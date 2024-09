Sędzia Dawid Miąsik w swoim oświadczeniu wskazał, iż jego upoważnienie wynika z racji pełnienia funkcji przewodniczącego Wydziału Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z najdłuższą służbą sędziowską w tym sądzie. Powołał się przy tym na art. 15 ust 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy o Sądzie Najwyższym oraz art. 22b par. 2 prawa o ustroju sądów powszechnych.



Poinformował również, iż sędziowie Jolanta Frańczak oraz Bohdan Bieniek – przewodniczący dwóch pozostałych wydziałów Izby – oświadczyli, że będą stosowali się do jego poleceń jako osoby wykonującej funkcję Prezesa Izby z mocy prawa.



Miąsik stwierdził jednocześnie, że „upoważnienie” udzielone mu w zarządzeniu Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (120/2024) nie ma umocowania w ustawie o Sądzie Najwyższym. - Powołany w jego treści art. 14 par. 1 ustawy o Sądzie Najwyższym („Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego kieruje pracami Sądu Najwyższego i reprezentuje Sąd Najwyższy na zewnątrz”) nie uprawnia do wyznaczenia sędziego wykonującego funkcję Prezesa Sądu Najwyższego ani do powierzenia sędziemu Sądu Najwyższego wykonywania czynności związanych z organizacją i kierowaniem Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych" - wskazał.



Spór o Prezesa Sądu Najwyższego kierującego Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Przypomnijmy, iż w ostatni poniedziałek 3 września zakończyła się kadencja dotychczasowego prezesa Izby Pracy SN Piotra Prusinowskiego. Dzień później, we wtorek pierwsza prezes SN Małgorzata Manowska zaprosiła do siebie przewodniczących trzech wydziałów w Izbie Pracy SN i – jak ustaliła „Rzeczpospolita” – zakomunikowała im, że po zakończeniu kadencji prezesa Prusinowskiego przejmuje tymczasowo kierowanie tą izbą. Jako podstawę prawną podała art. 14 ustawy o Sądzie Najwyższym, który stanowi, że pierwszy prezes Sądu Najwyższego kieruje pracami SN i reprezentuje SN na zewnątrz. Poinformowała także, że 28 sierpnia zwróciła się do prezydenta Andrzeja Dudy o wyznaczenie sędziego do kierowania Izbą Pracy.