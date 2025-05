„Cóż szkodzi obiecać?” – odpowiedział poseł Przemysław Witek, pytany o spełnienie przez Rafała Trzaskowskiego jednego z postulatów Sławomira Mentzena. Do sprawy odniósł się także Jarosław Kaczyński: – To nie na zamówienie naszego sztabu – skomentował prezes PiS. Poseł ma ponieść konsekwencje partyjne po kampanii. Problemów jest więcej, gdyż mimo aktywności Trzaskowskiego nie narzuca on tematów w kampanii, temperatura przedwyborcza nie jest wysoka, a zapowiadający włączenie się w kampanię premier Donald Tusk, mający duży elektorat negatywny i stojący na czele coraz mniej popularnego rządu, nie wiadomo, czy pomoże, czy zaszkodzi Trzaskowskiemu.



Donald Tusk wchodzi do gry

– Dziwne jest już samo to, że sztab wciąż się zastanawia nad włączeniem Tuska w kampanię. Jeśli są tego typu dylematy, to Trzaskowski ma sztab, który nie wie, co robić – mówi „Rzeczpospolitej” były premier Leszek Miller. Podobnego zdania jest prof. Antoni Dudek, który szanse Trzaskowskiego upatruje w mobilizacji wyborców, którzy poszli do ostatnich wyborów parlamentarnych.

Trzaskowski organizuje Wielki Marsz Patriotów 25 maja w Warszawie (w tym samy czasie w stolicy odbędzie się wiec kandydata PiS). Marsz ten jest promowany jako sposób na zmobilizowanie zwolenników i zademonstrowanie poparcia przed drugą turą. – Tusk naturalnie powinien na marszu przemówić, ale nie powinien go zdominować. To wydarzenie Trzaskowskiego – uważa prof. Dudek.

Leszek Miller uważa, że siłą Nawrockiego jest jego widoczny rozwój w kampanii wyborczej i praca nad sobą, czego nie widać po kontrkandydacie. – Trzaskowski powinien skupić się na punktach tych kandydatów, którzy odpadali po pierwszej turze, i włączyć je do swojej kampanii, zachęcając wyborców spoza swojego elektoratu do głosowania na siebie – dodaje Miller. Były premier uważa, że rząd nie powinien włączać się w kampanię wyboczą, bo przez swoje słabe notowania może tylko obciążyć Trzaskowskiego, ale Tusk, jako szef PO, powinien się zaangażować, gdyż jest „symbolem zwycięstwa nad Kaczyńskim”.