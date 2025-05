Grzegorz W. Kołodko o wyborach: Jak wygrać przyszłość

Otóż nie wszyscy wiedzą, a już na pewno nie zawsze ci, którzy chcą tymi wybrańcami być po raz pierwszy. Na szczęście to nie te czasy, kiedy Winston Churchill w 1940 roku obiecywał „Krew, trud, łzy i pot”. Fakt, że powiedział to w parlamentarnym wystąpieniu dopiero po wyborze na premiera, ale przedtem też bynajmniej nie przyrzekał spokojnej krainy mlekiem i miodem płynącej. Już bliżej naszych czasów kandydujący na drugą prezydencką turę we Francji Emmanuel Macron zapowiedział podniesienie wieku emerytalnego i wygrał wybory, spełniając później swój zamiar.

Prawda popłaca

Jakże szkodliwe dla polskiej sprawy w trakcie wyborczego ferworu jest ściganie się na populistyczne argumenty duopolu PO–PiS! Inni zresztą też powściągliwością nie grzeszyli. To, co popłaca, to prawdomówność i odwaga, rzeczowość i konsekwencja, znaczący bowiem odłam społeczeństwa szczególnie ceni sobie akurat te cechy, a zarazem jest podatny na racjonalne argumenty polityczne i ekonomiczne. Sądzę, że nie mniejsze, a wręcz większe byłyby szanse Rafała Trzaskowskiego na zwycięstwo, gdyby popierający go premier Donald Tusk nie ogłaszał „nowoczesnego gospodarczego nacjonalizmu” i nie konkurował z opozycją co do hojności na koszt kasy państwowej.

To, co Polsce potrzebne, to jeszcze głębsze umiędzynarodowienie gospodarki i większa wstrzemięźliwość w dysponowaniu groszem publicznym. Sądzę, że Trzaskowski także wygrałby, głosząc więcej poglądów realistycznych i pragmatycznych, wskazując na pot i trud, które są niezbędne do poniesienia w dążeniu do osiągania ambitnych, pożądanych celów, a zarazem bardziej zdecydowanie dystansując się od populizmu.

Kiedyś tak właśnie było. Co prawda w latach 1994–1995 podziały na scenie politycznej były mniej skomplikowane i nie tak wściekle antagonistyczne jak obecnie, ale jako wicepremier do spraw gospodarczych pilnowałem wówczas, aby nie głoszono populistycznych mrzonek przy okazji kampanii w wyborach prezydenckich i jednak Aleksander Kwaśniewski je wygrał. Dzięki temu nie musiał potem wycofywać się z nieziszczalnych obietnic, bo ich nie składał, a teraz będzie to jeszcze jedną zmorą ciążącą nad polityką, gdyż musi ona powrócić na racjonalny grunt. Ponownie koordynując politykę ekonomiczną, również pilnowałem, aby w konfrontacji z nacjonalizmem i populizmem nie obiecywać niedorzeczności w trakcie debaty publicznej poprzedzającej referendum narodowe w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. I wygraliśmy to historyczne referendum. Teraz też można wygrać.