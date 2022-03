Mariupol to miasto na wschodzie Ukrainy, położone w obwodzie donieckim nad Morzem Azowskim. Kontrolę nad miastem próbują przejąć wojska rosyjskie, które przed miesiącem wkroczyły na Ukrainę, rozpoczynając wojnę. 16 marca zbombardowany został Teatr Dramatyczny w Mariupolu. Według strony ukraińskiej, w schronie w teatrze ukrywało się przed ostrzałem nawet 1300 osób. Los większości pozostawał nieznany.

Na placu przed budynkiem znajdowały się widoczne z powietrza napisy "dzieci", które miały informować, że teatr stanowi schronienie dla ludności cywilnej. Po tym, jak teatr został zbombardowany i zniszczony, w pierwszych dniach akcji ratowniczej spod gruzów udało się wydobyć ok. 130 osób. Ukraińskie media podawały, że prowadzenie akcji utrudniał trwający ostrzał.



W piątek władze Mariupola podały nowe informacje. "Niestety, zaczynamy ten dzień od złych wiadomości. Od naocznych świadków pojawiły się informacje, że około 300 osób zginęło w Teatrze Dramatycznym w Mariupolu w wyniku bombardowania przez rosyjski samolot" - czytamy we wpisie włodarzy Mariupola w mediach społecznościowych. Rada miejska dodała, że do ostatniej chwili nie chciała "wierzyć w ten horror" i miała nadzieję, że ludzie chroniący się w teatrze przeżyli. "Jednak słowa tych, którzy byli wewnątrz budynku podczas tego aktu terrorystycznego mówią co innego" - zaznaczono.

Wojna na Ukrainie trwa od miesiąca. Wojska rosyjskie rozpoczęły inwazję 24 lutego od północy, z południa i ze wschodu. W związku z agresją na Ukrainę szereg państw i organizacji międzynarodowych nałożył sankcje na Rosję, jej władze, rosyjskich oligarchów oraz rosyjskie przedsiębiorstwa.