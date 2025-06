Skądinąd Stanowski pomógł w ten sposób także Adrianowi Zandbergowi i chyba – niestety – Grzegorzowi Braunowi. Mam jednak wrażenie, że demokracja, w której niektórych się zakrzykuje czy pomija, jest demokracją co najmniej ułomną. Kanał Zero temu zapobiegł jako gospodarz debaty. Tam dostaliśmy pełną ofertę.

Owszem internet tworzy ideologiczne bańki. Ale może je także przebijać

Trzeci czynnik chyba opisać najtrudniej. Bo przecież nie jest nieprawdziwą opinia, że logika internetu to logika kawałkowania świata, dzielenia go na nieprzenikające się bańki. W latach 90. kilka telewizji i gazet czyniło rozmaite wydarzenia, także oskarżenia czy afery, wspólnymi dla ogółu Polaków. Dziś różne światy często na siebie w ogóle nie patrzą. Ale czy tak było do końca w czasie tej kampanii? Duma powiedział o relacjach z kilku debat w internecie. Uruchomienie wielkiego show w Końskich to najbardziej zasługa prawicowych telewizji dawnego typu: Republiki i wPolsce 24. Po trosze także Stanowskiego, który przewodził pominiętym kandydatom w drodze na dwie debaty: tę na rynku i tę robioną przez trzy telewizje akceptowane przez Trzaskowskiego. Niewątpliwie jednak drugie życie tych i następnych debat w internecie, z wielomilionowymi zasięgami, to osobne zjawisko. Do pewnego stopnia przełamujące bańkowość. Już tu wspominałem o ludziach czerpiących całą swoją wiedzę i wizję świata z TVN, „Wyborczej” czy „Newsweeka”, którzy nagle odkrywali, że Nawrocki, którego wcześniej znali tylko ze słyszenia, „nie jest kompletnym mułem”.

Gdzieś na obrzeżach pojawiały się nawet zjawiska, których nie oczekiwałem w doszczętnie spolaryzowanej i upartyjnionej Polsce. Jak choćby rola portalu Demagog. Robiony podobno przez ludzi o lewicowej wrażliwości, nie wahał się wskazywać na nieprawdę w wypowiedziach Trzaskowskiego, co odegrało pewną rolę zwłaszcza po ostatniej debacie między pierwszą a drugą turą. Kandydat KO zmuszony był do podawania absurdalnych informacji, jak choćby tej, że w Unii Europejskiej nie realizuje się już Zielonego Ładu. Robił to w ramach gubienia rozmaitych ideologicznych ogonów. A tu nagle ktoś na zimno wykazywał, że prawda jest inna. I nie robili tego ludzie z obozu drugiego kandydata.

Oczywiście, była też druga strona kampanii w sieci. Hejterskie materiały na potrzeby internetu były kręcone przez obie strony. W przypadku pozbawionego pieniędzy PiS to było jednak chałupnictwo. Tymczasem środowisko KO poszło drogą przetestowaną już w kampanii parlamentarnej roku 2023, czyli tak zwanych akcji profrekwencyjnych. Filmiki nakierowane na karykaturalny obraz już nawet nie polityków prawicy, ale ich wyborców, nie były wliczane do kosztów kampanii Trzaskowskiego, choć to jego wspierały. Ich obrońcy powołują się na zmiany w prawie dokonane za czasów PiS, który często manipulował legislacją tak, jakby miał rządzić wiecznie. Problemem pozostaje jednak nadal finansowanie tej wyborczej propagandy z zagranicznych środków.

Obecna wrzawa wokół rzekomo sfałszowanych wyborów pozwala wyciszyć ten wątek, łącznie z mylącymi informacjami rządowej agencji NASK na ten temat. I łącznie z milczeniem ABW pytanej o te spoty przez Państwową Komisję Wyborczą.