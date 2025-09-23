Wcześniej Trump zapowiedział taki ruch we wpisie w serwisie Truth Social. Decyzja zapadła po zabójstwie 31-letniego prawicowego aktywisty Charliego Kirka, założyciela organizacji Turning Point USA, który został śmiertelnie postrzelony w czasie wystąpienia na uniwersytecie w Utah. Trump odpowiedzialnością za śmierć aktywisty obarczył radykalną lewicę.

Zabójstwo Charliego Kirka 31-letni Charlie Kirk zginął w zamachu na kampusie uniwersytetu w Utah, śmiertelnie postrzelony w szyję. Podejrzanym o jego zabójstwo jest 22-letni Tyler Robinson z Utah, który został zatrzymany po trwającej niemal dwie doby obławie i oskarżony o morderstwo z premedytacją. Śledczy domagają się wobec niego kary śmierci. Zamach miał prawdopodobnie tło polityczne.



W czasie kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi w 2024 roku Kirk i grupa, której był współtwórcą – Turning Point USA (Punkt zwrotny USA) – największa konserwatywna organizacja młodzieżowa, odegrali ważną rolę w mobilizowaniu młodych wyborców, by głosowali na kandydata Partii Republikańskiej.



Konto Kirka w serwisie X obserwowało 5,3 mln użytkowników. Aktywista był też gospodarzem popularnego podcastu i programu radiowego „The Charlie Kirk Show”. Niedawno pojawił się jako współprowadzący w programie Fox News „Fox & Friends”.



Organizacje broniące praw człowieka często krytykowały Kirka za to, że jego retoryka była rasistowska, antyimigrancka, transfobiczna i mizoginistyczna. Zwolennicy aktywisty odpierali te zarzuty, podkreślając, że bronił konserwatywnych wartości i wolności słowa.

Antifa jest nieformalnym ruchem skupiającym osoby i organizacje, które stawiają sobie za cel walkę ze skrajną prawicą i organizacjami, które członkowie Antify uznają za faszystowskie. Ruch nie ma formalnego kierownictwa ani struktur. Sympatyzują z nim osoby o poglądach lewicowych i lewicowo-liberalnych. Ruch swoje korzenie ma w niemieckich organizacjach antyfaszystowskich z okresu międzywojennego. Współcześnie aktywiści Antify prowadzą różnego typu działania – w tym odwołują się do przemocy, uzasadniając ją koniecznością walki z faszyzmem czy rasizmem. W Polsce w przeszłości dochodziło do starć aktywistów Antify z uczestnikami Marszu Niepodległości.

Jak dotąd nie przedstawiono dowodów, by oskarżony o zabójstwo Kirka 22-letni Tyler Robinson był powiązany z Antifą lub jakąkolwiek inną organizacją polityczną. Motywy jego działania nie zostały jak dotąd wyjaśnione. Wiadomo, że Robinson był w związku ze swoją transseksualną współlokatorką.