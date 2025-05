Były premier ostrożnie podchodzi również do zapowiedzi Nawrockiego o przyspieszonych wyborach parlamentarnych, podkreślając, że prezydent nie ma realnych możliwości doprowadzenia do nich bez współpracy z większością sejmową. - Ja mówię o tym, co może się stać w tej kadencji Sejmu. Po prostu odwrócenie większości parlamentarnej, a dobrze pan wie, że w Sejmie rządzi arytmetyka – wyjaśnił w kontekście ewentualnego sformowania nowej większości.

Gdyby Trzaskowski wystąpił w najbliższych dniach z takim poważnym planem pokoju dla Ukrainy, to mógłby zarobić bardzo dużo punktów Leszek Miller, były premier

O szansach Trzaskowskiego zadecydują – zdaniem Millera – niezdecydowani wyborcy. Wskazał, że „jest duża grupa tych, którzy się wahają” i dla których „dzisiejsza debata może być decydująca”. Kluczowe będzie, jak mówił, solidne przygotowanie Trzaskowskiego do starcia z Nawrockim. Miller zaapelował, by kandydat Koalicji Obywatelskiej nie sprawiał wrażenia przypadkowego uczestnika debaty i wezwał jego sztab do intensywnych przygotowań, obejmujących „wszystkie ewentualności, jakie mogą zaistnieć, łącznie z jakąś reakcją na gadżety, które pan Nawrocki może podrzucać”.

Wybory prezydenckie: Leszek Miller krytykuje postawę lewicy

W rozmowie poruszono także temat postawy lewicy w kontekście drugiej tury wyborów prezydenckich. Leszek Miller nie szczędził gorzkich słów pod adresem środowiska skupionego wokół partii Razem. Odnosząc się do decyzji tej formacji, by nie rekomendować poparcia żadnemu z kandydatów, były szef rządu stwierdził: - Dla Zandberga to obecne dwie formacje są szkodliwe dla Polski. On zresztą mówi, że czuje obrzydzenie zarówno w stosunku do jednych, jak i drugich, więc z tego punktu widzenia to on się zachowuje poprawnie.

Na pytanie o wpływ elektoratu lewicy na wynik drugiej tury, Miller zaznaczył, że „od różnych grup może bardzo wiele zależeć”, ponieważ różnice między kandydatami mogą być minimalne. Sugerował, że Trzaskowski powinien spróbować przechwycić postulaty, które były podnoszone w pierwszej turze. Wskazał m.in. na rosnące społeczne zmęczenie wojną na Ukrainie i potrzebę pokazania troski o pokój. - Gdyby Trzaskowski wystąpił w najbliższych dniach z takim poważnym planem pokoju dla Ukrainy, to mógłby zarobić bardzo dużo punktów - stwierdził. W opinii Millera to właśnie kandydaci używający wojennej retoryki, jak Szymon Hołownia, ponieśli największe straty, podczas gdy wyborcy są coraz bardziej skłonni poprzeć „solidny, przemyślany plan pokoju”.