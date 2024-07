Związki zawodowe i Disneyland mają zaplanowane dwa kolejne spotkania w poniedziałek i wtorek.

Strajk z powodu związkowego znaczka

Oficjalnie powodem strajku są specjalne guziki. Guziki – a w zasadzie przypinki, przedstawiające uniesiona pięść Myszki Miki.

Kilka związków zawodowych wniosły w czerwcu oskarżenia do National Labor Relations Board przeciwko Disneyowi za, jak twierdzą, setki przypadków bezprawnego karania, zastraszania i inwigilacji członków związku noszących te przypinki w pracy. Urzędnicy Disneylandu powiedzieli CNN, że noszenie znaczków związkowych jest sprzeczne z polityką parków dotyczącą mundurów i że tylko „garstka” pracowników została ukarana. Disney zapewnia, że ukarani zostali jedynie ci pracownicy, których przełożeni kilkukrotnie prosili o zdjęcie znaczka, a mimo to nie dostosowali się do polityki dotyczącej mundurów. Pak zapewnia, że chodzi jedynie o to by nie rozpraszać gości parku, którzy przyjeżdżając liczą w Disneylandzie na „nieprzerwane, wciągające wrażenia” i że „wszystko, co odwraca uwagę od pokazu lub historii, czy to niezatwierdzony znaczek, pinezka lub naklejka noszona przez członka obsady, zostanie omówione” przez przełożonego z pracownikiem.