Pierwsza z ulgą odetchnęła Nowa Lewica. Gdyby o fotel marszałka rozpoczęła się krwawa walka w koalicji, nie dałoby się nawet pomyśleć o zabraniu Czarzastemu przywództwa w partii. Podróż „w górę” jest dla niego jedynym możliwym kierunkiem odejścia i tylko wtedy Krzysztof Gawkowski i Agnieszka Dziemianowicz-Bąk będą mogli przystąpić do własnej rozgrywki o przywództwo.
Podczas niedawnego posiedzenia klubu Polski 2050, Hołownia przekonywał, że po konsultacjach z innymi spikerami parlamentów uznał, że nie ma innego wyjścia i musi – zgodnie z umową – Czarzastemu ustąpić. W dodatku w „Rz” pojawił się sondaż, zgodnie z którym 51,4 proc. badanych chce, aby Hołownia przestał pełnić funkcję marszałka. Część pewnie uważa, że należy dotrzymywać umów, a część – po prostu lidera PL2050 nie lubi.
Ale porównanie z okresem euforii po wyborach w 2023 roku, kiedy ludzie w kinach oglądali prowadzone przez Hołownię obrady, jest dla niego na pewno bardzo bolesne.
To jednak nie kończy sprawy, bo co prawda posłowie PL2050 ucieszyli się, że decyzja zapadła, a opera mydlana się kończy, ale to wcale nie znaczy, że z radością głosować będą na lidera Nowej Lewicy. „To ma być ten nowy początek? Odnowa?” – pyta ironicznie jeden z polityków i dodaje, że sam zapewne wstrzyma się od głosu.
W koalicji Hołownia został jednak sam – i to jest główny powód, że zrezygnował z walki o fotel marszałka. PL2050 będzie mieć stanowisko wicepremiera, ale nic nie wskazuje na to, by został nim lider partii. Może uważa, że to zbyt mało prestiżowa funkcja?
Oczywiste jest jednak, że w tej rozgrywce Donald Tusk nie dał Hołowni wsparcia, bo takiej nielojalności jak potajemne, nocne spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim się nie wybacza. I choć organizatorowi eventu Adamowi Bielanowi nie udało się doprowadzić do rozwodu KO i PL2050, to o gorącej miłości w tym związku mówić trudno. Być może właśnie dlatego Szymon Hołownia nie chce zostać wicepremierem? Bez miłości ciężko się żyje.
