3. Czy zmianie ulec powinny założenia co do tempa konsolidacji fiskalnej?

W moim wariancie worst case scenario, który tu rozpatruję, odpowiedzi na wszystkie te pytania są pozytywne: trzeba wziąć pod uwagę reakcję Komisji Europejskiej (KE) na niespełnione zobowiązania rządu co do tzw. kamieni milowych; trzeba uwzględnić zmiany w przewidywanej spadkowej ścieżce stóp procentowych; trzeba urealnić prognozy spadku deficytu GG [sektora finansów publicznych –red.] i długu publicznego.

Jak wygląda scenariusz ostrzegawczy?

Jak wprowadzenie takich poprawek do założeń prognoz wpłynie na korektę szacunków konsensowych?

1. Dostęp do funduszy unijnych dla Polski jest warunkowy. Zależy od spełnienia wymagań KE określanych, jako kamienie milowe. Deklaracja nowego rządu o ich spełnieniu wystarczyła, by dostęp do funduszy został przez Brukselę otwarty. Przejście przez pełen proces legislacyjny, wymagany dla spełnienia zobowiązań rządu nie będzie obecnie możliwe, bo na przeszkodzie stanie weto nowego prezydenta. Wracamy tym samym do sytuacji sprzed wyborów z czerwca 2025 r. Postawi to rząd i KE w trudnej sytuacji. W scenariuszu ostrzegawczym zakładam, że w latach 2026-2027 dostęp do funduszy zostanie ograniczony do połowy wcześniej zakładanych kwot (w krótkiej perspektywie lat 2026-2027 najważniejszy jest dostęp do środków dotacyjnych z KPO, szacowanych łącznie na ok. 25 mld euro. Część z tych pieniędzy już jest w Polsce w tym roku, stąd aktualizacji nie podlegają prognozy na drugą połowę tego roku).

2. W konsensie rynkowym przed wyborami WIBOR 3M spadał w latach 2024-2027 o ponad 200 pkt baz., w tempie zgodnym z przewidywanym spadkiem stopy referencyjnej NBP. W scenariuszu ostrzegawczym zakładam, że będzie to nie więcej niż 100 pkt baz.