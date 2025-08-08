Na mecze chodziło się do kina. Jak radio, tv i internet zmieniły odbiór sportu

Zaczęło się od wpadki. Trudno bowiem inaczej nazwać wpis profilu beIN Sports USA w serwisie X, w którym Cracovia została nazwana „Białą Gwiazdą”, czyli pomylono ją z wielkim rywalem – Wisłą Kraków. W szerszym ujęciu musimy jednak mówić o kolejnym istotnym kroku Ekstraklasy, której mecze – dzięki ogłoszonej w połowie lipca umowie – w tym i kolejnym sezonie będą pokazywane z angielskim komentarzem w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Materiały wideo z polskich boisk zaczęły być udostępniane m.in. w serwisie streamingowym beIN Sports Connect, w którego portfolio są też m.in. niemiecka Bundesliga i francuska Ligue 1.