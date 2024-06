Decyzja KRRiT. Jest koncesja naziemna dla Telewizji Republika i wPolsce24

O decyzji poinformowano w komunikacie opublikowanym w serwisie internetowym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. „KRRiT rozstrzygnęła postępowanie w sprawie udzielenia koncesji, na okres 10 lat, na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze wyspecjalizowanym w ogólnopolskim multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej MUX-8” - czytamy.



Decyzja KRRiT korzystna dla Telewizji Republika i wPolsce24

W tekście wskazano, że decyzja dotyczy Telewizji Republika S.A. i programu „Republika” oraz spółki Fratria Sp. z o.o. i programu „WPOLSCE24”. „Nowe programy w sygnale ogólnopolskiego multipleksu MUX-8 będą rozpowszechniane w systemie standardowej rozdzielczości, w standardzie DVB-T, będą niekodowane i udostępniane odbiorcom bezpłatnie” - podano.

KRRiT oświadczyła, że programy Telewizji Republika i wPolsce24 na multipleksie „będą także gwarantem zachowania różnorodnej i pluralistycznej oferty programowej na rynku mediów w Polsce”.

Wzrost oglądalności Telewizji Republika

Telewizja Republika poinformowała w swym serwisie internetowym, że wniosek o przyznanie miejsca na multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej MUX-8 złożyła w połowie maja. „Rzecznik KRRiT, Teresa Brykczyńska, wskazała, że decyzję podjęto, biorąc pod uwagę potrzeby odbiorcy konserwatywnego, by również miał on telewizję i źródło rzetelnych informacji” - czytamy. Portal cytuje słowa Brykczyńskiej o wielu wnioskach wsparcia dla Telewizji Republika, „które przekonały członków KRRiT, że poparcie społeczne jest ogromne”. Według Republiki, do KRRiT wpłynęło ok. 50 tys. podpisów poparcia dla starań stacji.