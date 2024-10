PiS połączył się z Suwerenną Polską. Były senator PiS: Morawiecki został osłabiony

Czytaj więcej Polityka Jarosław Kaczyński chwali Mariusza Błaszczaka: Skromny, taki powinien być prezydent Jarosław Kaczyński w czasie konferencji prasowej był pytany o sondaż Wirtualnej Polski, który wskazuje, że według wyborców PiS kryteria, jakie prezes PiS postawił przed idealnym kandydatem partii na prezydenta, najlepiej wypełnia Mariusz Błaszczak.

Jackowski odniósł się także do informacji o rosnącej sile w PiS byłego wicepremiera Mariusza Błaszczaka. – Mariusz Błaszczak zawsze był dla prezesa Kaczyńskiego człowiekiem głębokiego zaufania, czasem bardziej eksponowanym, czasem mniej, ale zawsze zaufanym – powiedział. – Skoro w tej chwili jest stawiany na mocniejszej pozycji, to znaczy, że mamy do czynienia z sytuacją, o której Rzymianie mówili „Res et trario venis”. W skrócie – gdy znajdujący się w pierwszym i drugim szeregu młodzi żołnierze padali, przychodził czas na tych bardziej sprawdzonych, którzy znajdowali się w szeregu trzecim. Widocznie prezes doszedł do wniosku, że trzeba sięgnąć do tego trzeciego szeregu – ocenił.