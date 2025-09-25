W wyniku ostrzelania biura ICE w Dallas zginęła jedna osoba – jeden z zatrzymanych imigrantów – a dwie inne zostały ciężko ranne. Sprawca ataku, po oddaniu strzałów w stronę budynku ICE, odebrał sobie życie – podają amerykańskie władze.

Po ataku snajpera w Dallas Donald Trump zapowiada podpisanie kolejnego rozporządzenia wykonawczego

Prezydent Donald Trump i osoby z jego otoczenia postrzegają atak jako najnowszy przypadek eskalacji motywowanej politycznie przemocy w USA, do której, ich zdaniem, podżega lewica.

Krytyka spada m.in. na gubernatora Kalifornii, Gavina Newsoma i innych polityków Partii Demokratycznej za wzbudzanie nienawiści do funkcjonariuszy służb imigracyjnych i innych przedstawicieli służb oraz atakowanie polityków o konserwatywnych poglądach.

Doradca prezydenta Donalda Trumpa, Stephen Miller, zamieścił w serwisie X nagranie, na którym Newsom opisuje naloty przeprowadzane przez służby imigracyjne jako działanie „zamaskowanych osób wyskakujących z nieoznaczonych samochodów” i nazywa takie działania „autorytarnymi akcjami autorytarnego rządu”. „Taki język podżega do przemocy i terroryzmu” – dodał.