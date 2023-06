Pucz Jewgienija Prigożyna w Rosji, przegrana Władimira Putina

W piątek wieczorem milioner i właściciel Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn ogłosił rozpoczęcie „marszu sprawiedliwości”. Kilka (możliwe, że i kilkanaście) tysięcy jego najemników ruszyło do Rostowa nad Donem i na Moskwę, by ukarać ministra obrony Siergieja Szojgu i szefa sztabu generalnego gen. Walerija Gierasimowa za niepowodzenia na wojnie z Ukrainą oraz rakietowy ostrzał baz wagnerowców rozmieszczonych na okupowanym terytorium Ukrainy.

Buntownicy, bez jednego wystrzału ani jakichkolwiek oznak sprzeciwu jednostek wojska, zajęli w Rostowie sztab Południowego Okręgu Wojskowego, który jest jednocześnie sztabem armii najezdniczej. Druga grupa (w której było około tysiąca pojazdów, w tym czołgi i wozy bojowe) ruszyła na Moskwę.

W sobotę rano Władimir Putin w orędziu telewizyjnym nazwał ich „zdrajcami”, a ich działania „wbijaniem noża w plecy”. Prigożyn, dotychczas podkreślający swą lojalność wobec prezydenta, wypowiedział mu posłuszeństwo.

Pucz Jewgienija Prigożyna. Kto jest buntownikiem

Po wystąpieniu Putin zniknął i nie wiadomo, gdzie był przez cały czas puczu. Dwa samoloty prezydenckie wystartowały z Moskwy na północ, ale brak jest informacji, by znajdował się na pokładzie któregoś. – On jest oczywiście „car”, „pierwszy”, ale do licha, kiedy trzeba, to powinien interweniować, a nie zmuszać, by za niego świecił oczyma Łukaszenko – skarżył się niezależnemu portalowi „Meduza” jeden z kremlowskich urzędników.

Na trasie grupy puczystów błyskawicznie jadącej do Moskwy kolejne jednostki wojskowe ogłaszały neutralność w konflikcie.