Wybory 2023: Jakie będzie najważniejsze zadanie nowego rządu?

Teraz czekają nas zapewne długie tygodnie oczekiwania na nowy rząd. Prezydent Andrzej Duda z pewnością powierzy misję tworzenia rządu Prawu i Sprawiedliwości, które przez 14 dni będzie szukało większości w parlamencie. Dopiero gdy mu się nie uda, to po 14 dniach szansę stworzenia swojego rządu będzie miała opozycja. Ważne jest – z perspektywy polskiej demokracji – aby w tym czasie politycy PiS nie zaczęli forsować narracji o ukradzionych wyborach i nie przekonywali swoich wyborców, że skoro wygrali, to powinni rządzić. W demokracji rządzi ten, kto ma większość.



Z kolei przed przyszłym rządem opozycyjnym trudne zadanie. Najpierw trzeba będzie pomieścić w jednym rządzie trzy formacje, a tak naprawdę cztery, biorąc pod uwagę, że PSL i Polska 2050 to jednak różne partie, różniące się jednak programowo. A potem trzeba będzie zmierzyć się z ogromnymi oczekiwaniami i własnymi obietnicami w sytuacji, gdy prezydent nie będzie z rządem sympatyzował, podobnie jak wiele innych instytucji państwa (np. TK). Rząd będzie miał też silną i zwartą opozycję w parlamencie w postaci dużego klubu PiS z silnym mandatem poparcia.

Najtrudniejszym zadaniem będzie przekonanie elektoratu PiS, że zmiana władzy w Polsce nie oznacza okupacji kraju, sprzedania go Unii Europejskiej i Niemcom, tudzież odebrania wszystkich świadczeń przyznanych przez PiS, ale tylko i aż zmianę władzy. A przyszły rząd musi to zrobić, bo jeśli opozycja będzie jak Burbonowie po rewolucji francuskiej, którzy „niczego nie zapomnieli i niczego się nie nauczyli” i nie dojdzie do zakończenia wojny polsko-polskiej, wówczas co wybory będziemy odbijać się do ściany do ściany.