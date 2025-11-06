Aktualizacja: 06.11.2025 08:29 Publikacja: 06.11.2025 08:06
Wojciech Smarzowski nie robi filmów nieważnych. „Dom zły”, dwa „Wesela”, „Róża”, „Drogówka”, „Pod Mocnym Aniołem”, „Wołyń”, „Kler”. Wszystkie jego obrazy przenikliwie pokazują polskie losy, polski charakter, polskie traumy, polską mentalność.
Teraz na ekrany wchodzi „Dom dobry”. Może najskromniejszy z jego filmów, praktycznie rozpisany na dwa głosy. A jak potwornie bolesny. Smarzowski pokazywał w swoich filmach ludzi wpisanych w trudną historię Polski, w gwałt, jaki przynosiły im dzieje kraju, polityczna rzeczywistość, czasem ich własne słabości. W „Domu dobrym” tragedia rozgrywa się tuż obok nas. Za ścianą.
„Dom dobry” jest filmem o przemocy domowej. Wszystko zaczyna się pięknie. Gośka, młoda dziewczyna, nie ma wielkich marzeń o szczęściu. W domu wulgarna, pozbawiona złudzeń matka i siostra, która już zdążyła poznać ciemne strony małżeństwa. A tu w Internecie pojawia się królewicz. Może ma trochę za dużo lat i centymetrów talii. Może też nie jest tak naprawdę królewiczem, lecz miejskim urzędnikiem. Ale to szansa na miłość, na wspaniałe życie. I tak się ta bajka toczy. Aż do ślubu. Potem zaczyna się koszmar. Pogarda, groźby, lekceważenie, rękoczyny. Coraz bardziej brutalne.
Wojciech Smarzowski patrzy na ten koszmar oczami swojej bohaterki – coraz bardziej poniżanej, załamanej psychicznie, pogrążającej się w depresji. I stosuje zabieg, na jaki pozwala mu kino. Jakby chciał pokazać dwie drogi kobiety zniewolonej, poddanej koszmarnej fizycznej i psychicznej presji. A przy okazji zadaje, jak to on, mnóstwo pytań: o kondycję rodziny, społeczeństwa. O świat, w którym za zamkniętymi drzwiami mieszkania dochodzi do tak potwornych aktów przemocy.
Ma dwójkę znakomitych aktorów. Agata Turkot, znana dotąd głównie z kilkuset odcinków telenoweli „Leśniczówka”, tworzy na ekranie wizerunek kobiety, która coraz bardziej zagłębia się w przepaść. Partneruje jej, w bardzo trudnej roli, Tomasz Schuchardt. W roli matki - bezkompromisowa Agata Kulesza. Wszyscy znakomicie filmowani przez Pawła Tyborę.
Po wyjściu z kina trudno złapać oddech. Powstał film ogromnie ważny. Nigdy nie zrozumiem, jak jury Festiwalu Polskich Filmów w Gdyni mogło go pominąć. Wojciech Smarzowski pewnie się do tego zdążył przyzwyczaić. Nigdy, w żadnym czasie, nie był gdyńskim faworytem. Ale to on tworzy dzisiejszą historię polskiego kina. I stara się obudzić naszą wrażliwość na to, co dzieje się wokół. W polityce, życiu społecznym, za ścianą, w naszym własnym domu.
