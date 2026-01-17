Po wyborach prezydenckich Konfederacja Korony Polskiej zaczęła być zauważana w sondażach. Początkowo znajdowała się poniżej progu wyborczego, ale od kilku miesięcy regularnie notuje wyniki, które dawałyby jej wejście do Sejmu. W grudniowym sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej Konfederacja Korony Polskiej wyprzedziła nawet Konfederację, uzyskując 11,18 proc. poparcia. Dzisiejsze sondaże wskazują, że bez partii Brauna PiS z Konfederacją nie mogłyby liczyć na większość.

Jarosław Kaczyński wyklucza jednak możliwość koalicji z Braunem. – Głosowanie na niego jest całkowicie nieefektywnym głosowaniem, z tego względu, że jeżeli Polska chce utrzymać choćby elementarne podstawy swojego bezpieczeństwa, to nowy rząd nie może być rządem z udziałem czy nawet z poparciem zwolenników pana Brauna, jeżeli się w tym parlamencie znajdą – mówił prezes PiS w Sejmie na początku stycznia. Kaczyński wyraził nadzieję, że politycy Konfederacji Korony Polskiej nie znajdą się w następnym Sejmie, ponieważ nie uda im się przekroczyć progu wyborczego. Kaczyński kilkukrotnie przekonywał też, że głosowanie na Brauna jest wsparciem Donalda Tuska (w domyśle – przez zmniejszenie szans na powstanie koalicji z udziałem PiS).

Partia Brauna otwarcie głosi postulat wyjścia z Unii Europejskiej. Sprzeciwia się też udzielaniu pomocy walczącej z Rosją Ukrainie. Grzegorz Braun kwestionował to, że w czasie II wojny światowej w Auschwitz wykorzystywano komory gazowe do mordowania Żydów i innych więźniów obozu. W 2023 roku głośny był incydent w Sejmie z udziałem Brauna – ówczesny poseł (dziś jest europosłem) Konfederacji użył gaśnicy do zgaszenia Chanukiji w parlamencie w czasie organizowanej w jego gmachu uroczystości religijnej. – Nie może być miejsca na akty rasistowskiego, plemiennego, dzikiego, talmudystycznego kultu na terenie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej – mówił potem z mównicy sejmowej. W przeszłości Braun potrafił też wynieść choinkę z gmachu sądu i wyrzucić ją do kosza na śmieci, ponieważ znajdowały się na niej bombki w barwach tęczowych i w barwach UE oraz zniszczyć mikrofon i zakłócić wykład o Holokauście wygłaszany przez Jana Grabowskiego w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie.

46,4 proc. Tylu Polaków nie chce, aby Konfederacja Korony polskiej weszła do przyszłego Sejmu

Sondaż: 55 proc. osób powyżej 50. roku życia nie chce, aby Konfederacja Korony Polskiej weszła do Sejmu

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy chcieliby, aby Konfederacja Korony Polskiej w przyszłych wyborach do Sejmu przekroczyła próg wyborczy.