Karol Nawrocki wie, że wizerunkowo przegrałby, gdyby pozwał Onet w trybie wyborczym. Sprawą żyliby wszyscy aż do wyborów. Tłumaczenie, że nie można pozwać mediów w trybie wyborczym należy włożyć między bajki. W 2019 roku Konfederacja prawomocnie wygrała proces w trybie wyborczym z „Wiadomościami” TVP. Poseł PO Krzysztof Brejza w tym samym roku pozwał korespondenta TVP w trybie wyborczym i też wygrał. Przykładów jest więcej. Nawrocki nie próbował oczyścić swojego imienia błyskawicznie. Nie pozwał też Szymona Hołowni za nazwanie go kłamcą podczas debaty ani posłów, którzy oskarżają go o sutenerstwo, jak Agnieszki Pomaskiej. Złożył pozew o ochronę dóbr osobistych i prywatny akt oskarżenia przeciwko Onetowi. Spawa może ciągnąć się latami i kiedy dojdzie do werdyktu, wszyscy mogą o niej zapomnieć. Wygodne rozwiązanie dla Nawrockiego i PiS. Przeszłość ciąży prezesowi IPN. Pytanie, czy go obciąży i zatopi?

Taktyka PiS przynosi efekty. Karol Nawrocki teflonowy jak PiS na afery

PiS broni Nawrockiego przez atak, czyli tak jak siebie po ujawnieniu licznych afer. Cały aparat państwa ma być zaangażowany w działalność przeciwko jednostce, w tym wypadku Nawrockiemu. I część społeczeństwa to kupuje. Nawrockiemu pomaga też efekt przegrzania, jak w sprawie mieszkania pana Jerzego, i skupienie się przez KO głównie na kampanii negatywnej.

Trumpowi ataki konkurencji pomogły zostać prezydentem. W huku różnych oskarżeń wyborcy już nie słyszeli niuansów. Wszystko po nich spływało. Czy Nawrocki idzie drogą Trumpa? Jeśli tak, to m.in. dzięki takim występom medialnym jak Tuska. Co powinno dziwić, gdyż szef rządu mógłby przedstawić wiele pozytywnych komunikatów i mobilizować jako lider i zwycięzca.