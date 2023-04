W rozmowie z portalem Gazeta.ru Wadim Gagin, psychiatra z Instytutu Mózgu Ludzkiego Rosyjskiej Akademii Nauk, był pytany, czy w związku ze wzrostem poziomu stresu u Rosjan w ostatnim roku w Rosji wzrosła liczba skarg na problemy ze zdrowiem psychicznym.

- Tak, w ciągu ostatniego roku liczba pacjentów wzrosła - odpowiedział lekarz. - Do najczęstszych problemów, na które skarżą się pacjenci Oddziału Psychiatrycznego Instytutu Chemii Człowieka Rosyjskiej Akademii Nauk, należą lęk, depresja i zespół stresu pourazowego - wyliczał. Dodał, że częste są też przypadki uzależnień oraz próby samobójcze.

- Nie ma jeszcze dokładnych statystyk, ale widzimy, że takich przypadków jest więcej. A pacjenci, którzy sami zgłaszają się z lękiem i depresją, zauważają, że te stany pojawiły się na tle sytuacji politycznej - powiedział psychiatra.

Gagin zaznaczył, że choć statystyki wskazują, że na prowincji notuje się mniej przypadków chorób psychicznych niż w metropoliach takich jak Moskwa czy Petersburg, to nie dlatego, że populacja jest tam zdrowsza, lecz dlatego, że ludzie są mniej skłonni do szukania pomocy. - O ile w Moskwie i Petersburgu stygmatyzacja w tym zakresie jest już mniej powszechna, o tyle w regionach na postawy wobec zaburzeń psychicznych stereotypy nadal mają duży wpływ - zaznaczył psychiatra.

Rozmówca portalu był też pytany, jak radzić sobie z działaniem czynników stresogennych. - Aby stawić czoła wszystkim tym problemom ze zdrowiem psychicznym, trzeba nauczyć się uważnie monitorować wszystkie swoje emocje i emocje swoich bliskich. W końcu, według statystyk, co czwarta osoba w swoim życiu boryka się z chorobą psychiczną. Dotyczy to nie tylko lęku i depresji, ale także innych zaburzeń - powiedział. Gagin dodał, że "nikt nie jest na to odporny, dlatego ważne jest, aby nauczyć się obserwować swój stan".

Specjalista z Instytutu Mózgu Ludzkiego Rosyjskiej Akademii Nauk podkreślił, że w Rosji szczególnie wśród osób ze starszego pokolenia powszechne jest stygmatyzowanie osób szukających pomocy u psychiatry czy psychoterapeuty. Gagin zaznaczył, że konieczna jest walka z tym zjawiskiem.