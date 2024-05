Czy pojawił się drugi front w wojny w Ukrainie? Rosjanie atakują charkowszczyznę

Celem rosyjskiego ataku może być miejscowość Wołczańsk leżąca 5 kilometrów od granicy i ok. 50 km od północno-wschodnich przedmieść Charkowa. Po rosyjskiej stronie granicy znajduje się Nowa Taawołżanka i Szebekino (10 km od Wołczańska), które były celem rajdu rosyjskich ochotników w maju i czerwcu ubiegłego roku.

Przedstawiciele miejscowej ukraińskiej administracji mówią o rozpoczęciu ewakuacji mieszkańców Wołczańska i okolicznych miejscowości. Z powodu bardzo intensywnego ostrzału rosyjskiego wywożeni są do Charkowa. Przed wojną Wołczańsk (który już dwa razy był miejscem walk) liczył ok. 17 tys. mieszkańców, obecnie – ok. 3 tys.

Rosjanie chcą utworzyć „strefę buforową”

Jednak wioski które zostały podobno zajęte przez Rosjan (a na pewno toczyły się o nie walki) znajdują się na zachód od Wołczańska – na samej granicy, ok. 25 km na północ od obwodnicy Charkowa. Ukraińscy wojskowi sądzą, że Rosjanie chcą zająć nadgraniczny pas szerokości ok. 10 km, tworząc coś w rodzaju „strefy buforowej”.

Jeszcze w marcu Władimir Putin zapewniał, że stworzona zostanie taka „strefa”, by uniemożliwić Ukraińcom ostrzeliwanie rosyjskiego terytorium. Jednak ukraińska armia nie pozwoli na to, bowiem to z kolei umożliwiłoby Rosjanom bezkarne ostrzeliwanie Charkowa z artylerii. Miasto i tak dzień w dzień bombardowane jest rakietami i dronami, ale od czasu wyparcia rosyjskich oddziałów za granicę nie mogą używać armat.

Z kolei w styczniu obecnego roku pojawiły się informacje, jakoby z Kremla, że rosyjskie władze rozpatrują tam wariant uderzenia na Charków, zdobycia go i triumfalnego ogłoszenia końca „specjalnego operacji wojskowej” (jak w Rosji nazywają wojnę z Ukrainą).

Rosjanie mają za mało żołnierzy

Ukraińscy wojskowi podejrzewają obecnie, że główny rosyjski atak może być jednak skierowany na Wołczańsk bo to ewentualnie umożliwiłoby obejście od wschodu pozycji obronnych Charkowa. Możliwe nawet, że Rosjanie spróbują przeciąć drogę łączącą Charków z Kijowem. Na pewno rosyjskie dowództwo nie użyło jeszcze w walce wszystkich dostępnych mu sił.