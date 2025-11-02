Pod koniec października Peng Qing’en – rzecznik chińskiego Biura ds. Tajwanu – powiedział na konferencji prasowej w Pekinie, że Chiny „absolutnie nie wykluczają” użycia siły wobec Tajwanu, który Pekin uważa za zbuntowaną prowincję i integralną część Państwa Środka.

Reklama Reklama

Teraz do sprawy odniósł się Donald Trump.

Trump: Dopóki jestem prezydentem USA, Chiny nie zaatakują Tajwanu

Prezydent USA Donald Trump w niedzielę udzielił stacji CBS wywiadu, w którym mówił o ewentualnych działaniach militarnych, które Chiny mogą podjąć przeciwko Tajwanowi.

Zdaniem Trumpa, dopóki zajmuje on stanowisko prezydenta USA, nie dojdzie do chińskiego ataku na Tajwan. Zaznaczył także, że przywódca Chin Xi Jinping – z którym amerykański prezydent spotkał się 30 października – otwarcie mówił podczas ich rozmowy o tym, iż jego ludzie „znają konsekwencje” podjęcia takich kroków.