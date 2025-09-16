Wizytę w Polsce złożył minister spraw zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej Wang Yi. Pamiętam, jak sześć lat temu w Pałacu Łazienkowskim otworzyliśmy posiedzenie Polsko-Chińskiego Komitetu Międzyrządowego, a na rozmowy plenarne udaliśmy się do znajdującego się nieopodal Pałacu Myślewickiego. Ten niepozorny budynek odegrał ważną rolę w historii relacji chińsko-amerykańskich, ponieważ w latach 1958–1970 toczyły się tu tajne rozmowy, które doprowadziły do normalizacji stosunków między tymi krajami.

Spotkanie ministrów Radosława Sikorskiego i Wang Yi odbyło się tym razem w strzeżonym ośrodku MON w podwarszawskim Helenowie. Miejscu reprezentacyjnym, a zarazem oddalonym od osób postronnych. Ministrowie tak długo cieszyli się swoim towarzystwem, że nie znaleźli już czasu na wygłoszenie zwyczajowych oświadczeń.

Ile Polska musiałaby wyeksportować kurczaków do Chin, by zniwelować deficyt handlowy?

W naszych relacjach niewiele się zmieniło. Głównym problemem jest, był i zapewne jeszcze długo będzie, rosnący deficyt w obrotach handlowych. Rośnie on, zdaje się, w tempie naszych wydatków na obronę, jednak nie możemy czuć się z tego powodu bezpieczniejsi. Podobno doszło jednak do przełomu w temacie eksportu kurczaków. Ile jednak musielibyśmy wyeksportować kurzych nóg, by deficyt ten nieco zniwelować?