraz psalmu odśpiewywanych po łacinie.„Requiem aeternam dona ei, Domine, et lux perpetua luceat ei”, czyli „Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci” – śpiewano.

Chór Kaplicy Sykstyńskiej składa się z około 20 mężczyzn i 30 chłopców. Grupa – będąca osobistym chórem papieskim – zaintonował Psalm 64: „Te decet hymnus, Deus, in Sion; et tibi reddetur votum in Ierusalem” („Tobie należy się pieśń chwały, Boże, na Syjonie; Tobie wypełnimy nasze śluby w Jeruzalem”).

10:09 Rozpoczyna się pogrzebowa msza święta

Ceremonia pogrzebowa rozpoczyna się antyfoną na wejście – jednym badź kilkoma wersami psalmów albo fragmentami Pisma Świętego, które są zazwyczaj śpiewane lub recytowane.

Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach

10:07 Trumna jest przenoszona na plac św. Piotra

Trumna z ciałem papieża opuszcza Bazylikę Watykańską.

Foto: REUTERS/Remo Casilli

10:06 Rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe

Na placu Świętego Piotra – przed rozpoczęciem uroczystej mszy żałobnej za Franciszka – zabiły dzwony żałobne.

10:03 Franciszek dążył do uproszczenia rytuałów

Uroczystości pogrzebowe przebiegać będą według obrzędów opisanych w „Ordo Exsequiarum Romani Pontificis” – informował wcześniej. To księga liturgiczna, określająca procedury po śmierci papieża, która została opublikowana w 2000 roku i zrewidowana przez Franciszka w ubiegłym roku.

Diego Ravelli – mistrz papieskich ceremonii liturgicznych – wyjaśniał, że Franciszek dążył do uproszczenia i dostosowania rytuałów, by pogrzeb papieża był „pogrzebem pasterza i ucznia Chrystusa, a nie osoby możnej tego świata”.

Foto: REUTERS/Vatican Media

09:58 Do Watykanu przybyły tysiące osób

Jak wstępnie szacuje Watykan, do Stolicy Apostolskiej przybyło dotychczas około 140 tys. osób. Na samym placu św. Piotra znajduje się ich około 40 tys., – jest on niemal całkowicie zapełniony.

Foto: REUTERS/Susana Vera

09:56 Papieżowi oddało hołd ok. 250 tys. osób

Do piątkowego wieczora wierni mogli oddawać hołd Franciszkowi w bazylice św. Piotra. Wierni w wielogodzinnych kolejkach czekali, by choć przez chwilę stanąć przy trumnie zmarłego papieża.

Wedle szacunków Watykanu od środy do piątku hołd papieżowi oddało ok. 250 tys. osób. Jeszcze w czwartek wieczorem mowa była o 90 tys. pielgrzymów

Foto: REUTERS/Yara Nardi

09:53 Kto z Polski pojechał na pogrzeb papieża Franciszka?

W polskiej delegacji na pogrzeb papieża Franciszka znaleźli się prezydent Andrzej Duda z małżonką, marszałek Sejmu Szymon Hołownia oraz parlamentarzyści.

09:51 Szefowa KE przed Bazyliką Watykańską

Na placu świętego Piotra pojawiła się przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Ursula von der Leyen Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach

09:49 W dniu pogrzebu papieża Franciszka w Polsce obowiązuje żałoba narodowa

Z powodu pogrzebu Ojca Świętego 26 kwietnia w całej Polsce obowiązuje żałoba narodowa. Część imprez kulturalnych i sportowych odwołano, ale większość odbywa się zgodnie z planem. Jak polskie miasta żegnają Ojca Świętego?

09:46 Donald Trump przybył do Watykanu

Do Bazyliki Watykańskiej na pogrzeb Franciszka przybył już prezydent USA Donald Trump. Na miejscu obecna jest także pierwsza dama, Melania Trump.

Swój udział w pogrzebie Franciszka zapowiadali także między innymi premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, król Hiszpanii Filip VI i królowa Letycja, król Szwecji Karol XVI Gustaw z królową Sylwią, szwedzki premier Ulf Kristersson, prezydent Francji Emmanuel Macron, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa.

W uroczystości weźmie udział łącznie 160 delegacji i kilkudziesięciu przywódców.

Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach

09:45 Pogrzeb Ojca Świętego został opłacony przez prywatnego darczyńcę

Watykan potwierdził w oficjalnym komunikacie, że pogrzeb Ojca Świętego nie jest finansowany przez Stolicę Apostolską, lecz z kieszeni prywatnego darczyńcy. „Koszty przygotowania mojego pochówku zostaną pokryte z kwoty od dobroczyńcy, którą przeznaczyłem na ten cel i którą należy przekazać Bazylice Papieskiej Matki Bożej Większej” - napisał papież Franciszek w swoim testamencie.

Choć dokładny koszt pożegnania nie został oficjalnie ujawniony, pogrzeby papieży to wydarzenia o ogromnej skali, które obejmują m.in. zabezpieczenie uroczystości, przygotowanie placu św. Piotra, transmisje telewizyjne czy obsługę pielgrzymów i delegacji z całego świata. Szacuje się, że pogrzeb papieża Jana Pawła II, który odbył się 8 kwietnia 2005 roku, kosztował kilka milionów euro.

