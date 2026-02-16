Skończy się sztuczne wydłużanie terminu przedawnienia podatków. Chodzi o przypadki, gdy urzędnicy skarbowi stosują trik, dopuszczalny dziś przez ordynację podatkową: wszczynają postępowanie karne skarbowe tuż przed upływem pięcioletniego terminu przedawnienia podatku. Stosowny przepis art. 70 par. 6 pkt 1 ma być skreślony. Taki właśnie zamiar wynika z projektu zmian w ordynacji podatkowej (oznaczony jako UD196), który rząd przyjął 3 lutego. To obszerny dokument (60 stron maszynopisu), który zawiera także wiele przepisów upraszczających procedury podatkowe.
Jednak w kolejnych dniach okazało się, że rząd chce „wyjąć” z projektu UD196 przepisy o przedawnieniu i umieścić je w osobnym projekcie znaczonym jako UD367. Ma on zostać skierowany do Sejmu do końca marca. Zapowiedź takiego właśnie scenariusza pojawiła się w wykazie prac legislacyjnych rządu.
Dlaczego tak się stało? W ostatni piątek napisał o tym na portalu społecznościowym LinkedIn wiceminister finansów Jarosław Neneman. – Temat przedawnienia jest niezwykle ważny i dotyka fundamentów systemu podatkowego. Dlatego Rada Ministrów przyjmując projekt UD196 uznała, że dalsze dyskusje nad proponowanymi rozwiązaniami w Sejmie powinny toczyć się odrębnie od innych, równie ważnych, ale wywołujących mniej emocji, zmian w ordynacji – poinformował.
Taki zabieg może, choć nie musi, wpłynąć na przyspieszenie prac nad projektem w Sejmie. Krótsze projekty zabierają bowiem mniej czasu posłom w komisjach sejmowych. Podobne metody często stosowano podczas ubiegłorocznej akcji deregulacyjnej. Zdarzało się, że zmiany dotyczące tej samej ustawy dzielono na kilka projektów legislacyjnych. Każdym z nich odpowiednia komisja sejmowa zajmowała się na jednym posiedzeniu i trafiały one potem szybko na głosowanie podczas obrad plenarnych.
W nowych przepisach o przedawnieniu podatków zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego będzie możliwe w przypadku, gdy toczy się osobne postępowanie dotyczące unikania opodatkowania. Wydłużenie ma być też możliwe, gdy podatnik skoryguje deklarację w niedługim okresie przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
Podobnie jak to planowano we wcześniejszym projekcie (UD196), zmianie ma ulec także kodeks karny skarbowy. Jego nowe przepisy mają pozwolić sądom na orzekanie kar w wysokości podatku, który trzeba było uiścić, nawet, gdy to zobowiązanie podatkowe się przedawniło.
Według pierwotnego projektu zmiany w przepisach o przedawnieniu zobowiązań podatkowych miały wejść w życie 1 października 2026 r. W komunikacie rządowym po posiedzeniu 3 lutego znalazła się informacja, że zmiany w kodeksie karnym skarbowym miałyby obowiązywać dopiero od 2031 r. W zapowiedzi rozdzielenia projektów nie podano ram czasowych wejścia w życie nowelizacji.
