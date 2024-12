Podcast „Rzecz w tym”. Anas Adi: Syria będzie krajem demokratycznym i tolerancyjnym

USA wyjaśniają zagadkę tajemniczych dronów. To m.in. gwiazdy

Władze USA podały, że mniej niż 100 z 5 tysięcy doniesień o dronach obserwowanych na niebie w ostatnich tygodniach w stanach Nowy Jork, New Jersey oraz innych stanach Wschodniego Wybrzeża, zasługiwało na to, by być przedmiotem postępowania wyjaśniającego.