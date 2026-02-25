Rzeczpospolita
CBA zatrzymało prezydenta Częstochowy

Agenci CBA zatrzymali prezydenta Częstochowy Krzysztofa M. – podał rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Sprawa dotyczy przestępstwa korupcyjnego.

Aktualizacja: 25.02.2026 11:54 Publikacja: 25.02.2026 11:42

Prezydent Częstochowy Krzysztof M.

Foto: PAP/Waldemar Deska

Przemysław Malinowski, Artur Bartkiewicz

W ramach podjętych przez służby działań prowadzone są przeszukania i zabezpieczenia dokumentów w kilku miejscach na terenie Częstochowy.

Od rana funkcjonariusze CBA wykonują czynności procesowe - zatrzymanie tego pana, przeszukania, zabezpieczenia dokumentów. Wszystko na polecenie Prokuratury Krajowej - poinformował w Sejmie Dobrzyński.

Na chwilę obecną funkcjonariusze wykonują polecenia prokuratora. To prokurator decyduje o tym kto, w jaki sposób zostaje zatrzymany. W tej chwili więcej informacji nie mam do przekazania - dodał.

Dobrzyński podkreślił, że to prokurator zdecyduje o ewentualnych zarzutów. Do zatrzymania doszło przed 9 w Częstochowie - wynika z informacji podanych przez Dobrzyńskiego. Rzecznik koordynatora służb specjalnych dodał, że sprawa dotyczy przestępstwa korupcyjnego.

Po zakończeniu czynności - jak mówił Dobrzyński - prezydent Częstochowy ma zostać przewieziony do prokuratury w Katowicach, gdzie spotka się z prokuratorem.

Akcja CBA. Zatrzymano Krzysztofa M., prezydenta Częstochowy

„Sprawa dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa korupcyjnego. Po zakończeniu tych czynności zatrzymany mężczyzna zostanie przewieziony do katowickiej prokuratury. Na tym etapie są to jedyne informacje, które w tej sprawie mogę przekazać.” - poinformował na X Dobrzyński.

Krzysztof M. prezydentem Częstochowy od 2010 roku

Krzysztof M. w latach 2002–2007 zasiadał w radzie miasta Częstochowy (był już wówczas członkiem SLD), pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego.

W 2005 roku bez powodzenia ubiegał się o miejsce w Sejmie startując z listy SLD. W 2006 roku zajął trzecie miejsce w wyborach na prezydenta Częstochowy startując z poparciem koalicji Lewica i Demokraci.

W wyborach z 2007 roku został posłem kandydując z list Lewicy i Demokratów. 

W wyborach samorządowych 2010 wystartował jako kandydat SLD na prezydenta Częstochowy i w II turze zdecydowanie pokonał Izabelę Leszczynę z PO (70,89 proc. do 29,11 proc.).

W wyborach samorządowych w 2014 roku oraz w 2018 roku wygrywał w I turze. W 2024 roku  w II turze wyborów prezydenckich w Częstochowie pokonał kandydatkę PiS Monikę Pohorecką (PiS).

