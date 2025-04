Papież Franciszek zmarł 21 kwietnia ok. godziny 7:35 w wyniku udaru, którego następstwem była śpiączka. Bezpośrednią przyczyną śmierci była niewydolność serca. Pogrzeb papieża odbywa się 26 kwietnia w Watykanie.

Reklama

Jakim papieżem był Franciszek?

Franciszek (Jorge Mario Bergoglio) był 266. papieżem Kościoła katolickiego, pierwszym wywodzącym się z Ameryki Łacińskiej (był Argentyńczykiem). Jego pontyfikat rozpoczął się w 2013 roku, po abdykacji papieża Benedykta XVI. Na czele Kościoła Franciszek stał przez nieco ponad 12 lat.



Franciszek był uważany za przedstawiciela kościelnych liberałów, zwolennika Kościoła otwartego. Był krytykiem przesadnego przepychu w Kościele - zdecydował, że nie będzie mieszkał w Pałacu Apostolskim, a w domu św. Marty, hotelu wybudowanym dla watykańskich gości, jeździł; po wyborze na papieża wyszedł na balkon bez czerwonego mucetu podbitego gronostajem.

W Kościele wprowadził bardziej kolektywny sposób zarządzania. Jak pisał Tomasz Krzyżak w „Rzeczpospolitej” „zaprosił do grona najbliższych współpracowników kilku kardynałów, z którymi opracował reformę Kurii Rzymskiej”. W czasie pontyfikatu zwołał pięć synodów. Dopuścił osoby świeckie - w tym kobiety - do zajmowania niektórych urzędów w Kurii Rzymskiej. Dopuścił możliwość udzielania komunii osobom rozwiedzionym żyjącym w nowych związkach. Walczył z przestępcami seksualnymi w Kościele - zniósł m.in. tajemnicę papieską w odniesieniu do przestępstw seksualnych.