USA: Koniec paraliżu administracji. Najdłuższy w historii shutdown przeszedł do historii

Prezydent Donald Trump podpisał ustawę zapewniającą finansowanie administracji federalnej, co oznacza zakończenie najdłuższego w historii USA paraliżu administracji (shutdownu).

Publikacja: 13.11.2025 05:17

Donald Trump

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie skutki dla pracowników federalnych ma zakończenie shutdownu?
  • Jak zakończenie shutdownu wpłynie na funkcjonowanie rynku lotniczego i gospodarki USA?
  • Co z kwestią dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych dla najuboższych mieszkańców USA?

Trump podpisał ustawę niespełna dwie godziny po tym, jak przyjęła ją Izba Reprezentantów. Wcześniej doszło do przełamania impasu w Senacie, gdzie demokratyczna mniejszość przez sześć tygodni blokowała przyjęcie ustawy, domagając się przedłużenia dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych dla Amerykanów korzystających z Ustawy o Przystępnej Opiece Zdrowotnej (Affordable Care Act). Partia Demokratyczna alarmowała, że gdy program dopłat wygaśnie pod koniec 2025 roku, roczny koszt ubezpieczeń zdrowotnych uzyskiwanych przez ok. 24 mln Amerykanów w ramach Ustawy o Przystępnej Opiece Zdrowotnej wzrośnie o 114 proc., czyli średnio o 1016 dol. dla ubezpieczonego. Partia Republikańska deklarowała, że jest gotowa do rozmów w tej sprawie, ale nie zgadzała się, by wiązać ją z kwestią finansowania administracji federalnej.

USA: Koniec shutdownu, setki tysięcy urzędników federalnych otrzymają zaległe wynagrodzenia

Ostatecznie w Senacie doszło do kompromisu zawartego przez Partię Republikańską z częścią demokratycznych senatorów. Na jego mocy Partia Republikańska zgodziła się poddać w grudniu pod głosowanie w Senacie ustawę przedłużającą dopłaty do ubezpieczeń. Kompromisowi przeciwny był lider Partii Demokratycznej w Senacie Chuck Schumer i część polityków Partii Demokratycznej (np. Gavin Newsom, gubernator Kalifornii i jeden z potencjalnych kandydatów do ubiegania się o nominację prezydencką Partii Demokratycznej przed kolejnymi wyborami). 

Zawieszenia (shutdown) administracji federalnej w USA

Przyjętą przez Senat dzięki głosom siedmiorga senatorów Partii Demokratycznej i jednego senatora niezależnego ustawę zapewniającą finansowanie administracji federalnej Izba Reprezentantów przyjęła większością 222 głosów „za”, przy 209 głosach „przeciw”.

Dzięki przyjęciu ustawy po 43 dniach shutdownu setki tysięcy pracowników federalnych otrzymają wynagrodzenia za czas, gdy – mimo braku wypłat – musieli świadczyć pracę, ponieważ było to niezbędne do funkcjonowania państwa (dotyczy to m.in. kontrolerów ruchu lotniczego). Pozostali pracownicy federalni wrócą do pracy z bezpłatnych urlopów. Administracja federalna będzie też mogła wznowić wypłaty świadczeń dla najuboższych Amerykanów. 

Ustawa zapewnia finansowanie administracji do 30 stycznia, finansowanie sił zbrojnych, Departamentu Rolnictwa oraz działań legislacyjnych zostaje, na jej mocy, zagwarantowane do sierpnia przyszłego roku.

Prezydent USA Donald Trump
Jędrzej Bielecki: Zakończenie paraliżu rządu USA może doprowadzić Demokratów do zwycięstwa

– Czuję się, jakby był to jeden z odcinków „Kronik Seinfelda” (popularny w latach 90-tych serial komediowy – red.). Minęło 40 dni, a ja dalej nie wiem, jaki był scenariusz – komentował sytuację republikański kongresmen David Schweikert z Arizony. – Naprawdę myślałem, że to potrwa 48 godzin: każdy będzie mógł wyrazić swoją opinię, dostanie chwilę na okazanie złości, a potem wrócimy do pracy. Co stanie się teraz, gdy polityka opiera się na wściekłości? – pytał. 

