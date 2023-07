Grzegorz Braun z Konfederacji chce odszkodowań za rzeź wołyńską od Ukraińców

1 września ubiegłego roku specjalny zespół parlamentarny przedstawił „Raport o stratach wojennych” w związku z okupacją niemiecką, które zostały oszacowane na ponad 6 bln zł. W kwietniu bieżącego roku rząd podjął zaś uchwałę w sprawie konieczności uregulowania kwestii reparacji w stosunkach polsko-niemieckich.

I choć działania Brauna w stosunku do Ukrainy mogą wydawać się podobne, różni je kontekst. Zdaniem wielu obserwatorów sprawa rzezi wołyńskiej, za którą Ukraina nigdy oficjalnie nie przeprosiła, jest dziś wykorzystywana przez rosyjską propagandę do skłócenia Polaków z Ukraińcami. Widać to było podczas ostatnich obchodów rocznicy „krwawej niedzieli”. Np. pod ambasadą Ukrainy odbyła się demonstracja zorganizowana przez Krzysztofa Tołwińskiego, lidera partii Front, która otwarcie wspiera Białoruś i Rosję. Udział wziął w niej m.in. Leszek Sykulski z Polskiego Ruchu Antywojennego, który wezwał Polskę do zaprzestania pomocy Ukrainie.

Co w przypadku koalicji PiS - Konfederacja?

Czy gdyby Konfederacja weszła po wyborach w koalicję rządzącą, na co wskazują sondaże, nadal będzie walczyć o odszkodowania za Wołyń? – Nawet nie znam tego pomysłu, więc trudno mi go komentować – ucina Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji. Nieoficjalnie można zaś usłyszeć, że Braun jest coraz większym kłopotem zarówno dla PiS, które rozważa możliwość koalicji z Konfederacją, ale też dla tej drugiej partii. Powodem są jego antyukraińskie wystąpienia, które mają miejsce od początku agresji rosyjskiej. Np. od roku podczas demonstracji promuje on hasło: „Stop ukrainizacji Polski”. Konfederacja Korony Polskiej wydała też broszurę pod tym tytułem.

– Ewentualna koalicja z Konfederacją byłaby możliwa, ale bez Brauna i jego ludzi oraz przy obietnicy wysłania Janusza Korwin-Mikkego do europarlamentu – mówi nam jeden z polityków PiS. W samej Konfederacji mówi się zaś o ograniczaniu wpływów Brauna. Miejsca na listach wyborczych stracili ostatnio jego protegowani: działaczka antyszczepionkowa Justyna Socha oraz Monika Stanisławska-Pitoń i Sebastian Pitoń, związani z inicjatywą Góralskie Veto.

Krzysztof Bosak twierdzi, że Grzegorz Braun nie jest w żaden sposób marginalizowany. – Mamy umowę wewnątrz Konfederacji o podziale miejsc na listach, której dotrzymujemy. Co nie oznacza, że nie mamy prawa do wzajemnej krytyki swoich pomysłów. Grzegorz Braun też z tego prawa korzysta – przekonuje.