Demonstracja antyfaszystów we Francji
Foto: AFP
Wcześniej Trump zapowiedział taki ruch we wpisie w serwisie Truth Social. Decyzja zapadła po zabójstwie 31-letniego prawicowego aktywisty Charliego Kirka, założyciela organizacji Turning Point USA, który został śmiertelnie postrzelony w czasie wystąpienia na uniwersytecie w Utah. Trump odpowiedzialnością za śmierć aktywisty obarczył radykalną lewicę.
31-letni Charlie Kirk zginął w zamachu na kampusie uniwersytetu w Utah, śmiertelnie postrzelony w szyję. Podejrzanym o jego zabójstwo jest 22-letni Tyler Robinson z Utah, który został zatrzymany po trwającej niemal dwie doby obławie i oskarżony o morderstwo z premedytacją. Śledczy domagają się wobec niego kary śmierci. Zamach miał prawdopodobnie tło polityczne.
W czasie kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi w 2024 roku Kirk i grupa, której był współtwórcą – Turning Point USA (Punkt zwrotny USA) – największa konserwatywna organizacja młodzieżowa, odegrali ważną rolę w mobilizowaniu młodych wyborców, by głosowali na kandydata Partii Republikańskiej.
Konto Kirka w serwisie X obserwowało 5,3 mln użytkowników. Aktywista był też gospodarzem popularnego podcastu i programu radiowego „The Charlie Kirk Show”. Niedawno pojawił się jako współprowadzący w programie Fox News „Fox & Friends”.
Organizacje broniące praw człowieka często krytykowały Kirka za to, że jego retoryka była rasistowska, antyimigrancka, transfobiczna i mizoginistyczna. Zwolennicy aktywisty odpierali te zarzuty, podkreślając, że bronił konserwatywnych wartości i wolności słowa.
Antifa jest nieformalnym ruchem skupiającym osoby i organizacje, które stawiają sobie za cel walkę ze skrajną prawicą i organizacjami, które członkowie Antify uznają za faszystowskie. Ruch nie ma formalnego kierownictwa ani struktur. Sympatyzują z nim osoby o poglądach lewicowych i lewicowo-liberalnych. Ruch swoje korzenie ma w niemieckich organizacjach antyfaszystowskich z okresu międzywojennego. Współcześnie aktywiści Antify prowadzą różnego typu działania – w tym odwołują się do przemocy, uzasadniając ją koniecznością walki z faszyzmem czy rasizmem. W Polsce w przeszłości dochodziło do starć aktywistów Antify z uczestnikami Marszu Niepodległości.
Jak dotąd nie przedstawiono dowodów, by oskarżony o zabójstwo Kirka 22-letni Tyler Robinson był powiązany z Antifą lub jakąkolwiek inną organizacją polityczną. Motywy jego działania nie zostały jak dotąd wyjaśnione. Wiadomo, że Robinson był w związku ze swoją transseksualną współlokatorką.
Rozporządzenie Donalda Trumpa ws. uznania Antify za organizację terrorystyczną nakazuje „wszystkim właściwym departamentom i agencjom” uniemożliwiać wszelkie nielegalne działania Antifie i każdemu, kto finansuje takie działania.
W rozporządzeniu czytamy też, że „osoby związane z Antifą i działające w jej imieniu koordynują działania z innymi organizacjami i bytami, by szerzyć polityczną przemoc i podżegać do niej, a także ograniczać prawo do wypowiedzi o charakterze politycznym".
Jak dotąd administracja USA nie określała organizacji działających na terenie Stanów Zjednoczonych mianem „organizacji terrorystycznych”. Cytowany przez agencję Reutera przedstawiciel Departamentu Sprawiedliwości, który zna kulisy podjęcia decyzji o wydaniu rozporządzenia wykonawczego ws. Antify twierdzi, że decyzja prezydenta umożliwi podjęcie przez służby nadzwyczajnych działań wobec tej organizacji – m.in. dokładniejsze śledzenie przepływów finansowych czy inwigilowanie obywateli USA oraz zagranicznych powiązań luźno związanych ze sobą organizacji non-profit, które administracja Trumpa identyfikuje jako należące do Antify.
Oddziały FBI zajmujące się walką z terroryzmem i kontrwywiadem mają zostać wykorzystane, by śledzić przepływy finansowe – zarówno krajowe, jak i zagraniczne – by podjąć próbę namierzenia centrali Antify – twierdzi przedstawiciel Departamentu Sprawiedliwości. W normalnych warunkach takie działania wobec obywateli USA mogą być prowadzone tylko w ograniczonym zakresie.
Źródło w Białym Domu wskazuje, że obiektem zainteresowania mają być przede wszystkim „zagraniczne pieniądze zasilające amerykańską politykę i ustalanie powiązań z zagranicznymi kontami bankowymi”. Jak dodaje uznanie Antify za organizację terrorystyczną umożliwia żądanie od banków udostępniania administracji informacji, które normalnie są zastrzeżone oraz analizowanie przelewów pochodzących zarówno z kont krajowych, jak i zagranicznych.
Krytycy decyzji prezydenta alarmują, że może być ona próbą ograniczenia wolności słowa i ataku na przeciwników politycznych Trumpa. Część prawników uważa, że uznawanie działających w USA organizacji za organizacje terrorystyczne może nie mieć podstaw prawnych i stać w sprzeczności z gwarantowanymi przez konstytucję wolnościami. Zwraca się przy tym uwagę, że podpisywanie się pod określoną ideologią nie jest – co do zasady – uznawane w USA za przestępstwo.
W czasie pierwszej kadencji w Białym Domu Trump podjął dwie nieudane próby uznania Antify za organizację terrorystyczną – podaje Reuters powołując się na materiały z Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, z którymi dziennikarze agencji się zapoznali.
