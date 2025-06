Kluczowym elementem opinii jest jednak to, że nakładając sankcje, Bruksela nie musi uzasadniać wprowadzenia ograniczeń konkretnymi działaniami osoby, wobec której są one wprowadzane, w szczególności udowadniać „jej wpływu na rząd rosyjski”. To właśnie do tego chcieli się odwołać oligarchowie: że chociaż są aktywni gospodarczo w Rosji, nie mają bezpośredniego wpływu na politykę rządu, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie. Czyli zarabiają, płacą podatki, umywają ręce.

Biorąc pod uwagę jasny pogląd przedstawiony przez rzecznika generalnego, ostateczne orzeczenie TSUE może zapaść już w lipcu lub po przerwie letniej sądu w sierpniu. Będzie ono również prawdopodobnie końcem drogi dla prawnych poszukiwań sposobu zniesienia sankcji przez rosyjskich bogaczy współfinansujących wojnę Putina, w systemie sądowniczym UE.