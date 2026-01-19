Można w nim przeczytać m.in., że „KKP jest partią stawiającą monarchię jako docelowy model sprawowania władzy”. I rzeczywiście, niektóre przepisy dają Braunowi wręcz królewskie przywileje.

Przykłady? Jeden z punktów brzmi: „interpretacja zapisów programu i statutu partii należy do jej prezesa”. W innym czytamy, że „próby przekonywania do zdrady KKP zgłaszamy zarządowi partii”. Na czym polegałaby wspomniana zdrada? To z kodeksu nie wynika.

Niektóre inne przepisy mogą być interpretowane jako ograniczenia wolności słowa. Np. jeden głosi, że partii nie można krytykować nawet po odejściu: „W członkostwo KKP i możliwość poznania osób, relacji i zasad wewnątrz partii wpisany jest imperatyw powstrzymywania się od krytyki partii również po ustaniu tego członkostwa, zgodnie z zasadą »Wszystko... co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!«. Nie oznacza to zakazu krytyki zasad i decyzji, które byłyby jednoznacznie sprzeczne z prawem Bożym”.

Inne wskazują na ograniczenia w kontakcie z mediami: „na poziomie lokalnym udzielamy informacji bezpośrednio tylko dziennikarzom, o których wiemy, że przedstawiają nasze stanowisko w sposób rzetelny”.

To tylko mała próbka. Ale też nie wszystkie z 26 zasad kodeksu można uznać za kontrowersyjne. Część ma charakter dość ogólny i filozoficzny, jak: „złe postępowanie innej osoby nie może być usprawiedliwieniem dla czynienia zła przez nas samych” czy „stawiamy opór bezprawiu i dążymy do naprawy złego prawa drogą pokojową”. W kodeksie znajdują się „wybrane zasady ideowe KKP”, jak np. „opowiadamy się za pełnym zakazem aborcji, eutanazji, eugeniki i transhumanizmu” czy „popieramy postulat kary głównej i prawa do posiadania broni nierejestrowanej”.