Skończy się sztuczne wydłużanie terminu przedawnienia podatków. Chodzi o przypadki, gdy urzędnicy skarbowi stosują trik, dopuszczalny dziś przez ordynację podatkową: wszczynają postępowanie karne skarbowe tuż przed upływem pięcioletniego terminu przedawnienia podatku. Stosowny przepis art. 70 par. 6 pkt 1 ma być skreślony. Taki właśnie zamiar wynika z projektu zmian w ordynacji podatkowej (oznaczony jako UD196), który rząd przyjął 3 lutego. To obszerny dokument (60 stron maszynopisu), który zawiera także wiele przepisów upraszczających procedury podatkowe.

Temat przedawnienia wywołuje emocje, prace na projektem przyspieszą

Jednak w kolejnych dniach okazało się, że rząd chce „wyjąć” z projektu UD196 przepisy o przedawnieniu i umieścić je w osobnym projekcie znaczonym jako UD367. Ma on zostać skierowany do Sejmu do końca marca. Zapowiedź takiego właśnie scenariusza pojawiła się w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Dlaczego tak się stało? W ostatni piątek napisał o tym na portalu społecznościowym LinkedIn wiceminister finansów Jarosław Neneman. – Temat przedawnienia jest niezwykle ważny i dotyka fundamentów systemu podatkowego. Dlatego Rada Ministrów przyjmując projekt UD196 uznała, że dalsze dyskusje nad proponowanymi rozwiązaniami w Sejmie powinny toczyć się odrębnie od innych, równie ważnych, ale wywołujących mniej emocji, zmian w ordynacji – poinformował.

Taki zabieg może, choć nie musi, wpłynąć na przyspieszenie prac nad projektem w Sejmie. Krótsze projekty zabierają bowiem mniej czasu posłom w komisjach sejmowych. Podobne metody często stosowano podczas ubiegłorocznej akcji deregulacyjnej. Zdarzało się, że zmiany dotyczące tej samej ustawy dzielono na kilka projektów legislacyjnych. Każdym z nich odpowiednia komisja sejmowa zajmowała się na jednym posiedzeniu i trafiały one potem szybko na głosowanie podczas obrad plenarnych.