- Awerianow nadzorował przeprowadzoną operację. Awerianow jest też odpowiedzialny za zastąpienie Grupy Wagnera w Afryce 20 tys. rosyjskich żołnierzy - twierdzi z kolei były pracownik rosyjskiego wywiadu, cytowany przez "i".



O udziale Awerianowa w śmierci Prigożyna przekonane ma być też ukraińskie SBU.



Ukraiński wywiad nie wyklucza jednak, że Rosjanie winę za zamach zrzucą na pilota Prigożyna, Artiem Stiepanow, który miał zostać uznany za podejrzanego o umieszczenie ładunku w samolocie w ramach śledztwa prowadzonego przez Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej.



Jedno ze źródeł w brytyjskim wywiadzie, które cytuje "i", zwraca uwagę, że jest za wcześnie, by przesądzać co naprawdę stało się z samolotem Prigożyna. - Moskwa zrobi wszystko co może, by zaciemnić sprawę, w tym może obwinić Ukraińców, etc. i spróbuje zrobić to szybko, przed nieuchronnie powolnym procesem docierania do sedna tego, co rzeczywiście się stało - przekonuje.

Za co jeszcze odpowiada gen. Andriej Awerianow?

Gen. Andriej Awerianow, oprócz udziału w otruciu Skripala, miał być też odpowiedzialny za akt sabotażu na terytorium Czech, gdzie doszło w 2014 roku do eksplozji w składzie amunicji, w której zginęły dwie osoby. Jednostka gen. Awerianowa miała też odpowiadać za destabilizację sytuacji w Mołdawii i próbę zamachu stanu w Czarnogórze, w 2016 roku (jej elementem miała być próba zabójstwa premiera Czarnogóry, Milo Đukanovicia).