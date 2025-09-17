Aktualizacja: 17.09.2025 04:14 Publikacja: 17.09.2025 04:12
Foto: Adobe Stock
Ciekawe, ilu z prawie dwóch tysięcy pracodawców, którzy zgłosili akces do pilotażu skróconego czasu pracy, zaproponuje czterodniowy tydzień pracy, a ilu skrócenie liczby jej godzin w ciągu dnia? Kto uzna, że dobrym rozwiązaniem będą dłuższe urlopy, a kto będzie miał swoje własne pomysły?
Jeśli do eksperymentu nie przystąpią firmy z branż produkcyjnych, logistycznych, transportowych, placówki służby zdrowia czy oświaty, to jeszcze mocniej pokaże on, że są działy gospodarki, w których skrócenie czasu pracy jest łatwiejsze, ale i także takie, gdzie proces zmian będzie skomplikowany, czasochłonny i wymagający nakładów finansowych. Dla firm i instytucji ważne są równocześnie: reorganizacja pracy, inwestycje technologiczne, ewaluacja zmian i powiązanie ich z wynikami pracy oraz satysfakcją pracowników.
I jeszcze jedno: trudno być oceniającym własną koncepcję, ale jeśli ministerstwo chce być wiarygodne, to powinno samo zaproponować własny udział w pilotażu.
Niedawno słyszałam rozmowę dwóch pań. Obu pomysł czterech dni w pracy i trzech odpoczynku się podoba. Pierwsza jest urzędniczką w jednym z ministerstw, druga pracuje w europejskiej filii amerykańskiej organizacji pozarządowej. I ta druga, gdy organizuje konferencje dla kilkudziesięciu NGO-sów ze świata, pracuje wraz ze swoją menedżerką po kilkanaście godzin dziennie. Całymi tygodniami. Nie narzeka, nie stawia dodatkowych wymagań. Po prostu tak działa ich firma. Ma do przygotowania projekt i go robi. Potem moja znajoma i jej szefowa dostają wynagrodzenie za nadgodziny lub dodatkowe dni wolne. Właśnie na tym polega odpowiedzialność i wzajemne zaufanie pracodawcy oraz pracowników.
Pracujemy w Polsce dużo, często nie umiemy i nie chcemy odpoczywać. Rośnie liczba osób, które na L-4 nie mają wpisanego kodu choroby „wypalenie zawodowe”, ale ich dolegliwości są właśnie jego skutkiem. Z badań wynika, że przynajmniej co czwarty pracownik nie wykorzystuje w pełni urlopu. Większość menedżerów prowadzi zaś na urlopie korespondencję zawodową. Dodatkowo wiele osób ma problemy z koncentracją i wydajnością.
Zmieniła się też struktura mieszkańców Polski: jest coraz więcej osób w wieku poprodukcyjnym, a coraz mniej w produkcyjnym. Są branże, w których przeciętny wiek pracownika to już 50+ (np. lekarze i pielęgniarki). Firmy od lat wskazują jako najpoważniejsze problemy m.in. brak rąk do pracy, wzrost kosztów zatrudnienia. Potrzebujemy inwestycji w automatyzację i robotyzację.
Potrzebna jest nam także poważniejsza dyskusja o zmianach na rynku pracy, a po niej działania. Krótszy czas pracy jest chwytliwym hasłem. Może wymyślimy przy okazji pilotażu programy wspierające podniesienie kompetencji pracowników związane z automatyzacją? Jeśli zaś mamy stworzyć prawo zmieniające zasady organizacji pracy, to powinno być ono jak najbardziej ogólne, tak by decyzję o skracaniu czasu pracy zostawić do porozumienia w firmach czy w branżach.
A czy pilotaż był sensowny, będę wiedziała, gdy poznam odpowiedzi na swoje trzy pytania z początku tego tekstu.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
