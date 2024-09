Prezes Izby Pracy Piotr Prusinowski mówi „Rzeczpospolitej”, że w jego ocenie po zakończeniu jego kadencji (3 września) Izbą – stosując odpowiednio prawo o ustroju sądów powszechnych – powinien kierować do czasu wyboru nowego prezesa najstarszy stażem przewodniczący wydziału w tej Izbie i byłby to sędzia Dawid Miąsik. Izba, owszem, powinna już wybrać kandydatów na prezesa, ale w lutym br. zgromadzenie Izby Pracy podjęło uchwałę o odroczeniu zgromadzenia wyborczego do czasu wprowadzenia reform w SN, które wyjaśnią niejasny status neosędziów.

Reklama

– Wyłączne prawo zwołania zgromadzenia ma prezes, ale czuję się związany uchwałą, dlatego nie zwołam go – wyjaśnia sędzia Prusinowski.

– To osobliwa sytuacja, gdy prezes SN uznaje, że wiąże go uchwała zgromadzenia sędziów, a nie ustawa o Sądzie Najwyższym. Ubolewam, że prezes Izby Pracy wprowadza opinię publiczną w błąd. Ustawy o ustroju sądów powszechnych nie stosuje się w tym zakresie do SN, ponieważ ustawa o SN szczegółowo to reguluje. Zakładając nawet hipotetycznie, że stan prawny byłby taki, jakim przedstawił go prezes Prusinowski, a wcale tak nie jest, to najstarszym stażem przewodniczącym wydziału w IP jest sędzia Jolanta Frańczak powołana do pełnienia urzędu sędziego już w roku 1993 na stanowisku sędziego SR, a Dawid Miąsik do pełnienia urzędu sędziego został powołany w 2014 roku, od razu na stanowisku sędziego SN, i wśród przewodniczących wydziałów ma najkrótszy staż sędziowski – komentuje stanowisko prezesa Izby Pracy sędzia SN Aleksander Stępkowski, rzecznik SN. Dodajmy, że pierwsza prezes SN Małgorzata Manowska zawiadomiła już prezydenta Andrzeja Dudę o końcu kadencji prezesa Izby Pracy, liczy na szybkie wyznaczenie sędziego do przeprowadzenie zgromadzenia wyborczego i kontrasygnatę premiera.