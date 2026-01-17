Aktualizacja: 17.01.2026 11:40 Publikacja: 17.01.2026 10:40
Grzegorz Braun
Foto: PAP
W najnowszym sondażu ośrodka Opinia24 Konfederacja Korony Polskiej, partia Grzegorza Brauna, notuje 7,4 proc. poparcia i zajmuje miejsce tuż za podium. Obecnie partia ta ma koło w Sejmie, ale nie wprowadziła swoich posłów do parlamentu, startując samodzielnie – ugrupowanie Grzegorza Brauna zarówno w wyborach z 2019 roku jak i 2023 roku startowało z list Konfederacji, będąc jedną z części składowych tego sojuszu prawicowych ugrupowań (obok Ruchu Narodowego i Nowej Nadziei).
Drogi Konfederacji Korony Polskiej i Konfederacji rozeszły się przed wyborami prezydenckimi w 2025 roku Kandydatem Konfederacji na prezydenta został Sławomir Mentzen, a Grzegorz Braun, mimo to, zdecydował się również kandydować, co doprowadziło do rozejścia się jego dróg z dotychczasowymi sojusznikami.
W wyborach prezydenckich Sławomir Mentzen zajął trzecie miejsce, uzyskując 14,81 proc. głosów, a Grzegorz Braun był czwarty z poparciem 6,34 proc. Wynik Brauna był jedną z największych niespodzianek wyborów – udało mu się wyprzedzić m.in. marszałka Sejmu, lidera Polski 2050 Szymona Hołownię (4,99 proc.).
Po wyborach prezydenckich Konfederacja Korony Polskiej zaczęła być zauważana w sondażach. Początkowo znajdowała się poniżej progu wyborczego, ale od kilku miesięcy regularnie notuje wyniki, które dawałyby jej wejście do Sejmu. W grudniowym sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej Konfederacja Korony Polskiej wyprzedziła nawet Konfederację, uzyskując 11,18 proc. poparcia. Dzisiejsze sondaże wskazują, że bez partii Brauna PiS z Konfederacją nie mogłyby liczyć na większość.
Jarosław Kaczyński wyklucza jednak możliwość koalicji z Braunem. – Głosowanie na niego jest całkowicie nieefektywnym głosowaniem, z tego względu, że jeżeli Polska chce utrzymać choćby elementarne podstawy swojego bezpieczeństwa, to nowy rząd nie może być rządem z udziałem czy nawet z poparciem zwolenników pana Brauna, jeżeli się w tym parlamencie znajdą – mówił prezes PiS w Sejmie na początku stycznia. Kaczyński wyraził nadzieję, że politycy Konfederacji Korony Polskiej nie znajdą się w następnym Sejmie, ponieważ nie uda im się przekroczyć progu wyborczego. Kaczyński kilkukrotnie przekonywał też, że głosowanie na Brauna jest wsparciem Donalda Tuska (w domyśle – przez zmniejszenie szans na powstanie koalicji z udziałem PiS).
Partia Brauna otwarcie głosi postulat wyjścia z Unii Europejskiej. Sprzeciwia się też udzielaniu pomocy walczącej z Rosją Ukrainie. Grzegorz Braun kwestionował to, że w czasie II wojny światowej w Auschwitz wykorzystywano komory gazowe do mordowania Żydów i innych więźniów obozu. W 2023 roku głośny był incydent w Sejmie z udziałem Brauna – ówczesny poseł (dziś jest europosłem) Konfederacji użył gaśnicy do zgaszenia Chanukiji w parlamencie w czasie organizowanej w jego gmachu uroczystości religijnej. – Nie może być miejsca na akty rasistowskiego, plemiennego, dzikiego, talmudystycznego kultu na terenie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej – mówił potem z mównicy sejmowej. W przeszłości Braun potrafił też wynieść choinkę z gmachu sądu i wyrzucić ją do kosza na śmieci, ponieważ znajdowały się na niej bombki w barwach tęczowych i w barwach UE oraz zniszczyć mikrofon i zakłócić wykład o Holokauście wygłaszany przez Jana Grabowskiego w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie.
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy chcieliby, aby Konfederacja Korony Polskiej w przyszłych wyborach do Sejmu przekroczyła próg wyborczy.
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
Na tak zadane pytanie „tak” odpowiedziało 26,6 proc. badanych.
„Nie” odpowiedziało 46,4 proc. respondentów.
Zdania w tej kwestii nie ma 27,1 proc. ankietowanych.
– Wejście ugrupowania Grzegorza Brauna do Sejmu byłoby negatywnie postrzegane przez częściej niż co drugą osobę po 50. roku życia (55 proc.) i ponad połowę (53 proc.) badanych z wyższym wykształceniem. Częściej niż pozostali taką opinię wyrażają badani, których dochód wynosi od 5001 zł do 7000 zł netto (53 proc.) oraz mieszkający w największych miastach (54 proc.) – komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 13-14 stycznia 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
