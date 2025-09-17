W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

19. pakiet sankcji wobec Rosji wstrzymany

Komisja Europejska miała dziś ogłosić kolejny pakiet sankcji wobec Rosji, obejmujący sektor finansowy i paliwowy. Restrykcje miały też uderzyć w rosyjską „flotę cieni”, która transportuje ropę z pominięciem zachodnich obostrzeń. Jednak – jak podaje Reuters – decyzja została odłożona z powodu nacisków administracji Donalda Trumpa. Waszyngton chce nie tylko szybszego odejścia Europy od rosyjskich surowców, ale też wprowadzenia ceł wtórnych na importerów rosyjskiej ropy – Indie i Chiny. Choć propozycje budzą wątpliwości dyplomatów w Brukseli, w rozmowach kuluarowych przyznają oni, że będą musiały zostać rozpatrzone. Bloomberg informuje, że sankcje mogą zostać zaprezentowane w ciągu dwóch tygodni i uzyskać poparcie państw G7.

Rynek nieruchomości na wschodzie Polski odporny na wojnę

Wtargnięcia rosyjskich dronów do polskiej przestrzeni powietrznej wzbudziły obawy o stabilność rynku nieruchomości we wschodnich regionach kraju. Dane GUS pokazują jednak, że miasta takie jak Lublin, Rzeszów i Białystok są w czołówce inwestycji deweloperskich, wyprzedzając m.in. Szczecin czy Gdynię. Ekspert rynku pierwotnego Jan Dziekoński podkreśla, że dotychczasowe incydenty nie miały trwałego wpływu na rynek, a podobne obawy nie potwierdziły się w przeszłości. Zaskakuje też sytuacja na Ukrainie – jak wskazuje Katarzyna Kuniewicz z Otodom, liczba transakcji nieruchomościowych i ceny za naszą wschodnią granicą nie tylko wróciły do poziomu sprzed wojny, ale wręcz rosną.

CDU i SPD w sporze o energetykę

Niemiecka polityka energetyczna staje się polem konfliktu między CDU a SPD. Kanclerz Friedrich Merz opowiedział się za ograniczeniem wsparcia dla OZE i zwiększeniem inwestycji w elektrownie gazowe. Poparła go minister gospodarki Katharina Reiche, argumentując konieczność obniżenia kosztów energii dla przemysłu. SPD, z ministrem finansów Larsem Klingbeilem na czele, broni jednak ambitnych celów redukcji emisji i utrzymania wsparcia dla odnawialnych źródeł energii. Brak porozumienia może zagrozić realizacji obietnic wyborczych i utrudnić niemieckiemu przemysłowi powrót do konkurencyjności.

Karol Nawrocki otwiera temat reparacji

Prezydent Karol Nawrocki po spotkaniach z przywódcami Niemiec i Francji ogłosił, że otworzył temat reparacji wojennych. Zaproponował nowatorskie rozwiązanie – finansowanie polskiego przemysłu zbrojeniowego przez Niemcy. Jak podkreślał, takie podejście nie tylko zadośćuczyni historycznym krzywdom, ale też wzmocni wschodnią flankę NATO.

