W ramach podjętych przez służby działań prowadzone są przeszukania i zabezpieczenia dokumentów w kilku miejscach na terenie Częstochowy.

Od rana funkcjonariusze CBA wykonują czynności procesowe - zatrzymanie tego pana, przeszukania, zabezpieczenia dokumentów. Wszystko na polecenie Prokuratury Krajowej - poinformował w Sejmie Dobrzyński.

Na chwilę obecną funkcjonariusze wykonują polecenia prokuratora. To prokurator decyduje o tym kto, w jaki sposób zostaje zatrzymany. W tej chwili więcej informacji nie mam do przekazania - dodał.

Dobrzyński podkreślił, że to prokurator zdecyduje o ewentualnych zarzutów. Do zatrzymania doszło przed 9 w Częstochowie - wynika z informacji podanych przez Dobrzyńskiego. Rzecznik koordynatora służb specjalnych dodał, że sprawa dotyczy przestępstwa korupcyjnego.

Po zakończeniu czynności - jak mówił Dobrzyński - prezydent Częstochowy ma zostać przewieziony do prokuratury w Katowicach, gdzie spotka się z prokuratorem.