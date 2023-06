To tym bardziej zaskakujące że Amerykanie już od środy mieli sygnały, iż Prigożyn szykuje się do uderzenia.

No właśnie, czy to oznacza, że rosyjskie służby specjalne też o tym wiedziały, ale Putinowi nie powiedziały, czy i one nie były tego świadome? Bo jeśli to pierwsze, to znaczy, że do prezydenta nie dochodzą złe wiadomości. A więc nie wie, co się tak naprawdę dzieje.

No i rodzi się pytanie, jak Putin mógł pozwolić Wagnerowi urosnąć do takiej potęgi?

Putin zbyt długo uważał, że Prigożyn jest mu przydatny. Tyle że nie utrzymywał z nim kontaktu. Właśnie dlatego ten próbował poprzez coraz bardziej radykalne deklaracje w mediach społecznościowych zwrócić na siebie uwagę Putina. Ale Putin o to nie dba, nie korzysta z internetu. To fundamentalna słabość reżimu.

Czy minister obrony Siergiej Szojgu i szef sztabu generalnego Walerij Gierasimow stracą teraz stanowiska, jak tego domagał się Prigożyn, wskazując na kardynalne błędy w kampanii ukraińskiej?

Putin nie może tego zrobić, bo to by jeszcze bardziej go osłabiło. To on musi zdecydować, kiedy to się stanie. Ale i później nie da im zrobić krzywdy. Nawet jeśli są niekompetentni, są lojalni. A to Putin ceni najbardziej.