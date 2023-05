To jest budowanie od dachu, zamiast od fundamentu. W Polsce 13 mln ludzi żyje w gminach, do których żaden transport publiczny nie dociera. Darmowa autostrada? Super brzmi, ale do takiej autostrady trzeba jakoś dojechać - tak posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk odniosła się w RMF FM do projektu ustawy zakładającej zaniechania poboru opłat na sieci autostrad zarządzanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).