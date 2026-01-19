Dlaczego Grzegorz Braun wzmacnia Donalda Tuska?

Aktualizacja: 19.01.2026 06:14 Publikacja: 19.01.2026 05:02
Grzegorz Braun w Parlamencie Europejskim
Foto: European Union 2025 - Source : EP/ Alexis HAULOT
„Płaca minimalna to bardzo szkodliwe rozwiązanie. Powinna być liberalizacja gospodarki polegająca na tym, żeby zostawić wolność umowy zatrudnienia pomiędzy pracodawcą a pracownikiem” – autorem tych słów nie jest bynajmniej Leszek Balcerowicz tudzież inny zatwardziały mainstreamowy liberał, a poseł Roman Fritz z Konfederacji Korony Polskiej; partii Grzegorza Brauna, która – ku niemal powszechnej zgrozie, bo również podzielanej przez polityków PiS – zalicza ostatnio pokaźne sondażowe zwyżki.
Czytaj więcej
Po interwencji organizacji pozarządowej najpopularniejsza platforma społecznościowa wśród młodzie...
Jednocześnie roztaczany jest wokół Brauna nimb nowości. W końcu, wyłączając kompletny margines, w III RP nie było polityka, który tak ostentacyjnie obnosiłby się ze swoim antysemityzmem. W tym sensie lider KKP jest „antysystemowy”. Niewykluczone, że jest to jedna z niewielu spraw, w których faktycznie Braun reprezentuje coś dotąd niewidzianego. Jego program ekonomiczny – czyli jedna z kilku kluczowych spraw, w jakich politycy powinni mieć poglądy i propozycje – to bowiem zwulgaryzowana i uskrajniona wersja tego, co liberalny mainstream polityczny i medialny mówił przez ostatnie 30 lat.
Przypomnijmy sobie, co się działo, gdy za rządów Prawa i Sprawiedliwości podnoszono płacę minimalną. Głosom, że firmy masowo się zamkną, a bezrobocie wzrośnie (do czego nie doszło) nie było końca. Podobnie sprawa się miała z programem 500+; Polacy mieli przepijać świadczenia, a budżet miał się zawalić. Nie zawalił się.
Tamte dyskusje były jednak echem tego, jak debata ekonomiczna wyglądała przez poprzednie dekady wolnej Polski – każdy musiał być kowalem własnego losu, a państwo fundamentalnie miało utrudniać ludziom życie. Estera Flieger kilkukrotnie celnie pisała na łamach „Rzeczpospolitej”, że taki dyskurs wychował wyborców Konfederacji; jak widzimy, położył również podwaliny pod to, co mówią dziś współpracownicy Grzegorza Brauna.
Gdyby bowiem posłuchać tego, co poseł Fritz mówił w zacytowanej rozmowie z Łukaszem Jankowskim na falach Radia Wnet, to jest tam pełen liberalny repertuar, którym spokojnie mógłby się posłużyć niejeden ekonomista w TVN24: płaca minimalna powoduje bezrobocie, podział między przedsiębiorcami i pracownikami jest „fałszywy”, a w ogóle to należałoby wrócić do przepisów dotyczących działalności gospodarczej, jakie funkcjonowały w latach 90.
W tym świetle nie dziwi skądinąd, że – jak przypomniał Bartłomiej Orzeł na portalu X – poseł Fritz w 1991 r. startował do Sejmu z list… Kongresu Liberalno-Demokratycznego, czyli niegdysiejszej partii Donalda Tuska.
„Antysystemowość” tego, co mówi poseł Korony i jemu podobni, zasadza się głównie na tym, że już nawet Koalicja Obywatelska – zdaje się – przynajmniej częściowo odrobiła lekcję z lat 90. Ale co mainstream zasiał wiatru, to jego. Nawet bowiem, jeśli dziś Braun chce przelicytować wszystkich, to dzięki wieloletniej liberalnej hegemonii intelektualnej jego szalbiercze postulaty (likwidacja PIT, CIT i docelowo VAT) mogą trafiać na podatny grunt i nie zrażają – przynajmniej na razie – wyborców, dla których te propozycje byłyby zresztą skrajnie niekorzystne.
Paradoksalnie, „antysystemowość” Korony może się obrócić przeciwko zmianie władzy. Słusznie pisze na łamach „Do Rzeczy” Piotr Semka: „Partia Grzegorza Brauna może jawić się jako bomba zegarowa podłożona pod jakąkolwiek przyszłą większą koalicję po prawej stronie”. Michał Kolanko informował, że Jarosław Kaczyński – na dziś – wyklucza koalicję z Braunem „nawet za cenę pata”. To trzeźwe, biorąc pod uwagę, że zuchwały lider KKP prawdopodobnie zażądałby od PiS-u zakończenia wsparcia dla Ukrainy czy działań realnie zmierzających do polexitu. Kaczyński nie może się na to zgodzić.
Foto: Paweł Krupecki
Donald Tusk z kolei jest w komfortowej sytuacji. Wybryki Brauna umożliwiają mu stosowanie swojej ulubionej strategii prowokowania prawicy i straszenia nią, gdy ta ulegnie. W przypadku Brauna ten pierwszy element jest właściwie zbędny. Wystarczy dać mu mówić, a siebie samego pokazywać jako tego, kto zatrzyma pochód skrajnej prawicy. W ten sposób premier mobilizuje zarówno swoich wyborców, jak i zwolenników Brauna – nieprzejednanego „antysystemowca”.
Roch Zygmunt
Foto: Michał Kolanko
Roch Zygmunt
Sekretarz redakcji Klubu Jagiellońskiego
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Ponad ćwierć wieku po rozpoczęciu negocjacji Unia Europejska i Mercosur dokonały historycznego aktu: podpisały u...
Przystąpienie Ukrainy do UE jest jedynym możliwym scenariuszem, który pozwoliłby Ukraińcom ogłosić sukces w wojn...
Wynik starcia premiera Donalda Tuska z prezydentem Karolem Nawrockim zadecyduje, kto za dwa lata zacznie sprawow...
W obliczu wzrostu ekstremizmu politycznego Mercosur i Unia Europejska dowodzą w praktyce, że wielostronna współp...
Spór ministra spraw zagranicznych z prezydentem doprowadził do bezprecedensowego obniżenia rangi polskiej reprez...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas