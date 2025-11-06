Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

„Dom dobry". Tragedia przemocy za ścianą

„Dom dobry” Wojciecha Smarzowskiego to wstrząsający film o przemocy domowej. Znakomicie grają Agata Turkot, Agata Kulesza i Tomasz Schuchardt. W kinach już od 7 listopada.

Publikacja: 06.11.2025 08:06

„Dom dobry". Tragedia przemocy za ścianą

Foto: materiały prasowe

Barbara Hollender

Wojciech Smarzowski nie robi filmów nieważnych. „Dom zły”, dwa „Wesela”, „Róża”, „Drogówka”, „Pod Mocnym Aniołem”, „Wołyń”, „Kler”. Wszystkie jego obrazy przenikliwie pokazują polskie losy, polski charakter, polskie traumy, polską mentalność. 

Reklama
Reklama

Teraz na ekrany wchodzi „Dom dobry”. Może najskromniejszy z jego filmów, praktycznie rozpisany na dwa głosy. A jak potwornie bolesny. Smarzowski pokazywał w swoich filmach ludzi wpisanych w trudną historię Polski, w gwałt, jaki przynosiły im dzieje kraju, polityczna rzeczywistość, czasem ich własne słabości. W „Domu dobrym” tragedia rozgrywa się tuż obok nas. Za ścianą.

„Dom dobry” - Przemoc domowa według Smarzowskiego

„Dom dobry” jest filmem o przemocy domowej. Wszystko zaczyna się pięknie. Gośka, młoda dziewczyna, nie ma wielkich marzeń o szczęściu. W domu wulgarna, pozbawiona złudzeń matka i siostra, która już zdążyła poznać ciemne strony małżeństwa. A tu w Internecie pojawia się królewicz. Może ma trochę za dużo lat i centymetrów talii. Może też nie jest tak naprawdę królewiczem, lecz miejskim urzędnikiem. Ale to szansa na miłość, na wspaniałe życie. I tak się ta bajka toczy. Aż do ślubu. Potem zaczyna się koszmar. Pogarda, groźby, lekceważenie, rękoczyny. Coraz bardziej brutalne.

Smarzowski zadaje pytania o kondycję rodziny, społeczeństwa. O świat, w którym za zamkniętymi drzwiami mieszkania dochodzi do tak potwornych aktów przemocy

Barbara Hollender

Reklama
Reklama

Wojciech Smarzowski patrzy na ten koszmar oczami swojej bohaterki – coraz bardziej poniżanej, załamanej psychicznie, pogrążającej się w depresji. I stosuje zabieg, na jaki pozwala mu kino. Jakby chciał pokazać dwie drogi kobiety zniewolonej, poddanej koszmarnej fizycznej i psychicznej presji. A przy okazji zadaje, jak to on, mnóstwo pytań: o kondycję rodziny, społeczeństwa. O świat, w którym za zamkniętymi drzwiami mieszkania dochodzi do tak potwornych aktów przemocy. 

Wspaniałe role Turkot i Schuchardta

Ma dwójkę znakomitych aktorów. Agata Turkot, znana dotąd głównie z kilkuset odcinków telenoweli „Leśniczówka”, tworzy na ekranie wizerunek kobiety, która coraz bardziej zagłębia się w przepaść. Partneruje jej, w bardzo trudnej roli, Tomasz Schuchardt. W roli matki - bezkompromisowa Agata Kulesza. Wszyscy znakomicie filmowani przez Pawła Tyborę. 

Czytaj więcej

Idan Weiss jako Franz Kafka. Film od piątku w kinach
Film
Kafka: samotność artysty

Po wyjściu z kina trudno złapać oddech. Powstał film ogromnie ważny. Nigdy nie zrozumiem, jak jury Festiwalu Polskich Filmów w Gdyni mogło go pominąć. Wojciech Smarzowski pewnie się do tego zdążył przyzwyczaić. Nigdy, w żadnym czasie, nie był gdyńskim faworytem. Ale to on tworzy dzisiejszą historię polskiego kina. I stara się obudzić naszą wrażliwość na to, co dzieje się wokół. W polityce, życiu społecznym, za ścianą, w naszym własnym domu. 

 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Agata Kulesza Wojciech Smarzowski
Hollywood w Polsce! Twórcy największych światowych produkcji, m. in. "Mandalorian", "Z Archiwum X"
Patronat Rzeczpospolitej
Hollywood w Polsce! Twórcy największych światowych produkcji, m. in. "Mandalorian", "Z Archiwum X" i "Doktor Who" wybiorą Najlepszy Polski Serial Roku 2025!
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Materiał Promocyjny
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Diane Ladd
Film
Nie żyje Diane Ladd
Steven Soderbergh
Film
Rodzina pełna bólu i Steven Soderbergh na karuzeli kina
Michelle Fairley
Patronat Rzeczpospolitej
Gwiazda serialu HBO ORGINAL "Gra o Tron", Michelle Fairley, po raz pierwszy w Polsce!
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Materiał Promocyjny
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Michał Sikorski
Film
Wampiry i ludzie, czyli horror „Życie dla początkujących” już w kinach
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie