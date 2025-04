Jak wieść o zgonie papieża przekazywana jest światu?

Po oficjalnym stwierdzeniu zgonu kardynał kamerling ma zapieczętować pokój oraz pracownię papieża. Przepisy zezwalają na to, by papiescy domownicy – jeśli takowi byli – mogli zostać w apartamencie papieskim aż do zakończenia ceremonii pogrzebowych. Po ich zakończeniu kamerling ma opieczętować cały apartament.

Do kamerlinga należy także zawiadomienie o śmierci papieża kardynała wikariusza Rzymu, który powinien ogłosić wiadomość światu. Kamerling obejmuje także zarząd nad Pałacem Apostolskim, Pałacem na Lateranie oraz rezydencją w Castel Gandolfo. O zgonie papieża kamerling ma także poinformować dziekana Kolegium Kardynalskiego (obecnie 90-letni kard. Giovanni Battista Re), który przekazuje informację wszystkim członkom Kolegium Kardynałów oraz korpus dyplomatyczny akredytowany przy Stolicy Apostolskiej.

Papież zostanie pochowany w dwóch, a nie w trzech, jak było dotąd, trumnach

Po oficjalnym stwierdzeniu zgonu ciało zmarłego papieża jest konserwowane i ubierane w szaty pontyfikalne. Dotąd składano je na marach i w uroczystej procesji przenoszono do Bazyliki Watykańskiej, gdzie wszyscy mogli oddać zmarłemu hołd. Do trumny zwłoki papieża przekładano rankiem w dniu pogrzebu. Franciszek zmodyfikował ten obrzęd. Zdecydował, że ciało ma być od razu włożone do trumny i w niej zostać przeniesione do Bazyliki Watykańskiej i wystawione na widok publiczny.

Franciszek zredukował też liczbę trumien. Dotąd bowiem ciało papieża składano do trzech: najpierw cyprysowej, potem cynkowej i na końcu drewnianej. Teraz ma być złożone do dwóch: drewnianej i cynkowej. Inne elementy ceremonii pogrzebowej papieża zostały właściwie bez zmian. Nowy rytuał dostosował też teksty biblijne i liturgiczne do mszału używanego w Kościele od 2008 roku.

Kiedy powinien odbyć się pogrzeb papieża

Wedle przepisów pogrzeb papieża powinien odbyć się między czwartym a szóstym dniem po śmierci, chyba żeby zaistniały inne szczególne racje. Kardynałowie zaś od dnia śmierci papieża przez dziewięć kolejnych dni mają odprawiać nabożeństwa żałobne za spokój jego duszy. Datę pogrzebu teoretycznie winni ustalić członkowie Kolegium Kardynalskiego (obecnie ponad 250 purpuratów), którzy będą zjeżdżać do Rzymu i codziennie spotykać się na tzw. kongregacjach. W praktyce data jest proponowana przez kamerlinga w porozumieniu z mistrzem ceremonii papieskich i na kongregacji po prostu zatwierdzana. Sama msza pogrzebowa – tak jak dotychczas – powinna odbyć się na pl. św. Piotra. Przewodniczy jej dziekan Kolegium Kardynalskiego, po liturgii trumna z ciałem przenoszona jest do grobu.