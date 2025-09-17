Aktualizacja: 17.09.2025 20:35 Publikacja: 17.09.2025 20:26
Rezerwa Federalna zadecydowała się na powszechnie oczekiwaną obniżkę stóp procentowych o 25 pb (do przedziału 4,00-4,25 proc.) i zasygnalizowała, że do końca roku planowane są jeszcze dwie obniżki, w związku z nasilającymi się obawami o amerykański rynek pracy.
Za cięciem głosowało 11 członków Komitetu Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej (FOMC). Nowo mianowany gubernator Stephen Miran był jedynym, który głosował przeciwko obniżce o ćwierć punktu, opowiadając się za cięciem o 50 pb. Gubernatorzy Michelle Bowman i Christopher Waller poparli obniżkę o 25 punktów bazowych. Wszyscy zostali mianowani przez prezydenta Donalda Trumpa, który naciskał na Fed, aby obniżał stopy szybko i agresywnie.
Za cięciem o 25 pb głosowała również gubernator Lisa Cook, którą Trump próbuje odwołać ze stanowiska, zarzucając jej oszustwa hipoteczne. Sąd orzekł wcześniej, że może ona zasiadać w zarządzie Fedu, dopóki jej sprawa nie zostanie rozstrzygnięta.
FOMC, w komunikacie po swoim posiedzeniu, ponownie określił aktywność gospodarczą w USA jako „umiarkowaną”, ale dodał sformułowanie, że „wzrost zatrudnienia spowolnił” i zauważył, że inflacja „wzrosła i pozostaje nieco podwyższona”. „Niepewność co do perspektyw gospodarczych pozostaje podwyższona. (...) Komitet jest wyczulony na ryzyko dla obu stron swojego podwójnego mandatu i ocenia, że ryzyko dla zatrudnienia wzrosło” – mówi Komunikat FOMC.
FOMC opublikował również tzw. dot-plot, czyli swoje projekcje dotyczące stóp procentowych. Sugerują one, że do końca tego roku może jeszcze dojść do dwóch cięć stóp. Dziewięciu z 19 uczestników (w tym ci, którzy) nie brali udziału w głosowaniu w sprawie stóp) wskazało na tylko jedną kolejną obniżkę w tym roku, podczas gdy 10 widziało dwie, co sugerowałoby ruchy na posiedzeniach w październiku i grudniu. Jeden decydent z Fedu nie widział miejsca dla żadnych obniżek. Wykres wskazał też na jedną obniżkę w 2026 roku i kolejną w 2027 r.
Argumentem za obniżką stóp procentowych stało się pogorszenie sytuacji na amerykańskim rynku pracy. Stopa bezrobocia osiągnęła w sierpniu 4,3 proc. Nadal była stosunkowo niska w standardach historycznych, ale najwyższa od października 2021 roku. Tempo tworzenia nowych miejsc pracy w tym roku było stagnacyjne, a ostatnie dane Biura Statystyki Pracy pokazały, że gospodarka stworzyła niemal milion miejsc pracy mniej, niż początkowo raportowano w okresie 12 miesięcy przed marcem 2025 roku. Gubernator Waller szczególnie wyrażał obawy, że Fed powinien teraz złagodzić politykę, aby zapobiec przyszłym problemom na rynku pracy. Jego nazwisko pojawia się w kontekście potencjalnego następcy Powella, którego kadencja wygasa w maju 2026 roku.
Rok temu, w obliczu podobnych obaw, że stopniowy wzrost stopy bezrobocia może sygnalizować szersze osłabienie, FOMC zatwierdził dużą obniżkę o pół punktu procentowego, którą Trump uznał za motywowaną politycznie, by wpłynąć na wybory prezydenckie na korzyść jego demokratycznej przeciwniczki, Kamali Harris.
