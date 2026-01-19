Aktualizacja: 19.01.2026 14:07 Publikacja: 19.01.2026 14:00
Grzegorz Braun
Foto: PAP, Jakub Kaczmarczyk
Przyznanie Grzegorzowi Braunowi prawa do interpretowania statutu, zakaz krytyki nawet po odejściu z partii czy zasada wypowiadania się tylko dla przychylnych mediów – m.in. takie reguły zawarto w „kodeksie działacza Konfederacji Korony Polskiej”. Dokument, z informacją, że pochodzi z lipca 2025 r., zamieszczono po prostu na stronie partii, w zakładce „do pobrania”, która sama w sobie może zaskakiwać.
W zakładce tej, oprócz statutu i programu partii, znajduje się m.in. plik zatytułowany „Stop ukrainizacji Polski”, z którego wynika, że obecnie prowadzony jest pośpiesznie proces przekształcania Polski w „Ukrainopolonię, gdzie polskość będzie co najwyżej dodatkiem”. W zakładce znajdziemy też „Zeszyty Norymberskie 2.0”, będące efektem badania przez Brauna rzekomych nadużyć władzy w czasie pandemii COVID‑19, a także dwie stare encykliki papieskie: „O ustanowieniu święta Naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla” oraz „O nadmiernej roli Żydów w Królestwie Polskim”. Jednak nawet na tym tle „Kodeks działacza Konfederacji Korony Polskiej” może wydawać się kontrowersyjny.
fragment kodeksu działacza KKP
Można w nim przeczytać m.in., że „KKP jest partią stawiającą monarchię jako docelowy model sprawowania władzy”. I rzeczywiście, niektóre przepisy dają Braunowi wręcz królewskie przywileje.
Przykłady? Jeden z punktów brzmi: „interpretacja zapisów programu i statutu partii należy do jej prezesa”. W innym czytamy, że „próby przekonywania do zdrady KKP zgłaszamy zarządowi partii”. Na czym polegałaby wspomniana zdrada? To z kodeksu nie wynika.
Niektóre inne przepisy mogą być interpretowane jako ograniczenia wolności słowa. Np. jeden głosi, że partii nie można krytykować nawet po odejściu: „W członkostwo KKP i możliwość poznania osób, relacji i zasad wewnątrz partii wpisany jest imperatyw powstrzymywania się od krytyki partii również po ustaniu tego członkostwa, zgodnie z zasadą »Wszystko... co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!«. Nie oznacza to zakazu krytyki zasad i decyzji, które byłyby jednoznacznie sprzeczne z prawem Bożym”.
Inne wskazują na ograniczenia w kontakcie z mediami: „na poziomie lokalnym udzielamy informacji bezpośrednio tylko dziennikarzom, o których wiemy, że przedstawiają nasze stanowisko w sposób rzetelny”.
To tylko mała próbka. Ale też nie wszystkie z 26 zasad kodeksu można uznać za kontrowersyjne. Część ma charakter dość ogólny i filozoficzny, jak: „złe postępowanie innej osoby nie może być usprawiedliwieniem dla czynienia zła przez nas samych” czy „stawiamy opór bezprawiu i dążymy do naprawy złego prawa drogą pokojową”. W kodeksie znajdują się „wybrane zasady ideowe KKP”, jak np. „opowiadamy się za pełnym zakazem aborcji, eutanazji, eugeniki i transhumanizmu” czy „popieramy postulat kary głównej i prawa do posiadania broni nierejestrowanej”.
Jakie jest umocowanie kodeksu? Został przyjęty np. przez kongres albo jakieś ciało statutowe? Czy na pewno wszystkie jego przepisy są zgodne z prawem? Mimo wielokrotnych prób nie udało nam się uzyskać odpowiedzi na to pytanie od rzecznika Konfederacji Romana Fritza i biura prasowego KKP.
Zdaniem Szymona Osowskiego, specjalisty od przejrzystości życia publicznego z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, można mieć wątpliwości, czy zapisy kodeksu są zgodne z prawem. – W polskim systemie prawnym partie polityczne mają dużą swobodę kształtowania swojej struktury wewnętrznej. Jednak ich wewnętrzne regulacje nie mogą być sprzeczne z prawem powszechnym – zauważa. – Zaś w przypadku kodeksu działacza KKP można stawiać pytania, czy niektóre zapisy nie ograniczają wolności słowa członków ugrupowania. W grę może wchodzić też pogwałcenie zasady jawności funkcjonowania partii politycznych. Powinny one odpowiadać na pytania wszystkich dziennikarzy, a nie tylko tych wybranych – dodaje.
– Większość tych paragrafów nie jest sprzeczna z prawem. Natomiast sprzeczne są z praktyką demokratycznej polityki – uważa z kolei politolog z UW prof. Rafał Chwedoruk. Jego zdaniem, wprowadzając kodeks, Braun miał na celu jeszcze mocniejsze podporządkowanie sobie swojej partii. – Czas partii masowych w jakimś sensie przeminął. Największe partie mają co prawda wciąż masowy charakter, jednak w dzisiejszym świecie do aktywności politycznej często wystarcza wąska grupa ludzi, pod warunkiem, że dysponuje ona sporymi zasobami i przede wszystkim jest mocno zdeterminowana – tłumaczy.
Publikacja kodeksu działacza to nie pierwszy ruch Brauna, mający na celu jeszcze ściślejsze zwarcie szeregów Konfederacji Korony Polskiej. W połowie ubiegłego roku informowaliśmy, że partia zmieniła część władz i rzecznika prasowego, którym został poseł Roman Fritz.
Póki co Braun może mieć duże powody do zadowolenia z tego, jak działa jego partia. Konfederacja Korony Polskiej powstała w 2019 r. i od początku wchodziła w skład Konfederacji, partii parasolowej, skupiającej też Nową Nadzieję Sławomira Mentzena i Ruch Narodowy Krzysztofa Bosaka. Jej członkiem przestała być wskutek awantury wokół ostatnich wyborów prezydenckich. Choć kandydatem Konfederacji na najwyższy urząd w państwie był Sławomir Mentzen, swój start ogłosił też Grzegorz Braun, co zakończyło się wyrzuceniem z Konfederacji zarówno jego, jak i jego partii.
Wyrzucenie Brauna, zgodnie z planem liderów Konfederacji, miało zepchnąć go na margines. Tak się jednak nie stało. W wyborach prezydenckich zajął czwarte miejsce z wynikiem 6,34 proc. Dziś jego partia w najkorzystniejszych dla siebie sondażach przekracza 10 proc. i może okazać się po wyborach „języczkiem u wagi w Sejmie”, decydującym o tym, która koalicja przejmie władzę.
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
W „Rzeczpospolitej” pisaliśmy, że Braun ma coraz większy wpływ na mainstreamową politykę. Jak spekulowaliśmy, to pod jego wpływem prezydent Karol Nawrocki zdecydował o przeniesieniu Okrągłego Stołu z Pałacu Prezydenckiego do muzeum, czy zrezygnował z obchodzenia żydowskiego święta Chanuki. Kilka dni temu opisaliśmy wyniki sondażu SW Research dla rp.pl, z którego wynika, że co czwarty Polak chce Konfederacji Korony Polskiej w przyszłym Sejmie.
Zdaniem Szymona Osowskiego w kontekście rosnącej roli partii przyjęcie kodeksu działacza KKP nie jest dobrą wiadomością. – Wprowadzenie stylu wodzowskiego w skrajnym wydaniu jest czymś, co powinno nas niepokoić – ocenia.
