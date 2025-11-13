Z tego artykułu się dowiesz: Jakie skutki dla pracowników federalnych ma zakończenie shutdownu?

Trump podpisał ustawę niespełna dwie godziny po tym, jak przyjęła ją Izba Reprezentantów. Wcześniej doszło do przełamania impasu w Senacie, gdzie demokratyczna mniejszość przez sześć tygodni blokowała przyjęcie ustawy, domagając się przedłużenia dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych dla Amerykanów korzystających z Ustawy o Przystępnej Opiece Zdrowotnej (Affordable Care Act). Partia Demokratyczna alarmowała, że gdy program dopłat wygaśnie pod koniec 2025 roku, roczny koszt ubezpieczeń zdrowotnych uzyskiwanych przez ok. 24 mln Amerykanów w ramach Ustawy o Przystępnej Opiece Zdrowotnej wzrośnie o 114 proc., czyli średnio o 1016 dol. dla ubezpieczonego. Partia Republikańska deklarowała, że jest gotowa do rozmów w tej sprawie, ale nie zgadzała się, by wiązać ją z kwestią finansowania administracji federalnej.

USA: Koniec shutdownu, setki tysięcy urzędników federalnych otrzymają zaległe wynagrodzenia

Ostatecznie w Senacie doszło do kompromisu zawartego przez Partię Republikańską z częścią demokratycznych senatorów. Na jego mocy Partia Republikańska zgodziła się poddać w grudniu pod głosowanie w Senacie ustawę przedłużającą dopłaty do ubezpieczeń. Kompromisowi przeciwny był lider Partii Demokratycznej w Senacie Chuck Schumer i część polityków Partii Demokratycznej (np. Gavin Newsom, gubernator Kalifornii i jeden z potencjalnych kandydatów do ubiegania się o nominację prezydencką Partii Demokratycznej przed kolejnymi wyborami).

Przyjętą przez Senat dzięki głosom siedmiorga senatorów Partii Demokratycznej i jednego senatora niezależnego ustawę zapewniającą finansowanie administracji federalnej Izba Reprezentantów przyjęła większością 222 głosów „za”, przy 209 głosach „przeciw”.