Koniec shutdownu w USA: Wkrótce poznamy dane dotyczące amerykańskiej gospodarki

Zakończenie shutdownu stwarza nadzieję na powrót ruchu lotniczego do normy przed okresem intensywnych podróży związanych ze Świętem Dziękczynienia (w tym roku przypada 27 listopada). W związku z coraz większą liczbą absencji w pracy kontrolerów ruchu lotniczego sekretarz transportu podjął wcześniej decyzję o redukcji liczby połączeń lotniczych na 40 największych lotniskach o 10 proc. (ostatecznie zredukowano ją o 6 proc.), a liczba opóźnień samolotów spowodowanych niewystarczającą liczbą pracujących kontrolerów rosła.  

Koniec shutdownu oznacza też, że w najbliższych czasach poznamy dane dotyczące amerykańskiej gospodarki, przekazywane przez agencje federalne, które w czasie paraliżu administracji wstrzymały działanie. Chodzi m.in. o informacje na temat stanu rynku pracy, inflacji, poziomu konsumpcji czy wzrostu gospodarczego. Biały Dom zastrzega przy tym, że niektórych danych – np. dotyczących zatrudnienia czy indeksu cen w październiku – możemy nigdy nie poznać. 

Część ekonomistów szacuje, że shutdown kosztował gospodarkę USA 0,1 punktu proc. wzrostu PKB za każdy z sześciu jego tygodni. Większość tych strat powinna być jednak możliwa do odrobienia do końca roku. 

Do moich kolegów: nie pozwólcie, aby ta izba pełniła rolę pieczęci dla administracji, która odbiera jedzenie dzieciom i niszcz ochronę zdrowia

Mikie Sherrill, kongresmenka Partii Demokratycznej wybrana na nową gubernator New Jersey

Partia Demokratyczna, która doprowadziła do shutdownu obstrukcją w Senacie, nie wywalczyła twardych deklaracji dotyczących przedłużenia dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych dla najuboższych Amerykanów. Spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson nie złożył żadnych deklaracji co do procedowania ustawy w tej sprawie, którą w grudniu ma zająć się Senat. 

Z kolei Donald Trump, ogłaszając, że administracja wznowi normalne działanie mówił, że „apeluje, by nie płacić firmom ubezpieczeniowym, ale by pieniądze, ogromną ilość pieniędzy, wypłacić bezpośrednio obywatelom kraju”, co oznacza, sprzeciw wobec dopłat do ubezpieczeń w obecnej formie. 

Demokratyczna kongresmenka Mikie Sherrill, która w ubiegłym tygodniu została wybrana na nowego gubernatora New Jersey, w ostatniej przemowie na forum Izby Reprezentantów przed złożeniem mandatu wystąpiła przeciw ustawie zapewniającej finansowanie administracji. – Do moich kolegów: nie pozwólcie, aby ta izba pełniła rolę pieczęci dla administracji, która odbiera jedzenie dzieciom i niszczy ochronę zdrowia. Do kraju: Bądź silny. Jak mówimy w marynarce, nie porzucaj okrętu – oświadczyła. 

Z środowego sondażu Reuters/Ipsos wynika, że trudno wskazać na jednoznacznego zwycięzcę impasu związanego z paraliżem administracji. 50 proc. Amerykanów obwinia o całą sytuację Partię Republikańską, a 47 proc. – Partię Demokratyczną. 

Trump podpisał ustawę niespełna dwie godziny po tym, jak przyjęła ją Izba Reprezentantów. Wcześniej doszło do przełamania impasu w Senacie, gdzie demokratyczna mniejszość przez sześć tygodni blokowała przyjęcie ustawy, domagając się przedłużenia dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych dla Amerykanów korzystających z Ustawy o Przystępnej Opiece Zdrowotnej (Affordable Care Act). Partia Demokratyczna alarmowała, że gdy program dopłat wygaśnie pod koniec 2025 roku, roczny koszt ubezpieczeń zdrowotnych uzyskiwanych przez ok. 24 mln Amerykanów w ramach Ustawy o Przystępnej Opiece Zdrowotnej wzrośnie o 114 proc., czyli średnio o 1016 dol. dla ubezpieczonego. Partia Republikańska deklarowała, że jest gotowa do rozmów w tej sprawie, ale nie zgadzała się, by wiązać ją z kwestią finansowania administracji federalnej.

