Prezydent RP Karol Nawrocki i szef MSZ Chin Wang Yi
Foto: PAP/Rafał Guz
Wizytę w Polsce złożył minister spraw zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej Wang Yi. Pamiętam, jak sześć lat temu w Pałacu Łazienkowskim otworzyliśmy posiedzenie Polsko-Chińskiego Komitetu Międzyrządowego, a na rozmowy plenarne udaliśmy się do znajdującego się nieopodal Pałacu Myślewickiego. Ten niepozorny budynek odegrał ważną rolę w historii relacji chińsko-amerykańskich, ponieważ w latach 1958–1970 toczyły się tu tajne rozmowy, które doprowadziły do normalizacji stosunków między tymi krajami.
Spotkanie ministrów Radosława Sikorskiego i Wang Yi odbyło się tym razem w strzeżonym ośrodku MON w podwarszawskim Helenowie. Miejscu reprezentacyjnym, a zarazem oddalonym od osób postronnych. Ministrowie tak długo cieszyli się swoim towarzystwem, że nie znaleźli już czasu na wygłoszenie zwyczajowych oświadczeń.
W naszych relacjach niewiele się zmieniło. Głównym problemem jest, był i zapewne jeszcze długo będzie, rosnący deficyt w obrotach handlowych. Rośnie on, zdaje się, w tempie naszych wydatków na obronę, jednak nie możemy czuć się z tego powodu bezpieczniejsi. Podobno doszło jednak do przełomu w temacie eksportu kurczaków. Ile jednak musielibyśmy wyeksportować kurzych nóg, by deficyt ten nieco zniwelować?
Podobnie jak sześć lat temu minister Wang Yi spotkał się z głową naszego państwa. Wtedy osobiście towarzyszyłem prezydentowi Andrzejowi Dudzie, teraz jednak minister Sikorski wydelegował ambasadora Jakuba Kumocha, który rezyduje w Pekinie na stałe. Nie jest to sygnałem, by wojna między MSZ a Pałacem Prezydenckim została wkrótce zakończona.
Chińczycy znają polską scenę polityczną i sami wybierają sobie partnerów do rozmów. Gdy rząd PiS chciał działać bardziej asertywnie wobec politycznych oczekiwań Pekinu wobec formatu 16+1 i obniżył reprezentację, Chińczycy zaczęli zapraszać prezydenta Dudę, który ochoczo przyjął nową rolę. Głowa państwa polskiego wzięła też udział w ceremonii otwarcia 24. Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w lutym 2022 r., odważnie reprezentując państwa demokratyczne, które w ślad za USA wydarzenie to, odbywające się trzy tygodnie przed inwazją Rosji na Ukrainę, zbojkotowały. Czy także Karol Nawrocki będzie kontynuował linię swego poprzednika?
Polsko-chińska wymiana handlowa
Foto: PAP
Minister Sikorski wyraził też nadzieję, że Chiny wpłyną na Moskwę i w ten sposób przyczynią się do rozwiązania kryzysu wokół granicy z Białorusią. Nie jestem pewien, czy jest to dobry adresat, minister Wang Yi błysnął niedawno szczerą wypowiedzią, że Pekin nie może sobie pozwolić na to, by Rosja wojnę tę przegrała.
W sprawie rozwiązania konfliktu na naszej granicy z Białorusią jestem jednak optymistą. A to z tego powodu, że ćwiczenia Zapad 2025 obserwowali nasi najbliżsi sojusznicy – Amerykanie. Czy byliby obecni, gdyby ćwiczenia te rzeczywiście nam zagrażały? Trzeba jeszcze tylko znaleźć jakiś sposób, by do końca nie utracić twarzy.
Jacek Czaputowicz
Profesor na Uniwersytecie Warszawskim, w latach 2018–2020 był ministrem spraw zagranicznych
