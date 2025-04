Tomasz P. Terlikowski: Jakiego papieża potrzebuje Kościół

Konklawe to w życiu Kościoła katolickiego wydarzenie jedyne w swoim rodzaju. Kardynałowie mają wówczas okazję, by zdecydować, w jakim kierunku zmierzać będzie wspólnota, bo wtedy wybierają osobę, która przez kolejne lata będzie jedynowładcą. Gdy wybór zostanie już dokonany, gdy nowy papież przyjmie go i zacznie sprawować władzę, nie ma już nikogo (poza Bogiem i samym biskupem Rzymu), kto mógłby go odwołać. Prawo kanoniczne nie przewiduje żadnej – poza śmiercią i rezygnacją – procedury odwołania.