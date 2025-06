– Nie można stawiać znaku równości między przedsiębiorczością a przedsiębiorcami. Oczywiście większość tzw. biznesmenów zapewne jest przedsiębiorcza czy też wykazuje cechy charaktertyzujące takie osoby, ale to wcale nie musi być bezwzględna reguła – odpowiada dr Marcin Wojewódka, z Forum Ekspertów Ad Rem na pytanie czy przedsiębiorczość nie powinna się kojarzyć z przedsiębiorcami?

Większość respondentów, gdyby była liderem zespołu, który osiągnął duże zyski, to podzieliłaby je w zależności od wkładu pracy (62 proc. odpowiedzi). Co czwarta osoba wybrała odpowiedź „dla każdego po równej kwocie”, a co siódma „dla mnie polowa zysków, a reszta do podziału po równej kwocie.

Jaki powinien być szef?

Gdy zapytano uczestników badania o cechy, które powinny w przyszłości charakteryzować przedsiębiorcę lub przedsiębiorczynię, to 46 proc. wskazało na umiejętność docenienia pracowników, nieznacznie mniej (41 proc.) na zaradność i pomoc dla pracowników, by się rozwijali (39 proc.).

Więcej niż co trzecia osoba wskazała także na: pomysłowość, uwzględnianie potrzeb pracowników, dbanie o mówienie do ludzi z szacunkiem, oszczędzanie i inwestowanie. Dla co dziesiątego ankietowanego było to: zapracowanie i nieustanne zajęcie oraz umiejętność kombinowania na granicy prawa, a także skłonność do ryzykowania swoim majątkiem.

Co popkultura mów o przedsiębiorczości?

Z analizy zespołu prof. Jacka Wasilewskiego wynika, że w polskiej współczesnej popkulturze brakuje pozytywnych mitów przedsiębiorczości. Często ukazywana jest ona w filmie amerykańskim, gdzie utalentowana osoba dąży do celu i zdobywa finansową nagrodę. W Polsce taki scenariusz pojawia się właściwie tylko w rapie.