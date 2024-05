Według doniesień innych Kubańczyków, którzy przenieśli się do Rosji w poszukiwaniu pracy w branży budowlanej, wysłano zamiast tego na front wschodni Ukrainy. We wrześniu 2023 r. Kuba odkryła siatkę handlarzy ludźmi, której celem było werbowanie ludzi do walki w imieniu Rosji, co jest naruszeniem, które Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kuby „zdecydowanie odrzuca”.

Rosja werbuje obcokrajowców. Chce uniknąć mobilizacji

Rosja w dalszym ciągu wzmaga kampanię mającą na celu werbowanie obcokrajowców w krajach sąsiednich i wykorzystywanie pracowników migrujących do wojny z Ukrainą, aby uniknąć mobilizacji wewnętrznej. Głównym celem werbunku są zagraniczni rekruci z Nepalu, Kuby, Uzbekistanu, Armenii, Kazachstanu, Somalii, a także innych krajów Azji Środkowej i Afryki.

W styczniu prezydent Rosji Władimir Putin wydał dekret zezwalający obcokrajowcom wstępującym do rosyjskich sił zbrojnych na ubieganie się o obywatelstwo rosyjskie.

Kuba i Rosja, sojusznicy od początku zimnej wojny, mają możliwość wzajemnego ruchu bezwizowego między obydwoma krajami, a także bezpośrednich lotów między Hawaną a Moskwą.