Foto: REUTERS/Remo Casilli

09:37 Kto będzie przewodniczył mszy na placu świętego Piotra?

Mszy, która rozpocznie się o godz. 10:00 na placu świętego Piotra, przewodniczyć będzie dziekan Kolegium Kardynalskiego, 91-letni kardynał Giovanni Battista Re.

Po mszy na placu świętego Piotra trumna z ciałem papieża zostanie przewieziona do bazyliki Matki Bożej Większej. Na trasie przejazdu konduktu mogą pojawić się tysiące ludzi.

Kardynał Giovanni Battista Re. Foto: REUTERS/Claudia Greco

09:26 Watykan przygotował się na pogrzeb papieża

W dniu pogrzebu papieża Franciszka plac świętego Piotra i jego najbliższe otoczenie objęte są czerwoną strefą najwyższych środków bezpieczeństwa. Na dachach obecni są snajperzy, działa także system obrony przed dronami. Wierni, którzy wchodzą na plac świętego Piotra są szczegółowo kontrolowani.

Foto: REUTERS/Susana Vera

09:07 Jak będzie wyglądał grób Franciszka?

"Grób ma być w ziemi, prosty, bez szczególnego zdobienia i z jedynym napisem: Franciscus” - tak swój grób opisał w testamencie papież Franciszek.

08:30 O pontyfikacie papieża Franciszka i o tym, kiedy poznamy jego następcę, mówił w podcaście „Rzecz w tym” Tomasz Krzyżak

08:17 Sondaż: Polacy pozytywnie oceniają pontyfikat papieża Franciszka

W sondażu SW Research dla rp.pl bardzo dobrze lub dobrze ocenia pontyfikat Franciszka 74 proc. badanych.

07:32 Tomasz Terlikowski: po papieżu Franciszku zostaje z nami pomysł decentralizacji i synodalizacji Kościoła

O zakończonym 21 kwietnia pontyfikacie w programie „Rzecz o polityce” rozmawiał z Jackiem Nizinkiewiczem publicysta, filozof i działacz katolicki Tomasz Terlikowski.

07:06 Papież był nie tylko głową Kościoła katolickiego, ale też głową państwa Watykan

Watykan to najmniejsze uznawane państwo świata, siedziba najwyższych władz Kościoła katolickiego. Obywatele Watykanu to głównie dostojnicy kościelni, księża, zakonnice oraz Gwardia Szwajcarska z rodzinami.

Watykan Foto: PAP

07:03 Franciszek będzie pierwszym od 120 lat papieżem, który nie zostanie pochowany w Bazylice Św. Piotra

Franciszek – jako pierwszy od ponad 120 lat papież – zostanie pochowany poza Bazyliką Watykańską. Jego ciało spocznie w bazylice Matki Bożej Większej (Santa Maria Maggiore), którą Ojciec Święty wielokrotnie odwiedzał w czasie swojego pontyfikatu – zazwyczaj przed udaniem się w podróż zagraniczną i po powrocie z niej.

„Proszę, aby mój grób został przygotowany w niszy w nawie bocznej między Kaplicą Paulińską (Kaplicą Salus Populi Romani) i Kaplicą Sforza tejże papieskiej bazyliki” - napisał Franciszek w testamencie.

Przed Franciszkiem w bazylice Matki Bożej Większej spoczęło siedmiu innych papieży. Ostatnim papieżem pochowanym poza murami Bazyliki Watykańskiej był zmarły w 1903 r. Leon XIII, który spoczął w bazylice św. Jana na Lateranie.

07:00 Cały, nieco ponad dwunastoletni, pontyfikat obfitował w zaskoczenia - tak o papieżu Franciszku pisał w „Rzeczpospolitej” Tomasz Krzyżak

Argentyński papież działał szybko. Na samym początku w jednej z rozmów wyznał, że ma przeczucie, że jego pontyfikat będzie krótki. Więc działał. Już 5 lipca 2013 roku opublikował pierwszą encyklikę „Lumen fidei”. Jej zręby stworzył Benedykt XVI, wykończył Franciszek – zatem dokument okrzyknięto „encykliką na cztery ręce”. Potem były jeszcze trzy. Siedem adhortacji apostolskich. Bodaj najbardziej znane to „Evangelii gaudium”, swoisty program pontyfikatu oraz „Amoris Laetitia”. Ta ostatnia, budząca spore kontrowersje, wskazywała m.in. na to, że osoby będące po rozwodach i żyjące w nowych związkach wcale nie muszą być odłączone od Eucharystii – czytamy w tekście „Franciszek – papież poza schematami”.



06:59 Franciszek był 266. papieżem Kościoła katolickiego

Następca Benedykta XVI (abdykował w 2013 roku) był zarazem pierwszym papieżem wywodzącym się z Ameryki Łacińskiej i pierwszym papieżem, który przybrał imię Franciszka.



Papież Franciszek - najważniejsze daty Foto: PAP

06:45 Według informacji przekazywanych przez Watykan papież zmarł 21 kwietnia ok. 7:35 rano

Przyczyną śmieci miał być udar, po którym papież zapadł w śpiączkę. Bezpośrednią przyczyną śmieci była niewydolność serca.