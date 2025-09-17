11 min. 16 sek.
Aktualizacja: 17.09.2025 08:23 Publikacja: 17.09.2025 07:00
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Komisja Europejska miała dziś ogłosić kolejny pakiet sankcji wobec Rosji, obejmujący sektor finansowy i paliwowy. Restrykcje miały też uderzyć w rosyjską „flotę cieni”, która transportuje ropę z pominięciem zachodnich obostrzeń. Jednak – jak podaje Reuters – decyzja została odłożona z powodu nacisków administracji Donalda Trumpa. Waszyngton chce nie tylko szybszego odejścia Europy od rosyjskich surowców, ale też wprowadzenia ceł wtórnych na importerów rosyjskiej ropy – Indie i Chiny. Choć propozycje budzą wątpliwości dyplomatów w Brukseli, w rozmowach kuluarowych przyznają oni, że będą musiały zostać rozpatrzone. Bloomberg informuje, że sankcje mogą zostać zaprezentowane w ciągu dwóch tygodni i uzyskać poparcie państw G7.
Wtargnięcia rosyjskich dronów do polskiej przestrzeni powietrznej wzbudziły obawy o stabilność rynku nieruchomości we wschodnich regionach kraju. Dane GUS pokazują jednak, że miasta takie jak Lublin, Rzeszów i Białystok są w czołówce inwestycji deweloperskich, wyprzedzając m.in. Szczecin czy Gdynię. Ekspert rynku pierwotnego Jan Dziekoński podkreśla, że dotychczasowe incydenty nie miały trwałego wpływu na rynek, a podobne obawy nie potwierdziły się w przeszłości. Zaskakuje też sytuacja na Ukrainie – jak wskazuje Katarzyna Kuniewicz z Otodom, liczba transakcji nieruchomościowych i ceny za naszą wschodnią granicą nie tylko wróciły do poziomu sprzed wojny, ale wręcz rosną.
Niemiecka polityka energetyczna staje się polem konfliktu między CDU a SPD. Kanclerz Friedrich Merz opowiedział się za ograniczeniem wsparcia dla OZE i zwiększeniem inwestycji w elektrownie gazowe. Poparła go minister gospodarki Katharina Reiche, argumentując konieczność obniżenia kosztów energii dla przemysłu. SPD, z ministrem finansów Larsem Klingbeilem na czele, broni jednak ambitnych celów redukcji emisji i utrzymania wsparcia dla odnawialnych źródeł energii. Brak porozumienia może zagrozić realizacji obietnic wyborczych i utrudnić niemieckiemu przemysłowi powrót do konkurencyjności.
Prezydent Karol Nawrocki po spotkaniach z przywódcami Niemiec i Francji ogłosił, że otworzył temat reparacji wojennych. Zaproponował nowatorskie rozwiązanie – finansowanie polskiego przemysłu zbrojeniowego przez Niemcy. Jak podkreślał, takie podejście nie tylko zadośćuczyni historycznym krzywdom, ale też wzmocni wschodnią flankę NATO.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie
