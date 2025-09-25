Aktualizacja: 25.09.2025 07:04 Publikacja: 25.09.2025 06:15
Na jednym z nabojów widać napis ANTI-ICE
W wyniku ostrzelania biura ICE w Dallas zginęła jedna osoba – jeden z zatrzymanych imigrantów – a dwie inne zostały ciężko ranne. Sprawca ataku, po oddaniu strzałów w stronę budynku ICE, odebrał sobie życie – podają amerykańskie władze.
Prezydent Donald Trump i osoby z jego otoczenia postrzegają atak jako najnowszy przypadek eskalacji motywowanej politycznie przemocy w USA, do której, ich zdaniem, podżega lewica.
Krytyka spada m.in. na gubernatora Kalifornii, Gavina Newsoma i innych polityków Partii Demokratycznej za wzbudzanie nienawiści do funkcjonariuszy służb imigracyjnych i innych przedstawicieli służb oraz atakowanie polityków o konserwatywnych poglądach.
Doradca prezydenta Donalda Trumpa, Stephen Miller, zamieścił w serwisie X nagranie, na którym Newsom opisuje naloty przeprowadzane przez służby imigracyjne jako działanie „zamaskowanych osób wyskakujących z nieoznaczonych samochodów” i nazywa takie działania „autorytarnymi akcjami autorytarnego rządu”. „Taki język podżega do przemocy i terroryzmu” – dodał.
Dyrektor FBI Kash Patel zamieścił w serwisie X zdjęcie, na którym ma znajdować się amunicja niewykorzystana przez sprawcę ataku. Na jednym z nabojów widać napis „ANTI ICE”.
„W czasie, gdy śledztwo trwa, wstępny przegląd dowodów wskazuje na ideologiczne motywy stojące za tym atakiem (zobaczcie zdjęcie poniżej) (...)” – napisał Patel. Jak dodał, nie jest to pierwszy atak na funkcjonariuszy amerykańskich służb. „Jesteśmy kilka mil od Prarieland, w Teksasie, gdzie dwa miesiące temu zorganizowano zasadzkę na inną placówkę ICE” – dodał. „To musi się skończyć” – podkreślił szef FBI.
Z kolei szefowa Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Kristi Noem mówiła potem w wywiadzie dla Fox News, że napastnik, na co wskazują dowody, świadomie chciał zaatakować Urząd Celno-Imigracyjny. Noem mówiła też, że sprawcy politycznej przemocy czują, że „są chronieni, gdy liderzy polityczni wychodzą i bronią tego typu działań”.
Trump w serwisie Truth Social oskarżył „radykalnie lewicowych demokratów” o „ciągłe demonizowanie organów ścigania, wzywanie do likwidacji ICE oraz porównywanie funkcjonariuszy ICE do nazistów”.
Nawiązując do zabójstwa Charliego Kirka Trump stwierdził, że „radykalni lewicowi terroryści” stanowią „poważne zagrożenie” dla funkcjonariuszy i „muszą być zatrzymani”. Prezydent USA przypomniał, że podpisał już rozporządzenie wykonawcze określające Antifę jako organizację terrorystyczną. Zapowiedział też podpisanie kolejnego rozporządzenia, którego celem będzie „demontaż krajowych sieci terrorystycznych”. Nie sprecyzował jednak o jakie sieci chodzi, ani czy służby dysponują dowodami, że sprawca ataku w Dallas należał do jakiejś organizacji.
W oświadczeniu wydanym przez Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA czytamy, że sprawca strzelał do biura ICE, ostrzeliwując m.in. furgonetkę stojącą przed budynkiem. To właśnie w furgonetce zginął jeden z zatrzymanych, a dwóch innych zostało rannych – ich stan ma być krytyczny. Tożsamości ofiar nie podano.
Noem potwierdziła w rozmowie z mediami tożsamość napastnika, którym miał być 29-letni Joshua Jahn. Mężczyzna strzelał do biura Urzędu Celno-Imigracyjnego z dachu pobliskiego budynku.
Starszy brat Joshuy, Noah twierdził, że nie był świadomy, iż jego brat żywi jakieś wrogie uczucia wobec ICE.
Do ataku snajpera na placówkę ICE w Dallas doszło dwa tygodnie po zabójstwie Charliego Kirka, politycznego aktywisty i stronnika Trumpa w czasie jego spotkania ze studentami w Utah. Kirk również został zastrzelony przez snajpera. O jego śmierć Trump oskarżył radykalną lewicę, choć motywy działania 22-letniego Tylera Robinsona, podejrzanego o zabójstwo Kirka, nie są jak dotąd jasne.
Ostra polityka antyimigracyjna i przeprowadzanie przez funkcjonariuszy ICE nalotów na miejsca, w których mogą znajdować się imigranci, sprowadzają na administrację Donalda Trumpa krytykę ze strony opozycyjnej Partii Demokratycznej i organizacji broniących praw człowieka. Przed ośrodkami ICE, w których przetrzymywani są zatrzymani imigranci, dochodzi często do protestów, które często przybierają agresywny przebieg.
Środowy atak na placówkę w Dallas był trzecim w tym roku zbrojnym atakiem na placówkę podległą Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Teksasie. Oprócz wspomnianego przez Patela ataku na ośrodek ICE w Prairieland w lipcu doszło też do ataku na posterunek straży granicznej w McAllen.
