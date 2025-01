Sztucznie narysowana linia Donald Trump o granicy między USA a Kanadą

Prezydent USA sugerował, że może nałożyć cła Danię cła, jeśli ta będzie sprzeciwiać się jego propozycjom zakupu Grenlandii (jest terytorium zależnym Danii). We wtorek z wizytą na Grenlandię przybył syn Trumpa, Donald Jr. Zarówno władze Danii, jak i autonomiczne władze Grenlandii wykluczają możliwość przekazania tego terytorium USA. W reakcji na słowa Trumpa premier Danii, Mette Frederisken przypomniała, że USA i Dania są sojusznikami.



Trump skrytykował też fakt, że USA sprowadza towary z Kanady i udziela temu państwu wsparcia wojskowego ponieważ, jego zdaniem, Stany Zjednoczone nie czerpią z tego żadnych korzyści. Granicę między USA a Kanadą Trump nazwał „sztucznie narysowaną linią”.



W reakcji na to szefowa MSZ Kanady, Melanie Joly napisała w serwisie X, że słowa Trumpa pokazują, iż „całkowicie nie rozumie on, co czyni Kanadę silnym krajem”. „Nasza gospodarka jest silna. Nasz naród jest silny. Nigdy nie ugniemy się przed tymi groźbami” - stwierdziła.



Do słów Trumpa odniósł się też szef MSZ Panamy. Javier Martinez-Acha na konferencji prasowej zapewnił, że „jedyne ręce, które będą kontrolowały Kanał Panamski to ręce Panamczyków, i tak zostanie”.



Donald Trump chce skokowego wzrostu wydatków na obronność w państwach NATO

Trump na konferencji prasowej mówił też, że członkowie NATO, zwłaszcza ci, których bezpieczeństwo może być zagrożone, powinni przeznaczać na obronność 5 proc. PKB (obecny poziom wymaganych przez NATO wydatków na obronność to 2 proc. PKB). - Ich wszystkich na to stać, to powinno być 5 proc., nie 2 proc. (PKB) - mówił prezydent-elekt.