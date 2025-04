Czytaj więcej Kościół Franciszek nie był wymarzonym papieżem dla niemieckich katolików W Niemczech panuje nadzieja, że uchylonych przez Franciszka drzwi do reform w Kościele nie da się...

W ocenie pontyfikatu papieża Franciszka towarzyszy mi więc dysonans. Wykonał wiele istotnych gestów i był niewątpliwie ciepłym człowiekiem, który w ogóle dostrzegł osoby wykluczone. Ale nie udało mu się narzucić tych standardów kościołowi. Wielu z nas sympatyzowało z Franciszkiem, ale marzenia o byciu uznanym za równoprawną część kościoła pozostają niespełnione.

Skąd to usztywnienie w polskim Kościele?

Kościół jest dziś emanacją prawicowego światopoglądu, który zdominował przestrzeń publiczną. Większość episkopatu jest konserwatywna, co wpływa na to, jak jesteśmy widziani, a raczej niewidziani. To albo milczące przyznanie, że istniejemy, albo ignorowanie tego faktu. Wyjątków jest niewiele, dlatego tak bardzo zwracamy na nie uwagę.

Z jakimi nadziejami będzie pan oczekiwał wyniku konklawe?

Nadzieję wzbudza to, że większość jego uczestników powołał Franciszek, a więc reprezentują podobny sposób myślenia. To duchowni z różnych stron świata, co pozwala oczekiwać Kościoła otwartego na różnorodność, a nie wydającego bilety wstępu wyłącznie tym, których uzna za prawomyślnych. Jako osoby religijne wierzymy, że rozstrzygnięcie nie jest w rękach ludzkich.

Jakie są pana oczekiwania wobec polskiego Kościoła?

Na Odrze jest granica dwóch różnych wizji Kościoła Rzymskokatolickiego: Kościół polski i niemiecki zmierzają w innych kierunkach, jeśli chodzi o stosunek do osób LGBT+. W niemieckim Kościele osoby nieheteronormatywne i trans znajdują dla siebie przestrzeń. I tego samego życzyłbym sobie w Polsce. Ideałem byłoby, aby takie fundacje jak Wiara i Tęcza nie musiały istnieć. Byłaby to rzeczywistość, w której wszyscy mieliby swoje miejsce w Kościele – w końcu to idea jego założyciela.