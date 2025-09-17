Rzeczpospolita
Zuzanna Dąbrowska: Hołowni pożegnanie z fotelem

Szymon Hołownia odda jednak fotel marszałka Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu. To wcale nie było pewne, bo nie udało się wymyślić scenariusza, który uchroniłby Hołownię przed rolą szeregowego posła. Do rządu iść przecież nie chce.

Publikacja: 17.09.2025 04:32

Szymon Hołownia, Włodzimierz Czarzasty

Szymon Hołownia, Włodzimierz Czarzasty

Foto: PAP/Tomasz Gzell

Zuzanna Dąbrowska

Pierwsza z ulgą odetchnęła Nowa Lewica. Gdyby o fotel marszałka rozpoczęła się krwawa walka w koalicji, nie dałoby się nawet pomyśleć o zabraniu Czarzastemu przywództwa w partii. Podróż „w górę” jest dla niego jedynym możliwym kierunkiem odejścia i tylko wtedy Krzysztof Gawkowski i Agnieszka Dziemianowicz-Bąk będą mogli przystąpić do własnej rozgrywki o przywództwo.

Gwiazda Szymona Hołowni nieco przygasła

Podczas niedawnego posiedzenia klubu Polski 2050, Hołownia przekonywał, że po konsultacjach z innymi spikerami parlamentów uznał, że nie ma innego wyjścia i musi – zgodnie z umową – Czarzastemu ustąpić. W dodatku w „Rz” pojawił się sondaż, zgodnie z którym 51,4 proc. badanych chce, aby Hołownia przestał pełnić funkcję marszałka. Część pewnie uważa, że należy dotrzymywać umów, a część – po prostu lidera PL2050 nie lubi.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Ale porównanie z okresem euforii po wyborach w 2023 roku, kiedy ludzie w kinach oglądali prowadzone przez Hołownię obrady, jest dla niego na pewno bardzo bolesne.

To jednak nie kończy sprawy, bo co prawda posłowie PL2050 ucieszyli się, że decyzja zapadła, a opera mydlana się kończy, ale to wcale nie znaczy, że z radością głosować będą na lidera Nowej Lewicy. „To ma być ten nowy początek? Odnowa?” – pyta ironicznie jeden z polityków i dodaje, że sam zapewne wstrzyma się od głosu.

Nocnych spotkań z liderami opozycji się nie wybacza

W koalicji Hołownia został jednak sam – i to jest główny powód, że zrezygnował z walki o fotel marszałka. PL2050 będzie mieć stanowisko wicepremiera, ale nic nie wskazuje na to, by został nim lider partii. Może uważa, że to zbyt mało prestiżowa funkcja?

Oczywiste jest jednak, że w tej rozgrywce Donald Tusk nie dał Hołowni wsparcia, bo takiej nielojalności jak potajemne, nocne spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim się nie wybacza. I choć organizatorowi eventu Adamowi Bielanowi nie udało się doprowadzić do rozwodu KO i PL2050, to o gorącej miłości w tym związku mówić trudno. Być może właśnie dlatego Szymon Hołownia nie chce zostać wicepremierem? Bez miłości ciężko się żyje.

O autorce

Zuzanna Dąbrowska

Wicenaczelna PAP

Polityka Partie Polityczne Osoby Włodzimierz Czarzasty Szymon Hołownia Nowa Lewica Sejm Polska 2050

